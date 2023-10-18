أشارت تقرير بلومبرغ إلى دول مسلمة تزود إسرائيل بمعظم حاجتها النفطية التي تقدّر بربع مليون نفط خام يوميا، فيما دعت إيران الدول الإسلامية إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل.

يلفت التقرير إلى أن سوق النفط عالمية، مما يمنح إسرائيل مجالاً واسعاً للتغلب على مثل هذا الإجراء. ومع ذلك، لكي يكون لهذه الخطوة تأثيرها، إذا تم تبنيها، فإنها ستتوقف على مشاركة كازاخستان وأذربيجان. وتظهر بيانات من شركة التحليلات “كبلر” أنه منذ منتصف مايو/أيار، استوردت إسرائيل حوالي 220 ألف برميل يوميا من النفط الخام، يأتي حوالي 60% منها من الدولتين ذات الأغلبية المسلمة. ويعتبر منتجو غرب أفريقيا، وخاصة الجابون، من كبار الموردين الآخرين.

ومع ذلك، سيكون لدى إسرائيل الكثير من بدائل الإمدادات إذا كان هناك حظر كامل من قبل الدول الإسلامية. وكانت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، أكبر مورد إضافي للنفط الخام إلى السوق العالمية المنقولة بحراً هذا العام. كما أن الصادرات من البرازيل، التي زودت إسرائيل بالطاقة خلال الأشهر القليلة الماضية، تتزايد بسرعة أيضًا.

والقضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة لإسرائيل هي تأمين موانئ النفط والمياه القريبة حتى تتمكن الواردات من الدخول بأمان. ولديها ثلاث محطات لاستيراد النفط الخام: عسقلان وحيفا على البحر الأبيض المتوسط وإيلات على البحر الأحمر. وتتعامل عسقلان، وهي أهم محطات استيراد النفط، مع حوالي 180 ألف برميل يوميا.

ميناء عسقلان قريب من غزة وتم إغلاقه بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول. ولم يتم استيراد أي خام عبر محطة البحر الأحمر في إيلات منذ عام 2020، كما تظهر بيانات كبلر، في حين بلغ متوسط التدفقات إلى حيفا حوالي 40 ألف برميل يوميًا. ويمثل منتجو الشرق الأوسط جزءا صغيرا جدا من إمدادات النفط الخام لإسرائيل، ولا شيء لإيران.

وارتفعت أسعار عقود الخام الآجلة بعدما دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب غاراتها الجوية على غزة.

طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بـ”فرض حظر فوري وكامل على النظام الصهيوني من قبل الدول الإسلامية، وتطبيق حظر نفطي على النظام”، بحسب بيان الوزارة على “تلغرام”، كما حث الدول الإسلامية على طرد السفراء الإسرائيليين.