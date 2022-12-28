من أجل “رصيدك” فقط: تعرف على أغنى “جيمس بوند”

بعد 15 عاما تضمنت 5 أفلام، انتهى عصر دانيال كريج في سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة مع فيلم “لا وقت للموت” الذي عُرض العام الماضي، ليبدأ البحث عن الممثل رقم 7 لتجسيد شخصية العميل السري رقم 007.

السابقون

بعيدا عن التساؤلات بشأن النجم الجديد المُتوقع للسلسلة، سيكون أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو.. من قام بالدور من قبل؟ فيما يلي قائمة بنجوم بوند:

شون كونري ، 6 أفلام بين عامي 1962 و1967 ثم في عام 1971 وأخيرا سنة 1983.

، 6 أفلام بين عامي 1962 و1967 ثم في عام 1971 وأخيرا سنة 1983. جورج لازنبي ، فيلم واحد عام 1969

، فيلم واحد عام 1969 روجر مور ، 7 أفلام بين عامي 1973 و1985

، 7 أفلام بين عامي 1973 و1985 تيموثي دالتون ، فيلمان في عامي 1987 و1989

، فيلمان في عامي 1987 و1989 بيرس بروسنان ، 4 أفلام بين عامي 1995 و2002

، 4 أفلام بين عامي 1995 و2002 دانيال كريج، 5 أفلام بين عامي 2006 و2021

محظوظ للغاية

في العرض الأول لفيلم “لا وقت للموت”، قال كريج في تصريحات صحفية وهو يقف على السجادة الحمراء، إن الدور “مهم للغاية للسينما والتاريخ، ولقد ظل هذا الثقل على كتفي لفترة من الوقت”. وأضاف “لقد كنت محظوظا للغاية”.

الأغنى

يعتبر كريج نفسه محظوظا لقيامه بهذا الدور، فهل كان كذلك في قائمة أثرياء نجوم بوند، فيما يلي ترتيبهم من حيث الثروة، حسب موقع ستايل ماجازين:

شين كونري ، 350 مليون دولار

، 350 مليون دولار بيرس بروسنان ، 200 مليون دولار

، 200 مليون دولار دانيال كريج ، 160 مليون دولار

، 160 مليون دولار روجر مور ، 11 مليون دولار

، 11 مليون دولار تيموثي دالتون ، 20 مليون دولار

، 20 مليون دولار جورج لازينبي، 20 مليون دولار

عميل بريطاني

جيمس بوند هو شخصية خيالية إبتكرها الروائي إيان فليمنج في عام 1953. وهو عميل بريطاني سري يعمل لدى استخبارات MI6، ولقبه الرمزي 007. وتم تقديم شخصيته في سلسلة أفلام سينمائية مكونة من 26 فيلما لعل من أبرزها دكتور نو ومن أجل عينيك فقط ومن روسيا مع حبي والإصبع الذهبي والماس للأبد.