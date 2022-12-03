من بينها هدف “يد الله”: قصص أهداف أثارت الجدل في كأس العالم

لم يكن هدف البرتغال الأول في أوروغواي في بطولة كأس العالم المقامة في قطر، أول هدف يثير الكثير من الجدل في تاريخ البطولة، فهناك الكثير من الأهداف التي أثارت الجدل بسبب التشكيك في صحتها، لكن ينفرد الهدف البرتغالي بأن التشكيك لا ينال صحته فهو هدف سليم مئة في المئة، وإنما يتعلق التشكيك بمن أحرزه هل هو رونالدو أم برونو فرنانديش؟ وقد حُسم الأمر لصالح الأخير.

أهداف أثارت الجدل

يحدثنا تاريخ كأس العالم عن العديد من الأهداف التي أثارت الجدل ومن أبرزها أهداف ديوغو مارادونا ضد إنجلترا، وفرانك لامبارد ضد ألمانيا، ووليام غالاس ضد أيرلندا، وغيوف هيرست ضد ألمانيا الغربية، وأندرياس بريمه ضد الأرجنتين.

هدف مارادونا

عندما سأل صحفى مارادونا عن هدفه باليد فى مرمى إنجلترا بنهائيات كأس العالم التى أقيمت فى المكسيك عام 1986 قال: إنها يد الله. كانت مباراة قوية في ربع النهائي بين الأرجنتين وإنجلترا في مكسيكو سيتي. قدمت الأرجنتين عرضا قويا منذ البداية ، لكن الدفاع الإنجليزي كان جيدا بما يكفي للحفاظ على التعادل بدون أهداف حتى كانت الدقيقة 51:

قفز مارادونا أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون داخل منطقة الجزاء دافعا الكرة بيده ليسجل.

كان الموقف صعبا للغاية حيث لم يتمكن الحكم التونسي علي بن ناصر من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت لمسة يد ضد مارادونا أم لا.

سُمح في النهاية بالهدف.

هدف لامبارد

كانت مباراة في دور خروج المغلوب في بطولة جنوب إفريقيا عام 2010 حيث لعبت إنجلترا مع ألمانيا في جوهانسبرج. وأحرز ميروسلاف كلوزه ولوكاس بودولسكي هدفين في أول نصف ساعة ليمنحا ألمانيا التقدم بهدفين. وعلى الرغم من أن ماثيو أبسون قلص الفارق لإنجلترا بعد بضع دقائق، إلا أن كارثة كانت تنتظر الإنجليز في الدقيقة 39:

سدد لاعب خط الوسط الإنجليزي فرانك لامبارد تسديدة قوية على المرمى

ارتطمت بقاع العارضة وارتدت داخل خط المرمى لتعود للخارج.

ومع ذلك، ألغى الحكم الأوروغواياني خورخي لاريوندا الهدف وسط ذهول فريق الأسود الثلاثة.

هدف وليام غالاس

في المباريات المؤهلة لكأس العالم2010 ، واجهت فرنسا منتخب جمهورية ايرلندا في عام 2009. كانت فرنسا قد فازت في ذهاب التصفيات 1-0 على جمهورية أيرلندا في دبلن، وفي مباراة الإياب في باريس كسر روبي كين كسر الجمود في الدقيقة 33 ليسجل هدفا للمنتخب الايرلندي، واقترب الفريقان من التسجيل في المباراة، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى الدقيقة 90، وفي الدقيقة 103 من الوقت الإضافي:

فازت فرنسا بركلة حرة سددها فلوران مالودا ووضع كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء

لمس تييري هنري الكرة الكرة بيده عمدا ليسيطر عليها، ومرورها إلى ويليام غالاس غير المراقب

سدد الأخير الكرة برأسه في الشباك.

سمح الحكم بالهدف، مما أدى إلى خسارة جمهورية أيرلندا للتأهل لمونديال جنوب أفريقيا 2010

لاحقا تم اكتشاف وقوع مخالفة لمسة اليد من كل من هنري وغالاس بالإضافة إلى تسلل

هدف غيوف هيرست

شهدت بطولة عام 1966 تعادلا مثيرا للغاية بين إنجلترا المضيفة ومنتخب ألمانيا الغربية الرهيب في ويمبلي بهدفين لكل منهما في الوقت الأصلي، وأدى ذلك إلى دخول المباراة في وقت إضافي، وفي الدقيقة 103:

سدد غيوف هيرست تسديدة من مسافة قريبة أمام المرمى مما أدى إلى ارتداد الكرة بعد أن اصطدمت بقاع العارضة وأبعدها مدافع ألماني.

تحدث الحكم جوتفريد دينست مع مساعده ليقر الهدف.

أصر اللاعبون الألمان على أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، لكن القرار اتخذ بالفعل.

لسوء الحظ بالنسبة لألمانيا الغربية، سجل هيرست هدفا آخر في الدقيقة 120 ليحقق أول ثلاثية على الإطلاق في نهائي كأس العالم من قبل أي لاعب وحسم فوز إنجلترا 4-2.

هدف أندرياس بريمه

كانت المباراة النهائية في عام 1990 تكرارا لنهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وألمانيا الغربية. لكن شهد العالم في نهائي روما عام 1990 واحدة من أكثر المباريات النهائية سوءا على الإطلاق، حيث تم طرد لاعبين من منتخب الأرجنتين هما بيدرو مونزون وجوستافو ديزوتي. ورغم ذلك صمد فريق الأرجنتين أمام هجوم ألمانيا الغربية الرهيب حتى الدقيقة 85:

كان الألماني رودي فولر يطارد تمريرة بينية في منطقة الجزاء عندما انزلق الأرجنتين روبرتو سينسيني ليبعد الكرة من أمامه.

دار الجدل حول ما إذا كان تدخل سينسيني مشروعا أم لا ، لكن الحكم المكسيكي إدغاردو كودسال أشار مباشرة إلى منح ركلة جزاء لألمانيا الغربية.

طوق لاعبو الأرجنتين الحكم احتجاجا على القرار لكن دون جدوى.

في النهاية، سجل أندرياس بريمه من ركلة جزاء ليمنح المنتخب الألماني الفوز.