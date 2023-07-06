من إثيوبيا وحتى موزمبيق شق هائل يؤشر إلى انشطار أفريقيا

يتوسع شق هائل ويثير مخاوف سكان عدة دول أفريقية، ووجدت دراسة جديدة أن الصخور شديدة الحرارة من بباطن الأرض تتسبب بتمدد شقوق تمتد ببطء شديد شرق أفريقيا من أثيوبيا وحتى موزمبيق،في واحدة من أندر الظواهر الطبيعية، وهي انقسام القارة إلى جزأين بسبب مجموعة من الصدوع تمتد على آلاف الكيلومترات.

وتمثل الشقوق ما يسمى بصدع شرق إفريقيا وهو قديم لكنه يظهر نشاطًا على مدار العقود القليلة الماضية – وبرز صدع على طول صحاري إثيوبيا في عام 2005 ويتسع بمعدل بوصة واحدة في السنة ممتدا من أثيوبيا حتى موزمبيق.

وتفسر دراسة نُشرت في يونيو أن طردًا هائلاً لصخور شديدة الحرارة قادمة من قلب كوكبنا يقود الصدع. نتيجة لتحرك لوحين تكتونيين بعيدًا عن بعضهما البعض ، لكن الآلية الدقيقة لم تكن مفهومة تمامًا في ذلك الوقت.

توقع العلماء منذ فترة طويلة أن تنقسم إفريقيا إلى قسمين لتشكل قارة جديدة مع الصومال ونصف إثيوبيا وكينيا وتنزانيا. يُظهر

توقع العلماء منذ فترة طويلة أن تنقسم إفريقيا إلى قسمين لتشكل قارة جديدة مع الصومال ونصف إثيوبيا وكينيا وتنزانيا. يُظهر الخط الأحمر موقع الصدع الأفريقي الشرقي ويتوسع منذ سنوات عديدة.

A crack that opened up in Kenya’s Rift Valley, damaging a section of the Narok-Nairobi highway, is still growing… pic.twitter.com/T5YocDauYj — BBC (@BBC) March 26, 2018



وجدت الدراسة جديدة أن الشق المعروف باسم نظام صدع شرق إفريقيا يندفع نتيجة تحرك هائل من الصخور شديدة الحرارة من قلب الكرة الأرضية، مما تسبب في حدوث شقوق تتوسع تحت اليابسة وعلى سطحها، لكن الانقسام الكامل لذلك الجزء وانسلاخه عن أفريقيا سيستغرق ملايين السنين بحسب الدراسة المذكورة.

وتثير الشقوق واتساعها كل بضع أعوام مخاوف كبيرة لدى سكان الدول المعنية.