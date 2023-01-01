من الرهبنة إلى الاعتقال، نيكاراغوا تهاجم الكنيسة الكاثوليكية

لم يكن زيًا دينيًا كما اعتاد، بل قميصًا أزرق ارتداه، وبشكل هزيل ظهر الأسقف رولاندو ألفاريز الأسبوع الماضي بمفرده في محكمة في نيكاراغوا بعد قرابة أربعة أشهر من الإقامة الجبرية، متهمًا بالتآمر لتقويض وحدة الوطن ونشر أخبار كاذبة.

هو أول ظهورى علني لألفاريز منذ اعتقاله في أغسطس / آب خلال مداهمة لمقر أبرشيته في ماتاجالبا بنيكاراغوا، حيث كان يتحصن مع أحد عشر من زملائه احتجاجًا على إغلاق وسائل الإعلام الكاثوليكية.

أغلق النظام أكثر من 3000 منظمة غير حكومية، وأجبر 54 منفذًا إعلاميًا على الإغلاق وفقًا لصحيفة “كونفيدينشال” النيكاراغوية التي تعمل من كوستاريكا المجاورة، حيث تصاعدت حملات النظام في نيكاراغوا ضد الكنيسة الكاثوليكية، بعد انتقاد ما وصفته الكنيسة اضطهاد رئيس البلاد دانيال أورتيغا للمتظاهرين المناهضين له وتجاوزاته الاستبدادية، ويتهم كارلوس تشامورو مدير صحيفة “كونفيدنشيال” النظام بأنه يحارب حرية الوعظ، والحرية الدينية، وحتى الكنيسة.

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ما أصل القصة؟

دأب الرئيس أورتيغا ونائبته موريلو على وصف الأساقفة “بالإرهابيين” و “مروجي الانقلاب”.

تحبط الشرطة مواكب الاحتفالات الخاصة بالكنيسة.

يقول قساوسة إن الضباط يجرون دوريات روتينية خارج الكنائس وصفوها بأعمال ترهيب.

طبقًا لقساوسة، فقد غادرت المنظمة التبشيرية الخيرية، التي أسستها الأم تيريزا، نيكاراغوا في يوليو بعد أن تم طرد سفير الفاتيكان، المطران فالديمار سومرتاغ بحسبهم.

العلاقة بين الكنيسة وأورتيغا

يبدو أن العلاقة بين الكنيسة وأورتيغا متقلبة منذ أن أصبح رئيسًا لأول مرة في عام 1979، حين أطاح الساندينيون بالرئيس السابق أناستازيو سوموزا .

متقلبة منذ أن أصبح رئيسًا لأول مرة في عام 1979، حين أطاح بالرئيس السابق . فقد أورتيغا السلطة في عام 1990، لكنه استعاد منصبه في عام 2007، وقدم نفسه على أنه كاثوليكي وأقام علاقات وثيقة مع التسلسل الهرمي للكنيسة، وفقًا للمحللين.

السلطة في عام 1990، لكنه استعاد منصبه في عام 2007، وقدم نفسه على أنه كاثوليكي وأقام علاقات وثيقة مع التسلسل الهرمي للكنيسة، وفقًا للمحللين. تزوج أورتيغا وموريلو في حفل كاثوليكي في عام 2005، وأيد الرئيس لاحقًا قانونًا صارمًا للإجهاض في عام 2006، مرر قبل أسبوعين من الانتخابات التي فاز بها، والتي تحظر الإجراء في جميع الظروف، وهو ما عد تأييدًا للكنيسة الكاثوليكية.

يرى ريان بيرج مدير برنامج الأمريكتين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في هذه القضية تحديدًا صرفًا لانتباه الأساقفة عما يتوجه الرئيس لفعله تجاه الكنيسة.

أصبحت الكنيسة من منتقدي أورتيغا الصريحين بعد اندلاع الاحتجاجات في عام 2018 بشأن إصلاح الضمان الاجتماعي المقترح.

الصريحين بعد اندلاع الاحتجاجات في عام 2018 بشأن إصلاح الضمان الاجتماعي المقترح. فتح القساوسة دور العبادة أمام المتظاهرين الجرحى الذين تلاحقهم الشرطة والقوات شبه العسكرية.

عقد مؤتمر الأساقفة حوارًا وطنيًا للخروج من الاحتجاجات والأزمة السياسية لكنه انسحب بعد ذلك بزعم سوء النية من جانب الحكومة.

ردود الفعل على اعتقال القس ألفاريز والحملات ضد الكنيسة الكاثوليكية

علق البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بفتور على نيكاراغوا، لكنه أعرب عن قلقه بعد اعتقال ألفاريز ودعا في مؤتمر صحفي إلى الحوار، بينما لا يرى الأب إدوين رومان كاهن نيكاراغوا المنفي في ميامي طبقا لصحيفة الفاينانشيال تايمز، الحوار مهم مع ما وصفها الديكتاتورية التي سجنت أسقفًا وكهنة شاركوا في الحوار الأول.

التزم مؤتمر أساقفة نيكاراغوا الصمت بشأن اعتقال ألفاريز، وبحسب صحيفة الفاينانشيال تايمز قال القس المنفي رومان: “لقد اختار الأساقفة الصمت والصلاة وعدم ذكر المشكلة حتى لا يتعرضوا للاضطهاد”، وأكد أنه يعرف 11 كاهنًا مسجونًا، بما في ذلك ألفاريز، إلى جانب اثنين من الإكليريكيين، وفر عدد غير معروف أو طرد.

ولم تعلق الحكومة على الانتقادات والاتهامات حتى الآن.