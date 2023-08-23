ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الكويت تمنع المقيمين من السفر قبل دفع الفواتير

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عبر حسابها الرسمي في منصة “X” ، تويتر سابقا، أنه على الوافدين الراغبين في مغادرة البلاد دفع فواتير الكهرباء والماء قبل السفر.

وذكرت أن التطبيق الفعلي سيكون من مطلع سبتمبر عبر كل من تطبيق سهل او تطبيق mew- pay أو مكتب خدمة العملاء في مطار الكويت.

ويذكر، ان قبل عدة ايام قالت وزارة الداخلية الكويتية   أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد أيا كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه في أنظمة وزارة الداخلية وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي.

الكويت تمنع المقيمين من السفر قبل دفع المخالفات
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