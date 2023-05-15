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Posted inأخبار أريبيان بزنس

منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة بلا تصريح

بدأت السلطات السعودية في منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة بدءاً من صباح الإثنين دون أن يكون معهم تصريح دخول

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بدأ الأمن العام في منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة دون أن يكون معهم تصريح دخول

أعلنت السلطات السعودية منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة بدءاً من صباح اليوم الإثنين دون أن يكون معهم تصريح دخول.

وأعلن الأمن العام أنه تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وسيتم ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 25/ 10/ 1444 هـ منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

وبدأت المديرية العامة للجوازات السعودية باستقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ.

وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت وتوفيراً للجهد، حيث تتيح منصة أبشر أفراد تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت.

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