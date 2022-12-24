من بينها الأسد الملك وMinions : كيف حول البعض عالم الأطفال السحري إلى مليارات الدولارات؟

مكره أخاك لا بطل.. هذا هو الشعور الذي ينتابك عندما تشاهد جمهورا غفيرا أشبه بالزومبي في مسرحية مدرسية للأطفال الصغار، أو في متجر لعب، أو الملاهي.. إنهم الآباء والأمهات البؤساء الذين تبدو على ملامحهم عادة الإرهاق الشديد، ولكنهم لا يملكون أمام ديكتاتورية صغارهم وحبهم الطاغي لهم سوى الحضور والدفع واللعب.. أدرك البعض ذلك فحول عالم الأطفال السحري إلى صناعة جبارة هي سينما الرسوم المتحركة (الكرتون) التي تدر عليهم المليارات سواء من الأفلام أو ما ارتبط بها من صناعات مثل الملابس والحقائب المدرسية وغيرها من المقتنيات التي تحمل صور نجوم الكرتون المفضلين لدى الأطفال.

الأعلى إيرادات في 2022

دائما ما تجد أفلام الكرتون في قائمة الأعلى إيرادات، واحتل فيلم مينيونز هذا العام المركز الرابع:

توب جان مافريك، حقق 1.5 مليار دولار

العالم الجوراسي: دومينيون، حقق 1.1 مليار دولار

دكتور سترينج (غريب) في الكون المتعدد من الجنون، حقق 956 مليون دولار

مينيونز: صعود جرو، حقق 940 مليون دولار

الفهد الأسود: واكاندا للأبد، حقق 790 مليون دولار

باتمان (الرجل الوطواط)، حقق 771 مليون دولار

ثور: الحب والرعد، حقق 761 مليون دولار

جسر البوابة المائية، حقق 627 مليون دولار

أفاتار: طريق المياه، حقق 610 مليون دولار

مون مان (رجل القمر)، حقق 460 مليون دولار

البداية

ويتنازع الفرنسيون والأمريكيون على أول من ابتكر سينما الرسوم المتحركة، حيث يقول الأمريكان إن جيمس ستيوارت بلاكستون هو صاحب أول شريط رسوم متحركة، بينما يرى الفرنسيون أن إميل كول هو رائد هذا الفن لإنتاجه 200 شريط في الفترة ما بين عامي 1908 و1918. ويعتبر فيلم كول الأول وعنوانه Fantasmagorie (عالم الخيال) أول فيلم رسوم متحركة في تاريخ السينما وقد عُرض لأول مرة في باريس في مسرح الجمنازيوم في 17 أغسطس/ آب 1908.

الأعلى إيرادات في التاريخ

وفي هذا الصدد نجد أحد أفلام الرسوم المتحركة وهو الأسد الملك في قائمة الأعلى إيرادات في التاريخ:

أفاتار، حقق 2.8 مليار دولار

المنتقمون: نهاية اللعبة، حقق 2.7 مليار دولار

تايتانيك، حقق 2.2 مليار دولار

حرب النجوم: الحلقة السابعة – القوة تنهض ، حقق 2.06 مليار دولار

المنتقمون: حرب لا نهاية لها، حقق2.04 مليار دولار

سبايدر مان (الرجل العنكبوت): لا عودة إلى الديار، حقق 1.9 مليار دولار

حديقة الديناصورات، حقق 1.67 مليار دولار

الأسد الملك، حقق 1.66 مليار دولار

المنتقمون (2012)، حقق 1.518 مليار دولار

غاضب 7 (2012)، حقق 1.515 مليار دولار

ديزني

وقد اكتسبت والت ديزني شهرتها في عالم سينما الكرتون بعد ابتكار شخصية ميكي ماوس وعائلته عام 1928، ثم انطلقت بعدها في إنتاج أفلام لشخصيات مستوحاة من الأساطير مثل بيضاء الثلج والأقزام السبعة والذي يُعد أول أفلام ديزني، وتبعته بالعديد من الأفلام مثل بينوكيو وطرزان. وقد اتجهت ديزني في السنوات الأخيرة إلى تحويل “أفلام الرسوم المتحركة” الكلاسيكية إلى “لايف أكشن” عن طريق ممثلين واستغلال تطور تقنيات الصور المُنشأة بالكمبيوتر (CGI) لتجسيد الحيوانات والكائنات الخيالية مثل فيلم الجميلة والوحش الذي تجاوزت عائداته المليار دولار. ويبقى السؤال: أين العالم العربي من هذه الصناعة الهائلة.