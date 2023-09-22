من أجل أيفون 15.. الآلاف في دبي يقضون الليل أمام متاجر أبل (فيديو)

توافد الآلاف من محبي أجهزة الهواتف الأمريكية آيفون، على متاجر أبل في مول الإمارات ودبي مول عشية إطلاق أيفون 15الجديد، بحسب تقارير صحفية محلية.

وحددت شركة أبل يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 لتسليم هاتف أيفون 15 لحاملي الطلبات المسبقة في الإمارات العربية المتحدة، وعددا من الدول المختارة حول العالم.

واصطف الآلاف لحجز مكان أمام متاجر أيل في دبي مول ومول الإمارات، في مشهد يتكرر سنويا (باستثناء 2020-2021 بسبب أزمة “كوفيد” التي أوقفت هذه الطوابير).

وفي الإمارات يبدأ سعر أيفون 15 من 3999 درهما لأقل فئة، بينما يبلغ سعر أيفون 15 برو نحو 4299 درهما.

وتتميز الهواتف الجديدة بنظام الكاميرا والمعالج الأقوى والشاشة الأكثر سطوعاً، إضافة لتميز فئة أيفون برو بعدسة التقريب البيريسكوب، علاوة على جسم الجهاز المصنوع من التيتانيوم.

Thousands spend night in front of Apple stores in Dubai to get the latest iPhone 15 #Apple #iPhone15

https://t.co/sDP2ZXptg1 pic.twitter.com/8177pJ16jS — Gulf Today (@gulftoday) September 21, 2023