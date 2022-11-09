من أضخم مزارع رياح بالعالم، مصر والإمارات تبرمان اتفاقية لإنشاء مشروع طاقة متجددة باستطاعة 10 جيجاوات

قال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد على حسابه على تويتر إنه ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي شهدا اليوم توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع طاقة رياح في مصر بقدرة 10 جيجاوات.

وتعهد بن زايد بالمضي في تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة.

تفاصيل الاتفاقية

تم توقيع الاتفاقية بين كل من شركة “إنفينتي باور” المشتركة بين “مصدر” و”إنفينتي إنرجي“، المطور الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر، وشركة “حسن علام للمرافق” والحكومة المصرية.

أهم مميزات المشروع

إنتاج 47790 جيجاوات في الساعة من الطاقة النظيفة سنويا

الإسهام في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون (نحو 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر).

· توفير نحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.

· توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل.

ويأتي المشروع في إطار ” مبادرة الممر الأخضر” في مصر التي تعتبر شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، فيما سيسهم في تحقيق هدف مصر المتمثل في ضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول 2035.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، المنعقد في مدينة شرم الشيخ.