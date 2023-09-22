السيد العزوني

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Posted inأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

من أجل أيفون 15.. الآلاف في دبي يقضون الليل أمام متاجر أبل (فيديو)

السيد العزوني
الآلاف في دبي ينتظرون هواتف أيفون 15
الآلاف في دبي ينتظرون هواتف أيفون 15

توافد الآلاف من محبي أجهزة الهواتف الأمريكية آيفون، على متاجر أبل في مول الإمارات ودبي مول عشية إطلاق أيفون 15الجديد، بحسب تقارير صحفية محلية.

وحددت شركة أبل يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 لتسليم هاتف أيفون 15 لحاملي الطلبات المسبقة في الإمارات العربية المتحدة، وعددا من الدول المختارة حول العالم.

واصطف الآلاف لحجز مكان أمام متاجر أيل في دبي مول ومول الإمارات، في مشهد يتكرر سنويا (باستثناء 2020-2021 بسبب أزمة “كوفيد” التي أوقفت هذه الطوابير).

وفي الإمارات يبدأ سعر أيفون 15 من 3999 درهما لأقل فئة، بينما يبلغ سعر أيفون 15 برو نحو 4299 درهما.

وتتميز الهواتف الجديدة بنظام الكاميرا والمعالج الأقوى والشاشة الأكثر سطوعاً، إضافة لتميز فئة أيفون برو بعدسة التقريب البيريسكوب، علاوة على جسم الجهاز المصنوع من التيتانيوم.

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