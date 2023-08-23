الكويت تمنع المقيمين من السفر قبل دفع الفواتير

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عبر حسابها الرسمي في منصة “X” ، تويتر سابقا، أنه على الوافدين الراغبين في مغادرة البلاد دفع فواتير الكهرباء والماء قبل السفر.

وذكرت أن التطبيق الفعلي سيكون من مطلع سبتمبر عبر كل من تطبيق سهل او تطبيق mew- pay أو مكتب خدمة العملاء في مطار الكويت.

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تعلن الوزارة أنه إبتداءً من شهر سبتمبر على جميع الوافدين الراغبين في السفر دفع فواتير الكهرباء والماء قبل المغادرة. #وزارة_الكهرباء_والماء pic.twitter.com/ZFFVlEKlpk — وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ?? (@mew_kwt) August 22, 2023

ويذكر، ان قبل عدة ايام قالت وزارة الداخلية الكويتية أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد أيا كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه في أنظمة وزارة الداخلية وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي.