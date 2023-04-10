أصدر محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، أمس الأحد، قراراً وزارياً يقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية في مساجد السلطنة وفرض غرامة على المخالفين.

وينشر أريبيان بزنس نص القرار الوزاري الذي يحمل الرقم ١٨١ / ٢٠٢٣ الخاص بتعديل بعض أحكام لائحة الجوامع والمساجد

“استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة الجوامع والمساجد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٥٥ / ٢٠١٠، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ

الموافق: ٩ / ٤ / ٢٠٢٣م

د. محمد بن سعيد بن خلفان المعمري

وزير الأوقاف والشؤون الدينية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة الجوامع والمساجد

المادة (١)

يستبدل بنص المادة (٣٩) من لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها، النص الآتي:

“يكون استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الجامع والمسجد والمصلى مقتصرا على رفع الأذان”.

المادة (٢)

يستبدل بعنوان الفصل السابع من لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها، العنوان الآتي:

“الفصل السابع

المخالفات والجزاءات”.

المادة (٣)

تضاف مادة جديدة برقم (٥٦) إلى لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها، نصها الآتي:

“يجوز فرض غرامة إدارية لا تزيد على ألف ريال عماني (نحو 260 دولار) في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة”.

رأي مفتي سلطنة عمان

قال أحمد بن حنبل الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان في تغريدة بموقع تويتر مساء أمس الأحد “في حين تنفتح بعض العواصم الغربية على شعائر الإسلام، فتقام علناً صلاة قيام رمضان المبارك في الساحات العامة؛ نأسف ونعجب كثيراً أن يصدر في بعض بلاد الإسلام من المؤسسات المسؤولةِ عن أمور الدين التضييق على هذه الشعائر، بحيث لا يسمح لصوت الإمام أن يتعدى حرم الجامع أو المسجد”.

في حين تنفتح بعض العواصم الغربية على شعائر الإسلام، فتقام علنا صلاة قيام رمضان المبارك في الساحات العامة؛ نأسف ونعجب كثيرا أن يصدر في بعض بلاد الإسلام من المؤسسات المسؤولةِ عن أمور الدين التضييق على هذه الشعائر، بحيث لا يسمح لصوت الإمام أن يتعدى حرم الجامع أو المسجد. pic.twitter.com/db9Kx22W4Q — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) April 9, 2023 رأي مفتي سلطنة عمان حول منع مكبرا الصوت الخارجية في مساجد السلطنة

حظر مكبرات الصوت الخارجية للمساجد لغير رفع الأذان

وسبق قرار منع مكبرات الصوت الخارجية في المساجد تعميماً من إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الداخلية يقضي بعدم السماح بفتح مكبرات الصوت الخارجية لغير رفع الأذان وفصل مكبرات الصوت الداخلية للجامع أو المسجد عنها ومنع استخدام أي وسيلة لتكبير الصوت خارج الجامع أو المسجد كما أن خطب الجمعة والمحاضرات الدينية والدروس وغيرها يمنع فيها استخدام مكبرات الصوت الخارجية حرصاً على المواطنين والمقيمين من الإزعاج.

وأهابت إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الداخلية، في أواخر مارس/آذار الماضي، وكلاء الجوامع والمساجد والقائمين عليها في نطاق إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الداخلية ضرورة الالتزام بحظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية للجامع أو المسجد لغير رفع الأذان والالتزام بقرار الوزارة حيث أن المساجد بيوت الله توفر السكينة والاطمئنان لروادها ومحيطها كما نتطلع من جميع المشرفين لدينا إلى تعاونهم البناء في التأكيد على مرتادي الجامع أو المسجد من الوافدين والمقيمين بأهمية التقيد بمقتضى ذلك كي لا يكونوا عرضة لأية تبعات إدارية أو مالية أو قانونية تفرض عليهم حال ارتكابهم للمخالفة آملين تعاون الجميع معنا لما فيه الصالح العام.

وأوضحت الإدارة أن ذلك يأتي “حرصاً من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على رعاية المصالح الدينية وتطبيقاً للأنظمة والضوابط المعمول بها وبما نصت عليه لائحة الجوامع والمساجد ولائحة الوظائف والأنشطة الدينية”.