من عرقل عملية بيع مانشستر يونايتد لقطر؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن خطة بيع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي قد تتأخر حتى أيار/مايو المقبل، حيث تنتظر عائلة غليزر المالكة عرضا أفضل.

وذكرت صحيفة “غارديان” أن عائلة غليزر تريد عرضا لا يقل عن 6 مليارات جنيه إسترليني، بعد عرضين أحدهما قطري والآخر من الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بحد أقصى 4.5 مليار جنيه إسترليني.

وهذا يعني أن بيع النادي الذي فاز بأول لقب له منذ 6 سنوات، الأحد، بتتويجه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، قد لا يتم قبل مايو المقبل على أقرب تقدير.

وأشارت “غارديان” إلى أن “ثمة تردد بين الأشقاء الستة في عائلة غليزر لأن لكل منهم وجهة نظره الخاصة بشأن أي عملية استحواذ، لكن البيع ظل قيد النظر الجاد من قبل الأسرة ككل”.

وكان العرض القطري هو الأول مع حلول “الموعد النهائي المرن” في 17 فبراير، وتضمن الاستحواذ الكامل “الخالي تماما من الديون” على مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد فاز بلقب كأس الرابطة وهو أول لقب منذ 2016

في المقابل، يعتبر راتكليف من المشجعين القدامى لمانشستر يونايتد، وهو أحد أغنى أثرياء بريطانيا حيث تقدر ثروته الصافية بنحو 12.5 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار)، بعد نجاح شركته الكيماوية العالمية “إينيوس”.

وقال راس مولد مدير الاستثمار في بورصة “إي جي بيل” ومقرها مانشستر، لـ”فرانس برس”، الأربعاء: “يبدو أن مقدمي العروض لم يصلوا إلى التقييم البالغ 6 مليارات جنيه إسترليني الذي وضعه المُلاك”.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد نشرت تقريراً قالت فيه إن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نجل رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قدم عرضاً بقيمة 6 مليارات دولار لشراء نادي مانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن الإعلان عن نية شراء الشياطين الحمر أدى إلى بدء حرب مزايدة على النادي، وذكرت أن الشيخ حمد كان يساعد في جمع كونسورتيوم قطري لتقديم عرض للنادي الإنكليزي.