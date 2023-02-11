من سيكون أفضل لاعب في العالم ميسي أم بنزيما أم كيليان مبابي؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم لموسم 2021-2022.

? We have our finalists for #TheBest FIFA Men's Player Award!



?? @Benzema

?? Lionel Messi

?? @KMbappe — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2023

وشهدت القائمة تواجد ثلاثة لاعبين على رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والذي توج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم في مونديال قطر 2022.

وتواجد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والذي حصل على جائزة هداف مونديال قطر 2022، ووصل مع منتخب فرنسا إلى المباراة النهائية قبل أن يخسرها أمام ميسي ورفاقه.

وضمت القائمة أيضاً الفرنسي الآخر كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، والذي كان عاملاً أساسياً في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني بالموسم الماضي علماً بأنه لم يشارك بسبب الإصابة مع منتخب فرسنا في مونديال قطر 2022.

وتمنح جائزة الأفضل لأبرز اللاعبين أداء خلال الفترة من 8 أغسطس/آب 2021 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، وسيكشف النقاب عن الفائز بالجائزة، خلال الحفل الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين 27 فبراير/شباط 2023.