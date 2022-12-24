من بينهم محمد صلاح: تعرف على الجائزة المرموقة التي فاز بها 20 من أساطير كرة القدم ولم يفز بها ميسي

ليونيل ميسي.. قال عنه المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إنه أفضل لاعب كرة قدم في كل العصور حتى لو لم يفز بكأس العالم، ولكنه أخيرا فاز بها لتكون الساحرة المستديرة قد منحته كل شيء باستثناء جائزة واحدة مرموقة حصل عليها 20 آخرون من أساطير كرة القدم.

القدم الذهبية

في عام 2021 حصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على جائزة القدم الذهبية متوفقا على كل من:

ليونيل ميسي

و سيرجيو راموس

وسيرجيو أغويرو

وروبرت ليفاندوفسكي

وكريم بنزيما

ونيمار

وجيرارد بيكيه

وروميلو لوكاكو

وجورجيو كيليني

محمد صلاح أول لاعب عربي يتوج بالجائزة

أول لاعب عربي يتوج بالجائزة وكذلك ثالث لاعب إفريقي، بعد ديديه دروغبا و صامويل إيتو

تسلمت ماجي صادق زوجة محمد صلاح الجائزة نيابة عنه

زوجة الجائزة نيابة عنه وبرر صلاح ذلك قائلا: “هي شخصية هادئة، ولم تكن تظهر معي كثيرا، ورأيت أنها تستحق هذه اللحظة تقديرا لدورها الكبير في حياتي”

جائزة دولية

القدم الذهبية هي جائزة كروية دولية يتم تنظيمها سنويا في إمارة موناكو الفرنسية وأبرز شروطها أن يبلغ اللاعب المرشح 28 عاما على الأقل، وأن يكون صاحب قدرات كروية خاصة على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، وأيضا يحظى باحترام الجمهور ويتمتع اللاعب بسمعة شخصية جيدة.

20 فائزا

فيما يلي قائمة بمن فازوا بهذه الجائزة:

2003 الإيطالي روبرتو باجيو ، نادي بريشيا الإيطالي

، نادي بريشيا الإيطالي 2004 التشيكي بافيل ندفيد ، نادي يوفنتوس الإيطالي

، نادي يوفنتوس الإيطالي 2005 الأوكراني أندريه شيفتشينكو ، نادي ميلان الإيطالي

، نادي ميلان الإيطالي 2006 البرازيلي رونالدو ، نادي ريال مدريد الإسباني

، نادي ريال مدريد الإسباني 2007 الإيطالي اليساندرو ديل بييرو ، نادي يوفنتوس الإيطالي

، نادي يوفنتوس الإيطالي 2008 البرازيلي روبرتو كارلوس ، نادي فنربخشه التركي

، نادي فنربخشه التركي 2009 البرازيلي رونالدينيو ، نادي ميلان الإيطالي

، نادي ميلان الإيطالي 2010 الإيطالي فرانشيسكو توتي ، نادي روما الإيطالي

، نادي روما الإيطالي 2011 الويلزي ريان جيجز ، نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي

، نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي 2012 السويدي زلاتان ابراهيموفيتش ، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي

، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 2013 ساحل العاج ديدييه دروغبا ، نادي غلطة سراي التركي

، نادي غلطة سراي التركي 2014 الإسباني أندريس إنييستا ، نادي برشلونة الإسباني

، نادي برشلونة الإسباني 2015 الكاميروني صموئيل إيتو ، نادي أنطاليا سبور التركي

، نادي أنطاليا سبور التركي 2016 الإيطالي جيانلويجي بوفون ، نادي يوفنتوس الإيطالي

، نادي يوفنتوس الإيطالي 2017 الإسباني إيكر كاسياس ، نادي بورتو البرتغالي

، نادي بورتو البرتغالي 2018 الأوروجواياني إدينسون كافاني ، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي

، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 2019 الكرواتي لوكا مودريتش ، نادي ريال مدريد الإسباني

، نادي ريال مدريد الإسباني 2020 البرتغالي كريستيانو رونالدو ، نادي يوفنتوس الإيطالي

، نادي يوفنتوس الإيطالي 2021 المصري محمد صلاح ، نادي ليفربول الإنجليزي

، نادي ليفربول الإنجليزي 2022 البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نادي برشلونة الإسباني

الترشيح

يتم ترشيح 10 لاعبين للفوز بالقدم الذهبية من قبل لجنة من الصحفيين الدوليين، وفقا لإنجازاتهم وأرقامهم خلال العام الواحد شريطة أن يتجاوز اللاعب عمر 28 عامًا، ثم يتم التصويت من قبل الجمهور في استطلاع عبر شبكة الانترنت لاختيار الفائز.