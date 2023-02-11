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Posted inأخبار أريبيان بزنس

من سيكون أفضل لاعب في العالم ميسي أم بنزيما أم كيليان مبابي؟

الاتحاد الدولي لكرة القدم سيعلن عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم فهل سيكون ليونيل ميسي أم كريم بنزيما أم كيليان مبابي؟

تمنح الفيفا جائزة أفضل لاعب في العالم لأبرز اللاعبين أداء خلال الفترة من 8 أغسطس 2021 إلى 18 ديسمبر 2022

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أفضل لاعب كرة قدم في العالم سيكون ميسي أو بنزيما أو مبابي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم لموسم 2021-2022.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثة لاعبين على رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والذي توج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم في مونديال قطر 2022.

وتواجد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والذي حصل على جائزة هداف مونديال قطر 2022، ووصل مع منتخب فرنسا إلى المباراة النهائية قبل أن يخسرها أمام ميسي ورفاقه.

وضمت القائمة أيضاً الفرنسي الآخر كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، والذي كان عاملاً أساسياً في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني بالموسم الماضي علماً بأنه لم يشارك بسبب الإصابة مع منتخب فرسنا في مونديال قطر 2022.

وتمنح جائزة الأفضل لأبرز اللاعبين أداء خلال الفترة من 8 أغسطس/آب 2021 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، وسيكشف النقاب عن الفائز بالجائزة، خلال الحفل الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين 27 فبراير/شباط 2023.

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