كأس السوبر المصري: من سيحل مكان الزمالك المنسحب؟

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري أن نادي بيراميدز سيكون بديلاً لنادي الزمالك في مباراة كأس السوبر أمام الأهلي.

ونقل موقع “في الغول” عن الكومي: “سنخاطب نادي الزمالك للتأكد من عدم خوضه لمباراة السوبر بشكل رسمي”.

وأضاف “سنتأكد من الزمالك بعدما علمنا إعلانه عدم المشاركة في السوبر وفي حالة إبلاغ الزمالك لنا رسميا بعدم المشاركة سنخاطب نادي بيراميدز للمشاركة في المباراة وفقا للائحة البطولة”.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بيانًا أكد فيه اعتذاره عن المشاركة في المباراة المرتقبة أمام الأهلي في كأس السوبر المصري.

وكان مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض أعلن رسميا عن عدم خوض المباراة التي كان من المقرر أن تقام في الخامس من الشهر الجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال منصور خلال فيديو نشر عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك مساء الاثنين: “مجلس إدارة نادي النادي يحافظ على حقوقه، وإذا تم إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي، الزمالك مستعد أن يسافر إلى الإمارات”.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر اقامتها يوم 5 مايو الجاري في دولة الإمارات . ?#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/Vp5RIDy7zO — Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 1, 2023

وأضاف: “مجلس إدارة النادي قرر الاعتذار عن عدم السفر إلى الإمارات، ولن يخوض مباراة السوبر المحلي، وهو اعتذار وليس انسحاب”.

وواصل: “النادي يتعرض لظلم واضح، وهناك معركة ضده من اتحاد الكرة، والأمور واضحة منذ إيقاف القيد عن الفريق وعدم قيد 3 لاعبين من البداية”.

يشار إلى أن ادارة القلعة البيضاء أخطرت اللاعبين بإلغاء السفر، وتقرر خوض التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء بمقر النادي.