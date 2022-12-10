من بينها البُرص: لماذا يجب أن تختار القطة من قائمة الحيوانات الأليفة؟

عندما يطلب منك أطفالك الصغار حيوانا أليفا في المُطلق، ولا يختارون نوعا معينا بالتحديد، ستجد نفسك في حيص بيص بين السلاحف، والعصافير، والكلاب، والقطط، والهامستر (نوع من القوارض)، وإذا كنت تعيش في الغرب ستجد في متاجر الحيوانات الأليفة نوعيات لا يتم التعامل معها في بلاد العرب إلا بالحذاء.. كالبرص الذي يندرج في بلاد الفرنجة في قائمة الحيوانات الأليفة.

لماذا القطة؟

بصفة عامة لا تجهد نفسك كثيرا، واذهب مباشرة إلى خيار القطة، وذلك لأسباب عديدة منها:

حيوان نظيف: القطط عكس الكثير من الحيوانات فهي حيوان نظيف، فهي لا تتخلص من فضلاتها إلا في المكان المُخصص لذلك، وإذا كنت تعيش في بيت له حديقة فإنها تنطلق إلى الخارج لقضاء حاجتها والحفر لفضلاتها ودفنها، ومن ثم فإنها لا تلوث الشقق أو البيوت التي تعيش فيها مطلقا والتي تجدها دائما نظيفة وخالية من الرائحة الكريهة.

مسلية للأطفال: تصبح مشاهدة القطة واللعب معها نوع من المكافأة للصغير على تناوله طعامه وسماعه كلام ماما، فضلا عن أنها تسلية محببة للصغار الذين يعشقون جميعا مشاهدة الحيوانات وسماع أصواتها، علاوة على أن مثل هذه العلاقة بين الأطفال والقطط تعلمهم الرحمة وحب كل الكائنات.

طاقة إيجابية: القطة كائن لطيف جميل ووجودها في المنزل وما يرتبط بذلك من تمسح بسكانه وصداقة من نوع خاص تربطها بهم تخلق أجواء طيبة وتوجهات إيجابية قوامها الحب والرحمة، وإذا أنجبت القطة فان وجود الرضع الصغار يخلق حالة من التفاؤل والفرحة في البيت بالأرواح الصغيرة التي باتت تنتمي للمنزل وأهله.

تُوثق العلاقات الأسرية: لاشك أن وجود قطة في البيت سيعمل كثيرا على إصلاح ما أفسدته وسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الكمبيوتر والهواتف الذكية، إذ سرعان ما يجد أفراد الأسرة موضوعا مشتركا للحديث سويا فضلا عن الاهتمام بالقطة، إضافة للتباري في تقديم الطعام لها وتوفير بيئة مناسبة لحياتها فضلا عن مساعدتها عندما تلد وعمل مكان ملائم للصغار بعد الولادة.

حالة ثقافية خاصة

هكذا، سيجد أفراد الأسرة أنفسهم وقد شرعوا في الاهتمام بالمعلومات المنشورة عن القطط على شبكة الانترنت، حيث ستضبط نفسك متلبسا بكتابة أسئلة في غوغل من قبيل ما هي مدة حمل القطط؟ ومتى تفتح القطط الرضيعة عيونها؟ وستضبط نفسك وأنت تسأل المعنيين بتربية القطط العديد من الأسئلة التي لم يكن يخطر على بالك من قبل أنها قد تشغلك.