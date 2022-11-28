من إدمان شيرين إلى طرد عامل النظافة.. كيف تتم صناعة التريند؟

خاص – القاهرة – أريبيان بزنس

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية وخاصة في مصر جدلا كبيرا حول ما يسمى “التريند” الذي يعتبره البعض أمرا مصطنعا يحاول اجتذاب الرأي العام نحو قضية بعينها.

وخلال الشهور الأخيرة انطبق هذا المصطلح الحديث “التريند” المتداول في العالم الافتراضي على قصة المطربة المصرية شيرين وزوجها حسام حبيب خاصة بعد دخولها مشفى لعلاج الإدمان عقب طلاقها.

“تريند” آخر حقق رواجا كبيرا في مصر خاص بعامل نظافة يدعى محمد عادل الذي ادعى إنه تم طرده من أحد محلات الكشري بسبب مظهره المتواضع، وبعد تعاطف كبير معه على مواقع التواصل، تبين أنه يستغل الأمر لتحقيق الشهرة وأنه يسعى للذهاب إلى أماكن بشكل متعمد ليتم طرده منها فيستمر الجدل حوله، وبالتالي تستفيد الصحفات الناشرة من المشاهدات بشكل مادي، أو الجهات التي تقف وراء هذا الموضوع عبر تحقيق شهرة ومكاسب على مستوى الانتشار والعلاقات العامة.

المشاهدة والتفاعل

يرى مدير أكاديمية التسويق الرقمي التابعة لوزارة الاتصالات المصرية، محمد حنفي، إن التريند ممكن أن يحدث بشكل طبيعي أو اصطناعي (مفتعل).

وأشار حنفي في تصريحات خاصة لـ”إريبيان بزنس” إلى أن:

التريند الذي يحدث بشكل طبيعي يكون من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، التي لها خوارزميات خاصة، تهدف لجذب انتباه الجمهور وإبقائه على المنصة أطول وقت ممكن دون مغادرتها.

وحول كيفية ما يمكن وصفه بـ”صناعة التريند” قال المسؤول المصري إن أي محتوى جديد يوضع على صفحات بعض المنصات يتم اختبار اهتمام المشاهد به من خلال عدة مؤشرات :

: وقت المشاهدة والتفاعل فى وقت محدد.

إذا كان التفاعل عالي تزيد المنصة من عدد مرات عرض هذا المحتوى للجمهور الذي يمكن أن يكون مهتما بهذا النوع من المحتوى

وهكذا مثل كرة الجليد من الوارد أن يصبح محتوى معينا تريندا بسبب اهتمام الجمهور به.

الخلطة السرية

اتجه كثيرون إلى اصطناع التريند والبحث عن الخلطة السرية التي يمكن أن تجعل محتوى معينا رائجا أو في سياق “التريند”. ولتحقيق التريند الاصطناعي (المفتعل)، حسب حنفي، هناك عنصران أساسيان:



• صفحة أو حساب على شبكات التواصل الاجتماعى عليه عدد كبير من المتابعين وتفاعل عالي، مع توجيه العديد من الصفحات في وقت واحد للتفاعل بالمشاركة والتعليقات والنشر المتزامن لموضوع معين.

• محتوى موضوع التريند الذي يجب أن يحتوى على محفز قوي للتفاعل عليه مثل فيديو عن الموضوع.

وإذا توفر العنصران يمكن أن يكون ينشأ التريند، إلا إذا خالف هذا المحتوى سياسات المنصة التي يتم التفاعل عليها.

هل يمكن تتبع التريند؟

وحول إمكانية استكشاف ما إذا كان التريند مصطنعا يقول خبير الاتصالات المصري إن بعض المنصات مثل تويتر تستطيع معرفة الحساب الأصلى والحسابات التي تتفاعل بشكل طبيعي، حسابات تستخدم روبوتا وبرامج حوسبة لزيادة التفاعل بشكل وهمي.



وظهرت صناعة إنشاء حسابات وزيادة متابعيها ثم بيعها، ويمكن اكتشاف هذه الحسابات عبر متابعة الصفحات التي تتفاعل معها.

وتوجد دراسات كثيرة تقوم على استخدام الذكاء الصناعي في كشف الأخبار الكاذبة، والمحتوى المضلل أو المزور عبر برامج تستخدم الذكاء الاصطناعي وضعتها الشركات الكبرى مثل جوجل وفيسبوك وتويتر.