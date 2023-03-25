منع تكرار العمرة في رمضان

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه يحق لكل شخص أداء العمرة في شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط وأنه لا يُسمح بتكرارها وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة.

وقالت وزارة الحج والعمرة، بحسب وسائل إعلام سعودية، إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

وأوضحت الوزارة أن إصدار التصريح من تطبيق “نسك” ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد، مشيرة إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق نسك قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.

وأضافت أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.

وكان تطبيق “نسك” الإلكتروني لحجوزات أداء مناسك العمرة شهد خلال شهر رمضان الجاري (1444 هـ) إقبالاً كبيراً من المواطنين السعوديين والمقيمين الراغبين في أداء المناسك خلال الشهر الفضيل بسبب بلوغ عدد المعتمرين لأقصى حد من الطاقة الاستيعابية، وسبق أن تم رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى مليوني معتمر شهرياً.

وأظهر التطبيق، حينها، عدم وجود إمكانية للحجوزات في 13 يوماً في رمضان بما فيها العشر الأواخر، فيما شهدت ستة أيام ازدحاماً مرتفعاً، وسبعة أيام ازدحاماً متوسطاً، وثلاثة أيام ازدحاماً خفيفاً.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت، قبل نحو عشرة أيام، عن إتاحةَ تصاريح عُمرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، عبر تطبيق نُسُك ( NUSUK)، للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة.