من دبي وهونج كونج، كيف يدير 6 ملوك نفط الصادرات الروسية؟

كان السؤال يدور حول من كان يدير تدفق النفط الروسي بعد أن قطع كبار التجار الدوليين العلاقات مع موسكو أحد أكبر الألغاز في سوق النفط. الآن، تُظهر بيانات الجمارك الروسية التي اطلعت عليها “بلومبيرج” للأسابيع الأربعة الأخيرة من عام 2022 أن هناك 6 شركات موجودة في هونج كونج ودبي تعاملت مع حوالي 1.4 مليون برميل يومياً من النفط الخام الروسي.

وقد ظهرت ست شركات غير معروفة كملوك جدد للنفط الروسي في كانون الأول / ديسمبر، وتتعامل بشكل جماعي مع ما يكفي من صادرات البلاد لتدخل نادي أكبر تجار السلع في العالم.

والصادرات النفطية هذه كافية لتلبية الاحتياجات الكاملة للمملكة المتحدة أو إيطاليا، وتتجاوز كمياته ما كان يورده عمالقة تجارة الفقط مثل “فيتول” و”ترافيجورا” بشكل عام قبل الحرب في أوكرانيا، قبل أن يتراجع كبار تجار النفط عن هذا العمل في العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

لا يزال شراء النفط الروسي قانونياً، لكن الجولات المتتالية من العقوبات الدولية دفعت التجارة إلى اتباع طرق خفية وجعلت من المستحيل على المحللين والمسؤولين الحكوميين الحصول على بيانات مؤكدة حول المتورطين فيها.

أصبح السؤال أكثر وضوحاً في الأشهر الأخيرة، حيث فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ديسمبر سقفاً لسعر النفط الروسي، مما حرم الشركات التي تستخدم التأمين والخدمات الغربية من إمكانية نقل النفط الخام إذا تم شراؤه بما يزيد عن 60 دولاراً للبرميل. لم توقع الدول المستوردة الرئيسية مثل الصين والهند على هذا الإجراء، وحتى الولايات المتحدة اعترفت الأسبوع الماضي بأن معظم النفط الروسي يتم تداوله الآن بأعلى من السقف المحدد.

يقول ستيف سيكالا، المدير المشارك لمشروع التحليل الاقتصادي للتنظيم في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية: “تُعد معرفة الأسماء الكبيرة خطوة مهمة في فهم كيفية استجابة أسواق النفط للسقف السعري والعقوبات الأوسع نطاقاً”.

تعطي البيانات الجمركية التي اطلعت عليها “بلومبيرج” معلومات عن كل فاتورة على حدة عن مشتري النفط الخام الروسي في الفترة من 5 ديسمبر إلى 31 ديسمبر. وكان العديد من أكبر المشترين شركات حكومية صينية وهندية كبيرة، ووحدات لشركات النفط الروسية ، ولكن كان هناك 6 شركات في المراكز الخمسة عشر الأولى، وهي كالتالي مع حجم الكميات التي تاجرت بها:

نورد أكسيس المحدودة (521 ألف برميل يومياً). تيجارينفت، وتنشط كشركة مسجلة في المناطق الحرة في دبي (244 ألف برميل يومياً). كيو آر ترايدنج، مرخصة من مركز دبي للسلع المتعددة (199 ألف برميل يومياً). كونسيبت للخدمات النفطية (152 ألف برميل يومياً). بيلاتريكس انرجي (151 ألف برميل يومياً). 6. كورال انرجي، مرخصة من مركز دبي للسلع المتعددة (121 ألف برميل يومياً).

فكانت نورد أكسيس المحدودة هي أكبر شركة تتاجر بلنفط الروسي، إذ اشترت 521 ألف برميل يومياً من النفط الروسي في ديسمبر، جميعها من شركة “روسنفت” الروسية العملاقة. ولم تكن نورد أكسيس، التي تأسست في شباط / فبراير من العام الماضي في هونج كونج، معروفة في سوق النفط حتى تموز / يوليو عندما تم الإعلان عنها كمشتري لحصة ترافيجورا في مشروع النفط الرئيسي “فوستوك أويل” التابع لشركة “روسنفت”. لم تتمكن “بلومبيرج” من العثور على موقع ويب لشركة “نورد أكسيس” Nord Axis ولم تكن قادرة على الاتصال بالشركة.

لم يتم الرد على طلب للتعليق من “روسنفت”.

ويشمل المشترون الآخرون “تيجارينفت”، وهي شركة في دبي اشترت 244000 برميل يومياً من “روسنفت” في ديسمبر. تم الرد على مكالمة هاتفية للشركة من قبل موظف استقبال في مكتب مؤقت رفض تمرير المكالمة. ارتدت رسالة إلى عنوان بريد إلكتروني على موقع الشركة على الويب.

ولسنوات، تنافس أكبر تجار السلع في العالم مع بعضهم البعض لتأمين إمدادات النفط من روسيا. لكن العقوبات منذ غزو البلاد لأوكرانيا دفعتهم إلى التراجع. وقال الرئيس التنفيذي جيريمي وير في مؤتمر العام الماضي إن شركة “ترافيجورا”، أحد المشترين الرئيسيين لسنوات عديدة ، كانت تتعامل مع 850 ألف برميل يومياً من النفط الروسي في ذروة تجارتها.

ليس من الواضح كيف تمكنت الشركات الست من تمويل تجارة النفط الروسية، الذي بلغت قيمته أكثر من ملياري دولار خلال شهر ديسمبر.

تأسس بعضها قبل الحرب، مثل شركة “كونسيبت للخدمات النفطية”، وهي شركة في هونغ كونغ أسسها في عام 2003 المواطن اللاتفي مايكل زليغمانز لتجارة النفط في أوروبا وروسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق. وقد تعاملت مع ما يزيد قليلاً عن 152000 برميل يومياً من النفط الروسي. لم يكن بإمكان “بلومبيرج” أيضاً العثور على موقع ويب لشركة “كونسيت” أو التواصل مع مايكل زليغمانز.

وبالمثل ، اشترت شركة “كورال انرجي” 121000 برميل يومياً من الخام الروسي في الأسابيع الأربعة الأخيرة من شهر ديسمبر من شركة “سورغوتنفت غاز”. بدأت “كورال”، المملوكة من طاهر جاراييف، عملها في تجارة النفط منذ عقد من الزمان، وفق موقعها على الإنترنت. وكرر المدير المالي لشركة كورال أحمد كريموف التعليقات التي سبق تقديمها بأن شركته أوقفت التعامل في النفط الروسي اعتباراً من الأول من كانون الثاني / يناير.