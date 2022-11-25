من بينهم مصري وتونسي: لاعبون صنعوا تاريخ كأس العالم

في أكبر انتصار لها في كأس العالم لكرة القدم، سحقت إسبانيا منتخب كوستاريكا 7-0 في فعاليات البطولة الحالية المقامة بقطر.

ومن بين تلك الأهداف كان للهدف الخامس بالذات مذاق خاص، فقد سجله لاعب خط الوسط الإسباني غابي في الدقيقة 74 بتسديدة ولا أروع بعد تمريرة متقنة من ألفارو موراتا.

وبهذا الهدف صنع غابي التاريخ حيث بات أصغر لاعب يسجل في كأس العالم منذ عام 1958.

كما أصبح غابي، البالغ من العمر 18 عاما، أصغر لاعب يسجل هدفا لإسبانيا في كأس العالم على الإطلاق، متجاوزا الرقم القياسي الذي سجله سيسك فابريغاس عندما سجل في شباك أوكرانيا في عام 2006 وكان عمره حينئذ 19 عاما.

وهنا يطرح السؤال نفسه: من هم اللاعبون الذين صنعوا التاريخ في فعاليات كأس العالم؟

الأول: الفرنسي لوسيان لورين هو من سجل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم في الدقيقة 19 من مباراة فرنسا أمام منتخب المكسيك في 13 يوليو/تموز من عام 1930 عندما فاز منتخب فرنسا 4-1.

الفرنسي لوسيان لورين هو من سجل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم في الدقيقة 19 من مباراة فرنسا أمام منتخب المكسيك في 13 يوليو/تموز من عام 1930 عندما فاز منتخب فرنسا 4-1. الأصغر: أصغر اللاعبين تسجيلا للأهداف في كأس العالم هو البرازيلي بيليه، حيث كان عمره 17 سنة و 249 يوما في مباراة منتخب بلاده وفريق السويد في نهائي كأس العالم عام 1958. وكان بيليه في الـ 17 من عمره عندما سجل 6 أهداف قادت البرازيل للفوز باللقب للمرة الأولى في تلك البطولة.

أصغر اللاعبين تسجيلا للأهداف في كأس العالم هو البرازيلي بيليه، حيث كان عمره 17 سنة و 249 يوما في مباراة منتخب بلاده وفريق السويد في نهائي كأس العالم عام 1958. وكان بيليه في الـ 17 من عمره عندما سجل 6 أهداف قادت البرازيل للفوز باللقب للمرة الأولى في تلك البطولة. الأكبر: السويدي يلس ليدهولم هو أكبر لاعب سجل هدفا في تاريخ بطولات كأس العالم عندما أحرز هدف السويد الأول في شباك البرازيل بنهائي مونديال 1958 وكان عمره حينها 35 عاما.

السويدي يلس ليدهولم هو أكبر لاعب سجل هدفا في تاريخ بطولات كأس العالم عندما أحرز هدف السويد الأول في شباك البرازيل بنهائي مونديال 1958 وكان عمره حينها 35 عاما. الهداف التاريخي للبطولة: الألماني ميروسلاف كلوزه هو الهداف التاريخي لكأس العالم على الإطلاق وبواقع 16 هدفا، سجلهم بقميص منتخب ألمانيا في 24 مباراة.

الأكثر تسجيلا في بطولة واحدة: أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في بطولة واحدة هو الفرنسي جوست فونتين حيث سجل 13 هدفا في كأس العالم 1958.

أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في بطولة واحدة هو الفرنسي جوست فونتين حيث سجل 13 هدفا في كأس العالم 1958. الأول عربيا وأفريقيا: المصري عبد الرحمن فوزي هو صاحب أول هدف عربي وأفريقي في كأس العالم عندما سجل هدفين في مباراة مصر ضد منتخب المجر في بطولة عام 1934، وهي المباراة التي انتهت بفوز المجر 4/2.

المصري عبد الرحمن فوزي هو صاحب أول هدف عربي وأفريقي في كأس العالم عندما سجل هدفين في مباراة مصر ضد منتخب المجر في بطولة عام 1934، وهي المباراة التي انتهت بفوز المجر 4/2. الهدف رقم 100 في تاريخ البطولة: أحرزه أنجيلو سكيافيو لإيطاليا ضد الولايات المتحدة في عام 1934.

أحرزه أنجيلو سكيافيو لإيطاليا ضد الولايات المتحدة في عام 1934. الهدف رقم 500 في تاريخ البطولة : سجله بوبي كولينز لاسكتلندا ضد باراغواي في عام 1958.

: سجله بوبي كولينز لاسكتلندا ضد باراغواي في عام 1958. الهدف رقم 1000 في تاريخ البطولة: الهولندي روب رينسنبرينك هو صاحب هذا الإنجاز في مباراة منتخب بلاده ضد اسكتلندا في عام 1978.

الهولندي روب رينسنبرينك هو صاحب هذا الإنجاز في مباراة منتخب بلاده ضد اسكتلندا في عام 1978. الهدف رقم 1500 في تاريخ البطولة: أحرزه كلاوديو كانيجيا في مباراة الأرجنتين ضد منتخب نيجيريا في عام 1994.

أحرزه كلاوديو كانيجيا في مباراة الأرجنتين ضد منتخب نيجيريا في عام 1994. الهدف رقم 2000 في تاريخ البطولة: سجله السويدي ماركوس أولباك ضد منتخب إنجلترا في عام 2006.

سجله السويدي ماركوس أولباك ضد منتخب إنجلترا في عام 2006. الهدف 2500 في تاريخ البطولة: أحرزه فخر الدين بن يوسف لتونس ضد بنما في عام 2018.