منى زكي، بين مهرجان كان وموسم رمضان، النجمة المصرية تزداد تألقا ونجاحا

بعد أن أبدعت منى زكي في مسلسل تحت الوصاية في موسم رمضان وساهمت من خلاله بأول تحرك برلماني لتعديل قانون الولاية على أموال الأطفال الأيتام، هاهي النجمة المصرية المتألقة تكشف عن مقابلتها المنتظرة، على منصة وتش ايت WATCH IT مع قرب اطلاق برنامج فني منتظر باسم سولد اوت SoldOut. وكشفت النجمة المصرية أنّ العمل الجديد سينطلق الخميس القادم، 25 أيار (مايو) قائلة: «للمرة الأولى هبقى معاكم في live interview من خلال sold out في حوار مع صديقي الإعلامي محمود سعد الساعة 8 مساءً».

تأتي المقابلة مع الممثلة المصرية بعد النجاح الكبير لمسلسلها «تحت الوصاية» (تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير) الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق شهرة واسعة بعدما سلّط الضوء على قانون الوصاية على الأطفال بعد وفاة والدهم في مصر.

سينما كمان وكمان!

تستعدّ دور السينما المصرية لاستقبال مجموعة أفلام تلعب بطولتها منى زكي بحسب صحيفة الأخبار. وتتهيّأ النجمة المصرية للكشف عن ثلاثة أفلام دفعة واحدة في موسم عيد الأضحى. أوّلها كوميدي بعنوان «الجواهرجي» (تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري) مع النجم محمد هنيدي. العمل يعيد ثنائية محمد ومنى بعد حوالي 25 عاماً منذ آخر شريط جمعهما وهو «صعيدي في الجامعة الأميركية».

كما تشارك زكي في فيلم «القاهرة مكة» (تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة) الذي تأجّل مراراً، ويشاركها بطولته كلّ من: محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، محمد علاء وجيهان الشماشرجي. صوّر الفيلم في السعودية، وتدور أحداثه حول رحلة تقوم بها البطلة مع والدها من القاهرة إلى مكة لأداء مناسك الحج، فتصادف أحداثاً غريبة.

كما تشارك زكي في فيلم «السرب» (تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال) المتوقع عرضه في عيد الأضحى وتتشارك بطولته مع شريف منير، أحمد السقا، محمود عبد المغني، نيللي كريم، عمرو عبد الجليل، صبا مبارك، ودياب وكريم فهمي.

و نشرت الفنانة منى زكي هذا الأسبوع عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، عدة صور من حضورها حفل افتتاح الدورة 79 من مهرجان «كان» السينمائي، المقام حاليا في فرنسا والذي يختتم يوم 27 من الشهر الجاري.