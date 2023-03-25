أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي أوقات منع دخول الشاحنات في مدن الرياض والدمام والظهران ومحافظة الخبر ومحافظة جدة خلال شهر رمضان المبارك داعية إلى التقيد بالأوقات المحددة لسلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنه يمنع دخول الشاحنات في مدينة الرياض خلال شهر رمضان المبارك من الأحد حتى الخميس من الثامنة صباحًا حتى الثانية صباحًا، والخدمات من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا ومن الثالثة مساءً حتى السادسة مساءً، وفي عطلة نهاية الأسبوع يمنع دخول الشاحنات من الرابعة مساءً حتى الثامنة صباحًا، والخدمات من الرابعة مساءً حتى السادسة مساءً ومن التاسعة مساءً حتى الواحدة صباحًا، فيما يمنع دخولها على امتداد طريق مكة (خريص) ما بين مخرج 13 حتى السفارات شرقًا وغربًا، وطريق الملك فهد من مخرج 4 حتى ميدان الجزائر (ديراب) شمالًا وجنوبًا.

الإدارة العامة للمرور تعلن أوقات منع دخول الشاحنات في مدن الدمام والظهران والخبر والرياض ومحافظة جدة خلال شهر رمضان.#المرور_السعودي pic.twitter.com/UlhCzKOeF7 — المرور السعودي (@eMoroor) March 24, 2023

وأكدت أنه يمنع دخول الشاحنات في محافظة جدة من الأحد حتى الخميس من التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً ومن التاسعة مساءً حتى الواحدة صباحًا عدا الخميس حتى الثالثة صباحًا، وفي أيام العطل يمنع دخولها من الرابعة مساءً حتى السابعة مساءً ومن التاسعة مساءً حتى الثالثة صباحًا عدا السبت حتى الواحدة صباحًا، ويستثنى من المنع وايتات المياه (التحلية) وضواغط النظافة.

واضافت أن أوقات منع دخول الشاحنات خلال شهر رمضان المبارك في الدمام والظهران والخبر يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشر صباحًا ومن الثالثة مساءً حتى السادسة مساءً ومن التاسعة مساءً حتى الثانية عشرة مساءً.