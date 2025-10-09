من انطلاقة سريعة إلى الريادة : أوبجكت ون تساهم برسم الأفق العقاري في دبي

شهد سوق العقارات الإماراتي عام 2022 دخولًا لافتًا لشركة “أوبجكت ون” (Object 1)، التي لم تكتفِ بالدخول، بل حققت نموًا هائلًا حولها من فريق صغير ضم خمسة أفراد إلى واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة، بفريق يتجاوز 500 متخصص من أكثر من 38 جنسية. استوحت الشركة رؤيتها من التوجهات المستقبلية لحكومة الإمارات، مرتكزة على فلسفة التطوير الشامل الذي يضع الجودة، وخدمة العملاء، ورفاهية المجتمع في صميم كل مشروع في أحياء دبي المختلفة. وبفضل محفظتها المتنوعة من المشاريع التي تغطي الطيف العقاري من الوحدات ذات الأسعار المعقولة وصولًا إلى المشاريع فائقة الفخامة، تتوسع Object 1 الآن بنشاط نحو أبوظبي مع تبني استراتيجية قوية قائمة على الابتكار التقني والاستدامة. في هذا الحوار مع أريبيان بزنس، نستكشف مع إيجور ماسلينيكوف، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس الشركة، تفاصيل نهج “أوبجكت 1” الاستراتيجي، ورؤاها العميقة للسوق، وتطلعاتها نحو النمو المستدام والتأثير الإيجابي والمستمر في المشهد العقاري المتغير لدولة الإمارات.

كيف دخلت “أوبجكت 1” سوق العقارات في الإمارات وأصبحت خلال سنوات قليلة من أبرز شركات التطوير العقاري في هذا القطاع؟

دخلت “أوبجكت 1” سوق الإمارات عام 2022 مستلهمة من رؤية الحكومة التي تدعم القطاعات الاقتصادية المتطورة تقنيًا وتضمن سوقًا عقارية شفافة ومنظمة تنظيمًا جيدًا. بدأنا بخمسة أشخاص فقط ونمونا خلال سنوات قليلة إلى فريق يضم ما يقرب من 500 محترف موهوب وطموح. ننمو كمطور عقاري متكامل يركز على الجودة والتسليم في الوقت المحدد وتلبية احتياجات العملاء، بدعم من فريق تسويق داخلي قوي. لدينا أكثر من 350 متخصص مبيعات من أكثر من 38 جنسية مختلفة، ما يمكننا من خدمة المشترين من مختلف دول العالم. لدينا عملاء من أكثر من 100 دولة، ونطور بالفعل في تسع مناطق بدبي مشاريع سكنية وتجارية فاخرة تناسب الجميع، وقد بنت الشركة سمعة مرموقة في مشاريع التطوير العقاري التي تركز على المجتمع والعافية ونمط الحياة المتوازن.

ما هي خططكم وكيف ترون اتجاهات السوق التي تدعم هذه الخطط؟

نركز حاليًا على التوسع في أبوظبي، التي نراها من أبرز وجهات النمو الواعدة. نخطط لافتتاح صالة مبيعات جديدة ولدينا بالفعل عدة مشاريع مرتقبة في جزيرة الريم. تتمتع العاصمة بفرص كبيرة ننوي استثمارها. وفي الوقت نفسه، تبقى دبي سوقنا الرئيسية، حيث نواصل تحقيق النمو في بيئة شديدة التنافسية. نعمل حاليًا في تسع مناطق مختلفة، ونستعد لإطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة في قطاع العقارات الفاخرة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك مشاريع في ميدان هورايزون وعلى امتداد شارع الشيخ زايد. تركز استراتيجيتنا على بناء القدرات التي تمكننا من تنفيذ مشاريع راقية وحصرية، مع مواصلة تعزيز قوة محفظة مشاريعنا القائمة. وبفضل فريق يضم نحو 500 موظف ونظام تشغيلي متين، نحن على أتم الاستعداد للانتقال إلى المرحلة التالية.

بناءً على معرفتك بالاقتصاد والتطوير العقاري، كيف تدمج هذه المعرفة في عملية اتخاذ القرارات؟

أؤمن بأن القرارات المبنية على البيانات والرؤى التحليلية والتنبؤ هي الأكثر قابلية للنجاح. كنت محظوظًا باكتساب خبرة واسعة في القطاع المصرفي حيث شاركت في هيكلة مشاريع استثمارية عبر قطاعات متعددة مثل البناء والزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة. هذه التجربة منحتني منظورًا واسعًا حول عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وصقلت قدرتي على تقييم المخاطر وتحديد الفرص واستشراف النتائج طويلة الأجل.

ما هي اتجاهات سوق العقارات في دبي التي أثرت في نهجك الاستثماري؟

يواصل سوق العقارات في دبي ازدهاره بفضل رؤية حكومة الإمارات، التي تعد من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في العالم، إلى جانب بيئة تنظيمية متوازنة وتقنيات متقدمة تحافظ على صحة قطاع البناء. كما أن سمعة الإمارات في الأمن والنمو السكاني المستمر تجعل السوق جذابًا للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، ما يضمن نموًا طويل الأمد ومستدامًا. الابتكار أيضًا من أبرز التوجهات، فالحكومة لا تدعمه فقط بل تدفعه بقوة. في “أوبجكت 1″، بنينا استراتيجيتنا منذ البداية على هذا النهج المبتكر الذي يميزنا عن بقية المطورين ووكلاء العقارات. نعتمد نموذجًا يضع العميل أولًا من خلال تجربة سلسة وشخصية، إذ يمكن للمشترين التواصل مباشرة مع فريق المبيعات لدينا في كل مشروع.

نناقش حاليًا دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة العقارات ونطبق تقنيات المعلومات لتعزيز راحة العملاء وتسهيل تجربتهم.

ما الصفات التي تميز أفضل المطورين في السوق اليوم، وكيف تزرعونها في فرقكم؟

أعتقد أن أقوى صفات أي قائد تكمن في الاستثمار في الموارد البشرية، وتعزيز ثقافة مؤسسية قوية، والقيادة برؤية واضحة ومرونة وعزيمة.

لقد صقلت خلفيتي الرياضية هذا النهج؛ فبصفتي بطل سباحة مخضرمًا في اللجنة الأولمبية ومدربًا معتمدًا، تعلمت الانضباط والدافع نحو التفوق. لاحقًا في مسيرتي الأكاديمية، تخرجت بامتياز وحصلت على درجة مرشح في العلوم، ما عزز إيماني بأن النجاح الحقيقي ينبع من المثابرة والسعي الدائم لتقديم الأفضل.

هذه القيم – الاستثمار في الناس، وضع أعلى المعايير، والقيادة الواضحة – هي المبادئ التي أغرسها في فريقي في “أوبجكت 1″، لتضمن أننا لا نكتفي بإنجاز المشاريع، بل نقدم التميز فعليًا في سوق تنافسي.

كيف تشجعون الابتكار داخل الشركة، وخاصة في قطاع التطوير؟

الابتكار جزء لا يتجزأ من “أوبجكت 1″، ويتجلى عبر ثلاثة أبعاد: التكنولوجيا، التصميم، والصحة.

نُدمج الأنظمة الذكية في كل منزل، تشمل التحكم في المناخ، والأمن، والإضاءة، وحتى مساعدين بالذكاء الاصطناعي. كما أن عملية البيع رقمية بالكامل، مع جولات ثلاثية الأبعاد وخرائط تفاعلية لاستكشاف العقارات عن بُعد.

في مجال الصحة والعافية، نبتكر ميزات مثل تنقية الهواء، والمناطق المجتمعية الصحية، والتصميم المستوحى من الطبيعة – بدءًا من مشروع 1WOOD المستوحى من الخشب وصولًا إلى V1VID المستقبلي.

نهتم أيضًا بملاحظات العملاء عبر حلقات تغذية راجعة مستمرة لتحسين مشاريعنا المستقبلية. بالنسبة لنا، الابتكار ليس فقط في إضافة لمسات جديدة، بل في توقع احتياجات الناس وبناء منازل يعيشون فيها بسعادة لعقود طويلة.

كيف ترى دوركم في النمو الحضري والاستدامة؟

دبي مدينة تنمو بوتيرة استثنائية، ودورنا هو الإسهام في هذا النمو بطريقة مؤثرة ومسؤولة.

الاستدامة هي جوهر فلسفتنا: نستخدم الفولاذ المعاد تدويره، والأخشاب والزجاج المستدام، وأنظمة التكييف وتوفير الطاقة. مشاريع مثل EVERGR1N House وVERDAN1A تجسد مبادئ الاستدامة عبر تعظيم الضوء الطبيعي والمساحات الخضراء وتقليل البصمة البيئية. نؤمن أيضًا بالبعد الاجتماعي للاستدامة؛ فمشاريعنا مصممة لتعزيز روح المجتمع عبر مناطق العمل المشترك، والمرافق الرياضية، ومساحات اللعب المظللة، ومناطق العافية التي تشجع على التواصل الإنساني. بهذه الطريقة، تساهم “أوبجكت 1” في النمو العمراني والاجتماعي لدبي بما يتماشى مع أهداف الاستدامة طويلة المدى لدولة الإمارات.

ما الذي يساعد على بناء محفظة استثمارية متنوعة تشمل التطوير والبناء والاستثمار؟

يتطلب بناء محفظة متنوعة مزيجًا من الفهم العميق للسوق والانضباط المالي القوي والقدرة على التنفيذ السريع. ندرس أنماط الطلب لتحديد مواقع الإطلاق، ونوازن بين المناطق الراسخة مثل قرية جميرا الدائرية ومثلث قرية جميرا، والمناطق الناشئة مثل دبي لاند السكنية. نحافظ ماليًا على الانضباط من خلال التأكد من توافق المشاريع مع العوائد المتوقعة وهيكلة الجداول الاستثمارية بعناية. وبفضل فريقنا الداخلي القوي، يمكننا تقديم خدماتنا بسرعة وعلى نطاق واسع مع الحفاظ على ثبات الجودة.

ما هي أولويات “أوبجكت 1” في المرحلة المقبلة؟

تبدو أولوياتنا واضحة: سنواصل تعزيز مشاريعنا في قطاع العقارات الفاخرة والمتوسطة على حد سواء، مع التوسع الجغرافي إلى أبوظبي كسوق رئيسي تالي، واستكشاف المزيد من الفرص في أنحاء الإمارات. وستلعب التكنولوجيا دورًا متزايد الأهمية في المنازل التي نصممها ونديرها، كما سنبقى ملتزمين بمبدأنا الأساسي في التصميم المرتكز على الصحة والعافية. وسنواصل الاستثمار في مواردنا البشرية وشركائنا والمجتمع العقاري الأوسع، من خلال مبادرات مثل جوائز N1 التي تنظمها الشركة لتكريم الإنجازات والابتكار في مجال العقارات ووضع معايير جديدة في القطاع.