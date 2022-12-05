من بينها هجومه على الشيخ الشعراوي: ما هي أبرز معارك مفيد فوزي؟

مفيد فوزي مات.. ثلاث كلمات.. أسدلت الستار على الفصل الأخير في حياة موهبة متألقة كانت تمشي على الأرض. تتفق أو تختلف معه، ولكنه كان قادرا دائما على جذب الانتباه بتفرده وشخصيته الكاريزمية، رحل المحاور صاحب الأسئلة النارية “المُستفزة”، والكاتب الصحفي، ورئيس التحرير، ومقدم أنجح البرامج الحوارية في مصر عن عمر ناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض.

معارك وخلافات

شهدت حياة مفيد فوزي الصحفية عددا من المعارك من بينها:

الشيخ الشعراوي، قال عنه مفيد فوزي بأنه مهد الطريق أمام الفكر المتطرف لكي يظهر ويتفشى في المجتمع المصري، وأنه كان سببا رئيسيا وراء حجاب الفنانات. ولاحقا اعترف بسبب الأصلي للخلاف قائلا: ” بسبب شهوة صحفية صغيرة أخطأت، كنت قد أنهيت حوارا مع الشيخ الشعراوي الذي قال ..أستاذ مفيد أنا عاوز أهديك الدرة دي، الدرة دي أمريكاني الكوز بدولار، فإنت لما تاكلها هتنبسط جدا، وبالفعل أكلت الذرة وأعجبتني، وقد نشرت الموضوع تحت عنوان ذرة بدولار، فأغضبه ذلك بشدة”.

عبد الحليم حافظ، عندما قرر عبد الحليم حافظ أن يكتب سيرته الذاتية، رأى مفيد فوزي أنه من الأفضل أن يروي حليم حكاياته ويتولى أحد الزملاء الكتابة، وتمنى مفيد فوزي، لو كانت صورة المذكرات “عبد الحليم حافظ يروي وفلان يكتب”، قائلا: “اترك للكاتب مهمة التعليق على مشوارك اتركه يتأمل قليلا، لا تصادر مشاعره”، فغضب عبد الحليم وقال لمفيد فوزي: “ أنا حر وانت مالك “، وهي العبارة التي وصفها فوزي بأنها “ صبيانية غريبة “.

“، وهي العبارة التي وصفها فوزي بأنها “ “. فؤاد المهندس، في أحد اللقاءات، قال المحاور للفنان، إنه بدأ حياته بانبهاره بالريحاني ولكن تمرد بعد ذلك ليستقل بشخصيته، رد المهندس منفعلا: “حسن ملافظك، أنا استقليت بشخصيتي بس، لكن التمرد في معناه العمومي خطأ ولم أخرج من عباءة الريحاني”، مما دفع فوزي لطرح سؤال استفزازي هل إمكانات فؤاد المهندس ضعيفة لذلك لم يخرج من عباءة الريحاني؟ فغضب المهندس قائلا: “أنت مين اداك الحق تُقيّم فنان.. و إيه علاقتك بالفن علشان تقول ده حلو وده وحش.. من فضلك لآخر مرة خليك في شغلك “.

لذلك لم يخرج من عباءة الريحاني؟ فغضب المهندس قائلا: “أنت مين اداك الحق تُقيّم فنان.. و علشان تقول ده حلو وده وحش.. “. ياسمين عز، في آخر أيامه ظهر في أحد البرامج التليفزيونية مع الإعلامية ياسمين عز، حيث أحرجها على الهواء قائلا لها: أشكرك على الترحيب ولي ملاحظة، بس تتقبليها، لما دخلت الاستديو كان ينبغي تقفي للترحاب بي، ليس لأني ذلك الاسم الكبير ولا صاحب الشهرة، ولكن لأني من آباء المهنة.

عمرو دياب، في آخر لقاءاته التلفزيونية، هاجم الفنان عمرو دياب، موجها انتقادات لصوته، واتهمه بعدم ‏المشاركة في أي فعاليات قومية تتعلق بمصر .

. محمود سعد، انتقد أسلوب الإعلامي محمود سعد في أحد اللقاءات التليفزيونية، مؤكدا انه لا يعجبه فيه بساطته الزائدة، منتقدا قوله: “ناخد فاصل نشرب الشاي، ونرجع تاني”. وقد رد سعد في حسابه على فيسبوك قائلا: “هناك العديد من الموضوعات التي يتم إثارتها لكنها لا تستحق مناقشتها، لكن في النهاية عمنا مفيد فوزي هو الأستاذ وإحنا الزغاليل”.

حقائق عن مفيد فوزي

وُلد مفيد فوزي سعد في 19 يونيو/حزيران من عام 1933

كان والده فوزي سعد موظفا بوزارة الصحة، أما والدته السيدة مريم فرج فكانت ربة منزل وهي التي شجعت موهبته الصحفية منذ الصغر

تخرج في كلية الآداب – جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959

تتلمذ على يد أحمد بهاء الدين في بداية مشواره الصحفي في مجلة صباح الخير

تزوج من الإذاعية آمال العمدة في مايو/آيار من عام 1968 ودام زواجهما حتى وفاتها في 11 مارس/آذار من عام 2001، لهما ابنة هي الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي

في عالم الصحافة والتلفزيون، أجرى فوزي حوارات مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية، وقد لُقب بـ “المحاور”

يعد أول من قدم فكرة “تلفزة الصحافة” أو “تصحيف التلفزيون”، وقد سار على دربه فيما بعد العديد من برامج الصحافة التلفزيونية على شاشة التلفزيون المصري

توفي في 4 ديسمبر/كانون الأول من عام 2022

الكتب والمؤلفات

ألف مفيد فوزي العديد من المؤلفات والكتب منها، كندا حلم المهاجرين، وجواز سفر إنسان “رحلات صحفية”، ونادية عابد مجموعة مقالات، وحوار مع سعاد الصباح، وأطول قصيدة اعتراف مع نزار قباني، وهيكل الآخر، وأسماء لامعة، ورومانسيات في زمن الجفاف، وصديقي الموعود بالعذاب والنجاح عن قصة حياة العندليب، والغالي بطرس غالي، وكلام مفيد، ونصيبي من الحياة.