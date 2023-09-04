منع مدى الحياة لـ كاني ويست من قوارب البندقية الخاصة بالمشاهير

أعلنت فينيزيا توريزمو متوسكافي، شركة القوارب في مدينة البندقية الإيطالية عن إصدارها منع مدى الحياة بحق كاني ويست وزوجته الاسترالية بيانكا سينسوري- 28 عاما -بسبب تصرفاتهما الخادشة للحياء الأسبوع الماضي حين كانا في قارب يعود للشركة التي يجوب بقواربها مشاهير هوليود مثل جورج كلوني وبن أفليك وغيرهما.

يأتي ذلك بعد أن أثارت تصرفات كاني ويست استهجانا في إيطاليا وتعالت الأصوات التي تستنكر تصرفات زوجة مغني الراب الأميركي ويست، وارتدائها ملابس فاضحة في الأماكن العامة.

وأدى انتشار صور، طالب كثيرون في إيطاليا الشرطة والسلطات المحلية بمعاقبة زوجة كاني ويست خاصة مع مساعي مدينة البندقية لفرض قواعد للسلوكيات اللائقة على السياح مع مواجهتها لتجاوزات كبيرة من قبل الحشود الهائلة للسياح، وقيام مختلف المدن السياحية الإيطالية بفرض قواعد صارمة على المصطافين مع فرض غرامات مالية رادعة على المخالفين.

غرامة على السياح

وفرضت بلدية سانت أنتيوكو الساحلية غرامة على السياح غرامة قدرها 500 دولار عند انتهاك إحدى قواعد آداب السلوك الجديدة على شواطئ إيطاليا، تشمل تناول الآيس كريم والوجبات الخفيفة، ضمن قائمة تضم 23 نشاطا محظورا على الشاطئ وتشمل القائمة ممارسة الرياضة واستخدام الحجارة كأثقال للمظلة الواقية من الشمس وتناول أي نوع من الطعام، وحظر إقامة الخيام أو نصب مظلات.