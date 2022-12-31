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من بينها رئاسة إيلون ماسك لما يتبقى من أمريكا.. تعرف على نبوءات الرئيس الروسي السابق لعام 2023

لم يترك الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيدف العيش لخبازه، بل ارتدى عباءة نوستراداموس الذي تنبأ بصعود هتلر واغتيال كندي وهجمات 11 سبتمبر، وتقمص شخصية العرافة المصرية زينب التي تنبأت بسقوط مبارك ومرسي، ونشر في حسابه بموقعي التواصل الاجتماعي تويتر وتلغرام "تنبؤاته" لعام 2023.
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لم يترك الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيدف العيش لخبازه، بل ارتدى عباءة نوستراداموس الذي تنبأ بصعود هتلر واغتيال كندي وهجمات 11 سبتمبر، وتقمص شخصية العرافة المصرية زينب التي تنبأت بسقوط مبارك ومرسي، ونشر في حسابه بموقعي التواصل الاجتماعي تويتر وتلغرام “تنبؤاته” لعام 2023.

10 تنبؤات

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قائمة مكونة من 10 توقعات هي:

  • سيرتفع سعر النفط إلى 150 دولارا للبرميل، وسيتجاوز سعر الغاز 5 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب.
  • ستنضم المملكة المتحدة مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي.
  • سينهار الاتحاد الأوروبي بعد عودة المملكة المتحدة، ويتوقف استخدام اليورو
  • ستحتل بولندا والمجر المناطق الغربية من أوكرانيا “السابقة”

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  • سيتم إنشاء “الرايخ الرابع”، الذي يشمل أراضي ألمانيا وتوابعها، أي بولندا ودول البلطيق والتشيك وسلوفاكيا وجمهورية كييف وغيرها من “المنبوذين”
  • ستندلع الحرب بين فرنسا والرايخ الرابع، وتقسم أوروبا، ويعاد تقسيم بولندا في هذه العملية
  • ستنفصل أيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة وتنضم إلى جمهورية أيرلندا
  • ستندلع حرب أهلية في الولايات المتحدة وتستقل ولايتا كاليفورنيا وتكساس وستشكل تكساس والمكسيك دولة حليفة، وسيفوز إيلون ماسك بالانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات الجمهورية بعد نهاية الحرب الأهلية الجديدة
  • جميع أسواق الأوراق المالية والنشاط المالي الأكبر ستغادر الولايات المتحدة وأوروبا وتنتقل إلى آسيا
  • سينهار نظام بريتون وودز للإدارة النقدية مما يؤدي إلى انهيار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسيتوقف تداول اليورو والدولار كعملات احتياطية عالمية، وستستخدم العملات الرقمية بشكل نشط بدلا من ذلك

نبؤات نوستراداموس

أما نوستراداموس فتنبأ بوقوع أحداث كبرى في 2023 تشمل حربا عالمية وتفاقم أزمة المناخ واستفحال المشاكل الاقتصادية وانهيار النظام العالمي. وفي رباعيات نوستراداموس، يبرز سطر واحد بشكل خاص: “7 أشهر من الحرب العظيمة، يموت الناس بسبب الشر”. واعتقد العديد من المفسرين أنّ هذا قد يشير إلى الحرب العالمية الثالثة.

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