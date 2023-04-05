برشلونة وريال مدريد.. من سيفوز بالكلاسيكو الرابع؟

يستقبل فريق برشلونة خصمه اللدود ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء في رابع “كلاسيكو” يجمع بينهما هذا الموسم، وذلك ضمن إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا بكرة القدم.

تحاصر الإصابات ناديي برشلونة وريال مدريد، قبل مباراة الكلاسيكو المُرتقبة بينهما في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويحتاج برشلونة للفوز أو التعادل بأي نتيجة، للتأهل إلى المباراة النهائية من كأس ملك إسبانيا، بعدما أنهى المباراة الأولى فائزاً على ملعب سانتياغو برنابيو بهدف سجله البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع الفريق الملكي، بالخطأ في مرماه.

كما يمكن أن تكفل الهزيمة تأهل برشلونة للمباراة النهائية، شريطة أن تكون بفارق هدف وحيد مع التسجيل.

في المقابل، لا يمكن لريال مدريد سوى الفوز من أجل التأهل إلى كأس ملك إسبانيا، وذلك بفارق هدفين على أقل تقدير.

وفي حالة الفوز بفارق هدف مع الاستقبال سيودع الفريق الملكي البطولة من الدور نصف النهائي.

برشلونة يعاني من سلسلة من الغيابات عن مباراة ريال مدريد في الكلاسيكو، يتقدمهم لاعب الوسط الإسباني بيدري.

كما سيفقد الفريق الكاتالوني في تلك المباراة خدمات كل من الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بسبب الإصابة.

في المقابل، لا يزال موقف لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ من المشاركة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد غير مؤكد، رغم تأكيدات الصحف الكاتالونية بغياب دي يونغ في إياب كلاسيكو كأس ملك إسبانيا.

أما ريال مدريد، فبات من المؤكد غياب ظهيره الفرنسي فيرلاند ميندي عن الكلاسيكو، بسبب غيابه عن الملاعب لمدة قد تصل إلى شهر.

وقد يفتقد ريال مدريد خدمات لاعبين آخرين، وهما المدافع الألماني أنطونيو روديغر والجناح البرازيلي رودريغو، غير أن الأمور ليست مؤكدة حتى الآن.

التشكيلتان المتوقعتان:

بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فمن المتوقع أن يكون التشكيل الرسمي للفريقين كالتالي:



برشلونة: تير شتيجن – بالدي – ألونسو – كوندي – أراوخو – بوسكيتس – روبرتو – كيسي – جافي – رافينيا – ليفاندوفسكي



ريال مدريد: كورتوا – ناتشو – ألابا – ميليتاو – كارفاخال – كامافينجا – مودريتش – كروس ( أو تشواميني) – رودريجو (أو فالفيردي) – فينيسيوس – بنزيما