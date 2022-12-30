من بينها دولة عربية..المغرب يضيف 4 دول للحصول على تأشيرة الدخول الإلكترونية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية عن إدراج 4 دول جديدة ضمن قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الاستفادة من التأشيرة الإلكترونية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها ستدرج اعتباراً من 10 كانون الثاني/ يناير المقبل، كل من:

المملكة الأردنية الهاشمية الهند غواتيمالا وأذربيجان

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي “تماشياً مع الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية، على الصعيدين الوطني والدولي، والرامية إلى رقمنَة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية، ولا سيما تلك المتعلقة بالعمل القنصلي على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة”.

وأشار البيان أن نظام التأشيرة الإلكترونية سيشمل في مرحلة لاحقة دولاً إضافية، وذلك:

انسجاماً مع التوجهات التي انخرطت فيها الحكومة المغربية لدعم قطاع السياحة الوطنية

من أجل الترويج للمغرب كوجهة مميزة للسياحة والأعمال

وكان المغرب أقر التأشيرة الإلكترونية لمواطني 49 دولة في حزيران/ يونيو الماضي، وبدأ العمل بها في 10 تموز/ يوليو الذي تلاه.

تستهدف التأشيرة وفقاً لوزارة الشؤون الخارجية ثلاث فئات، هي:

المواطنون الأجانب الخاضعون لنظام التأشيرة والمقيمين ببلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا والمملكة المتحدة وسويسرا ونيوزلندا

المواطنون الأجانب الخاضعون لنظام التأشيرة والحاملين لتأشيرة شنغن أو تأشيرات الولوج لكل من الولايات المتحدة، كندا، اليابان، أستراليا، المملكة المتحدة، إيرلندا، ونيوزلندا

مواطنو إسرائيل وتايلندا

وتتراوح مدة صلاحية هذه التأشيرة الإلكترونية، التي يمكن الحصول عليها عبر المنصة في ظرف 24 ساعة في الحالات المستعجلة أو 72 ساعة في الظروف العادية، بين 30 يوماً و6 أشهر…