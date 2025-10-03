من الحلم إلى الواقع: خارطة طريق لتحقيق نمو شامل في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط

تواجه المنظومات الاقتصادية حاليًا تحديًا مزدوجًا، حيث تبحث عن مصادر موثوقة وميسورة التكلفة لتوفير الطاقة في الوقت الحاضر بينما تسعى إلى بناء أنظمة طاقة نظيفة وذكية للمستقبل. ولتحقيق هذين الهدفين بسرعة وبطريقة عادلة للجميع، لا يجوز اختزال التحدي إلى خيار واحد من الخيارين، بل يكمن الحلّ في التركيز عليهما بالتوازي والاستفادة من إمكانات الذكاء الرقمي لدمج مصادر الطاقة التقليدية مع مصادر الطاقة المتجدّدة والطاقة النووية. فمن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف تقنياته لتنويع أنظمة الطاقة وتحسينها والربط بينها، يمكن تحقيق نمو مرن ومستدام يصل إلى كافة الأفراد والمؤسسات.

وهذا هو تحديدًا النهج الذي تتبنّاه دولة الإمارات العربية المتحدة. فتماشيًا مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، نركّز كل جهودنا لبناء منظومة طاقة أكثر نظافة واستدامة سعيًا إلى تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050. ففي مرحلتها الأولى، تستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة إلى 32% حتّى منتصف القرن الحالي، ورفع مساهمة الطاقة المتجدّدة إلى 3 أضعاف بحلول عام 2030، وتحقيق استثمارات وطنية بين 150 و200 مليار درهم لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.

ونرفع أيضًا سقف طموحاتنا من جهة الطلب، ومن خلال استراتيجيتنا المحدّثة، نستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% إلى 45% بحلول عام 2050، بالإضافة إلى الالتزام بمضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

في المقابل، وتماشيًا مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي تضع قطاع الطاقة والموارد ضمن أولوياتها، نحرص على تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءًا من الصيانة التنبؤية للحد من انقطاع الإمدادات وصولًا إلى التحليلات في الوقت الفعلي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

لقد أثبت هذا النهج نجاحه وبدأت الاستراتيجيات الحكومية تؤتي ثمارها بالفعل. ففي عام 2023، بلغت مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة 27.83% في ظلّ التوسّع السريع في مشاريع الطاقة الشمسية وزيادة الاعتماد على محطات براكة لتوليد الطاقة النووية. وفي عام 2024، بدأ التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة، لتبلغ بالتالي كامل كفاءتها التشغيلية وتتمكّن من تلبية 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء.

وبدورها، ترتبط سياسة الطاقة في دولة الإمارات ارتباطًا وثيقًا بطموحاتنا الصناعية. فمع ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 205 مليار درهم بنهاية عام 2023، تثبت الطاقة الموثوقة والنظيفة وميسورة التكلفة قدرتها على جذب رؤوس الأموال طويلة الأمد وتمكين الأنشطة الصناعية المعقّدة.

وعليه، ينعكس هذا الدعم المقدّم لقطاع الصناعة بشكل إيجابي على القوى العاملة الوطنية التي تستفيد من فرص عمل آمنة ووظائف برواتب تنافسية. فعلى سبيل المثال، ساهمت برامج التوطين والبرامج الصناعية المرتبطة بقطاع الطاقة في توفير أكثر من 17,000 فرصة عمل في القطاع الخاص للكوادر الإماراتية منذ عام 2018 وحتّى اليوم، بما في ذلك 5,500 وظيفة خلال عام 2024 وحده ضمن برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة. ومع هذا التوافق الاستراتيجي بين سياسات الطاقة والسياسات الرقمية، يمكن توجيه الإنفاق على البنية التحتية لتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة بدون أن يبقى مجرّد بند نظري في الموازنات العامة.

وتُعدُ تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وسجل إنجازاتها الحافل حتّى تاريخه، مثالًا يمكن للدول الأخرى أن تقتدي به. ويعود نجاح التجربة إلى عدة عوامل:

أولًا، التخطيط مع مراعاة التنوّع، حيث يُعدّ التوازن في محفظة الطاقة شرطًا أساسيًا للحفاظ على كفاءة الأنظمة واستقرار الأسعار. فمن جهة أولى، لا يزال الغاز الطبيعي والوقود السائل عنصرين حاسمين لضمان موثوقية منظومة الطاقة وتلبية احتياجات الطاقة الحرارية اللازمة للعمليات الصناعية، بينما توفّر مصادر الطاقة المتجدّدة من جهة ثانية الإمدادات الكهربائية بتكلفة منخفضة على نطاق واسع وتؤمّن الطاقة النووية الحمل الأساسي محدود الانبعاثات.

وبالتالي، لا تتمحور الإشكالية الأساسية حول الخيار الأنسب، بل حول الآلية الفعّالة للتنسيق بين جميع هذه المصادر، على أن تتوفّر شبكات كهرباء قادرة على استيعاب التغييرات في إنتاج الطاقة، وأنظمة تخزين تتيح إعادة توزيع الإمدادات حسب أوقات الحاجة، وإشارات سوقية تحفّز على المرونة. وجديرٌ بالذكر أنّ استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تشير إلى جميع هذه القدرات عبر مختلف مراحلها وبنودها المرتبطة بكفاءة توليد الطاقة واستهلاكها.

ثانيًا، ترسيخ الذكاء الاصطناعي كخدمة حيوية: تمكّن تقنيات التعلّم الآلي من التنبؤ بالطلب على الطاقة حسب الأحياء السكنية والقطاعات، فيما تتيح تقنية التوأم الرقمي اختبار تحمّل الشبكات بأكملها قبل تركيب أي كابل، بالإضافة إلى الصيانة التنبؤية التي تساهم في تمديد صلاحية الأصول والحد من التكاليف التشغيلية. وفي الواقع، تضع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 قطاع الطاقة في صلب أولوياتها، ما يعزّز الاستفادة من هذه الأدوات لتوليد الطاقة ونقلها وتعزيز كفاءة استخدامها.

ثالثًا، اعتبار الكفاءة محرّكًا للنمو الاقتصادي وليس سياسةً للحد من الإنفاق: إنّ أنظف وحدة من الكهرباء وأقلها تكلفةً (الكيلوواط في الساعة) هي التي لا تتطلّب توليدها فعليًا. وتوضيحًا لهذا المبدأ، تقدّم برامج إدارة الطلب الوطنية مستهدفات ملموسة. فعلى سبيل المثال، يهدف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% إلى 45% بحلول عام 2050، وذلك من خلال مواءمة الحوافز عبر قطاعات النقل والصناعة والمباني والزراعة. ويحفّز هذا النهج التغييرات السلوكية في المجتمع الإماراتي، بما يضمن تحويل الكفاءة إلى محرّك للنمو المستدام وليس عائقًا.

رابعًا، مواءمة الاستثمارات في مجال الطاقة مع الاستراتيجية الصناعية: يعتمد توسّع قطاع الصناعة في دولة الإمارات على توفير مصادر طاقة موثوقة ونظيفة وميسورة التكلفة وعلى جدول أعمال منتدى “اصنع في الإمارات” الذي يربط بين التزامات الشراء طويلة المدى وسلاسل الإمداد المحلية والتقنيات المتقدّمة المستخدمة. وينعكس ذلك إيجابًا لناحية تقليل المخاطر، وتسريع تنفيذ المشاريع، والحفاظ على العوائد داخل الاقتصاد المحلي.

خامسًا، تطوير الكوادر البشرية لمواجهة التحديات في مجالات الطاقة والرقمنة: يُعدّ استحداث فرص العمل أبرز مؤشرات النمو الشامل الذي لا يتحقّق ما لم يستهدف المواطنين من خلال المنح الدراسية وتطوير المسارات المهنية وفرص التعلّم مدى الحياة، بما يجمع بين الهندسة الكهربائية وعلوم البيانات وبين ثقافة السلامة والمهارات البرمجية.

سادسًا وأخيرًا، التمويل بسرعة وعلى نطاق واسع: يمكّن التمويل المختلط، والسندات الخضراء، والعقود المرتبطة بالأداء من استقطاب رؤوس الأموال الخاصة بدون التأثير على استقرار الميزانيات العامة. وبدوره، يشكّل استقرار السياسات طويلة المدى – مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 – عاملًا أساسيًا لخفض التكاليف الرأسمالية في مشاريع توليد الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتحديث الشبكات الكهربائية. كذلك، تساهم الروابط الإقليمية بين الإمارات ودول المنطقة والحركة التجارية العابرة للحدود في خفض التكاليف، حيث تعزّز توفّر الموارد المطلوبة وتحدّ من تقلّبات الإمداد.

وفي هذا السياق، لا تضمن الأنظمة المتكاملة فقط خفض تكاليف التشغيل، وتعزيز المرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق قيمة أكبر للمجتمع فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا جديدة لتحفيز الابتكار. فمع تحديث المرافق، تزدهر الشركات الناشئة؛ ومع رقمنة الشبكات الكهربائية، تظهر خدمات جديدة ومتنوّعة بدءًا من الاستجابة للطلب في المصانع وصولًا إلى التعريفات الذكية للمنازل.

تتمتّع منطقتنا بموقع استراتيجي يمكّنها من تحقيق الريادة في تبنّي هذا النموذج بفضل وفرة مصادر الطاقة الشمسية، وقدرات تنفيذ المشاريع والخدمات بمعايير عالمية، والمسار العملي الذي يحدّ من البصمة الهيدروكربونية ويسرّع التحوّل نحو الطاقة النظيفة بما يتماشى مع مزيج الطاقة المتنوّع المستهدف بحلول عام 2050 والأهداف المتعلّقة برفع الكفاءة على المدى القريب. وبفضل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الهندسية المتقدّمة، لا ننجح فقط في تصدير الطاقة، بل ننقل المعرفة والخبرة أيضًا. لذلك، وفيما يستعدّ صنّاع القرار من دولة الإمارات ودول الخليج للاجتماع معًا والمشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك” 2025 – أكبر فعالية عالمية في قطاع الطاقة والحدث الذي نفخر باستضافته سنويًا – ندعو نظراءنا لاتباع خارطة طريق بسيطة أبرز معالمها: تنويع الإمدادات، ورقمنة العمليات التشغيلية، وتحقيق الكفاءة، والمواءمة مع الجهات الفاعلة في القطاع، والاستثمار في الكوادر البشرية، وتعزيز التمويل، بما يضمن نموًا شاملًا يصل إلى الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

لقد أثبت هذا النهج الاستراتيجي جدواه في دولة الإمارات، حيث حوّلنا طموحاتنا إلى واقع ملموس واستفدنا من مصادر الطاقة النظيفة المتاحة لتعزيز قدرتنا التنافسية حاليًا وبناء منظومة اقتصادية مرنة جاهزة للمستقبل. ويمكن للدول الأخرى، إقليميًا وعالميًا، أن تتبع خارطة الطريق التي وضعناها لتحويل تطلّعاتها إلى فرص ترفع مستوى الإنتاجية وتحقّق الازدهار المستدام على المدى الطويل.

معالي ‎ سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة