من الطائرات إلى روبوتات التنظيف، دي جي آي تطرح مكنسة روبوتية بتقنيات متطورة

طرحت شركة دي جي آي DJI المعروفة بطائراتها المسيرة، مكنسة روبوتية باسم رومو في السوق الصيني قبيل طرحها في الأسواق العالمية. واستفادت الشركة من تقنية كشف العوائق في طائراتها المسيرة لتطوعها في أجهزة روبوتات التنظيف.وتستفيد الشركة من تقنياتها مثل ” نظام استشعار العوائق متعدد الاتجاهات” الموجود في طائراتها المسيرة، فالنظام نفسه الذي يساعد طائرات DJI المسيرة على تجنب الاصطدام عند التقاط لقطات سينمائية، يُطوع بسهولة في مكنسة روبوتية يمكنها التحرك في المنزل دون الاصطدام بالأثاث. إلى جانب كشف العوائق التي تصل إلى ملليمترات، زوّدت الشركة طرز رومو ROMO بذراعي تنظيف مرنين، وقوة شفط عالية جدًا تبلغ 25,000 باسكال، وقاعدة تثبيت تُثبّت فيها المكنسة تلقائيًا وتُنظّف نفسها. ولزيادة كفاءتها، زوّدت الشركة خوارزميات تعلّم آلي تُساعد المكنسة على تحديد أفضل مسار للتنظيف. كما يُمكن للذكاء الاصطناعي المدمج اكتشاف ما إذا كانت المنطقة متسخة جدًا، وبالتالي قضاء وقت أطول فيها. وللتخفيف من الإزعاج، تستخدم رومو نظامًا لخفض الضوضاء أثناء التنظيف، ويمكنك التحكم فيها بدون استخدام اليدين باستخدام الأوامر الصوتية. تباع المكنسة بثلاثة طرز إي وبي وإس ، بأسعار تتراوح بين 650 و750 و950 دولار.

تتميز DJI Romo Vac بدمج تقنية الملاحة المستوحاة من الطائرات بدون طيار، وتحديدًا نظام رؤية عين السمكة ثنائي العين وبها عدسة بارزة بزاوية بانورامية وثلاثة رادارات ليزر واسعة الزاوية، مقترنة بأذرع روبوتية مرنة تنظف المساحات الضيقة التي يصعب على المكانس الروبوتية التقليدية الوصول إليها. وتعتمد الوحدة على نظام الرؤية المتطور وهو من تقنية الطائرات بدون طيار لدى الشركة والذي يقدم قدرة استثنائية على اكتشاف الأجسام – بما في ذلك العوائق التي يصل سمكها إلى 2 مم، مثل الأسلاك السائبة – مما يتيح التنقل والتنظيف الدقيقين، حتى في الإضاءة الخافتة.

وتمتد أذرع روبوتية مرنة لتنظيف الزوايا، وتنظيف أرجل الأثاث، والوصول إلى مناطق غالبًا ما تغفلها المكانس الدائرية القياسية. يضاف إلى ذلك قوة شفط عالية تبلغ 25000 باسكال مع فرشتين أسطوانيتين تمنعان تشابك الشعر وتتكيفان مع مختلف الأسطح. تعتمد وظيفة الممسحة على خزان سعة 164 مل، مع حاويات سوائل تنظيف منفصلة لتلبية احتياجات التنظيف المختلفة.

تأتي المكنسة بعدة تصاميم مبتكرة، فهناك ثلاثة إصدارات – Romo S (أبيض معتم)، وRomo A (هيكل شفاف)، وRomo P (هيكل وقاعدة شفافان بالكامل) – تعرض مكوناتها الداخلية وتقدم جماليات مستقبلية. وهناك الخرائط الذكية والذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء خرائط محلية للمنزل أو المكان وهي مخزنة على الجهاز لضمان الخصوصية، ويدعم نظام التشغيل مزايا المراقبة عن بُعد، والتحكم الصوتي، وتكامل المنزل الذكي عبر تطبيق من الشركة. تتولى المكنسة مهام الصيانة الذاتية ، حيث توفر القاعدة مهام التنظيف الذاتي (فرك الممسحة، وجمع الغبار، وتعقيم أيونات الفضة، وترشيح الأشعة فوق البنفسجية)، واستبدال خزان الغبار والماء بشكل مبسط، وإرسال تنبيهات صيانة استباقية. و يُشير نظام ترشيح الضوضاء ثلاثي الطبقات إلى انخفاض في مستوى الضجيج يصل إلى 80% مقارنةً بالمكانس الروبوتية التقليدية. وهناك ميزة الشحن السريع ، حيث تعود المكنسة إلى قاعدتها وتشحن بالكامل في حوالي ساعتين ونصف بنظام 55 واط.

تتميز الوحدة بنظام الكشف المتقدم عن العوائق المستمد من تقنية الطائرات بدون طيار، وأذرع روبوتية للتنظيف الدقيق، وشفط عالي، وتصميمات مستقبلية شفافة – مما يميزه بشكل كبير عن المكانس الروبوتية الأخرى عالية الجودة.

يأتي ذلك في وقت يتوقع فيه أن تتضاعف الإيرادات العالمية من روبوتات الخدمة المنزلية تقريبًا من 13.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 22.8 مليار دولار أمريكي في عام 2027. كما سيصل العدد الإجمالي لروبوتات خدمة المستهلكين حول العالم إلى 39.7 مليون روبوت بنهاية العام الجاري، ليرتفع إلى أكثر من 50 مليون روبوت بحلول عام 2027. يشمل روبوت خدمة المستهلكين هنا روبوتًا مصممًا للاستخدام الشخصي أو المنزلي، مثل المكانس الكهربائية الروبوتية، والألعاب الروبوتية، وحتى الطائرات بدون طيار.