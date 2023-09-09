الكويت.. منع تجديد إقامات الوافدين قبل دفع المخالفات

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، قراراً وزارياً بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون الإقامة في الكويت وتعديله، ومنع تجديد إقامات الوافدين قبل دفع المخالفات المستحقة عليهم.

ونصت المادة الأولى من القرار على تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (25) من القرار الوزاري رقم 2019/957 المشار إليه، لتصبح على النحو التالي:

“يتعين للحصول على الإقامة العادية أو تجديدها أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر، إثبات تسجيله في نظام الضمان أو التأمين الصحي الصادر من قبل وزارة الصحة باسم المقيم وتمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي بالإضافة إلى سداد أية مبالغ مالية تكون مستحقة على طالب الإقامة لدى أي من الجهات الحكومية”.

ويهدف هذا التعديل إلى ضمان حصول جميع المقيمين في الكويت على الرعاية الصحية اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وبحسب القرار، فإن الإقامة العادية ستمنح للمقيمين لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي، مما يعني أنه في حالة انتهاء الضمان الصحي للمقيم، ستنتهي الإقامة الخاصة به أيضاً.

كما يلزم القرار المقيمين بسداد أية مبالغ مالية تكون مستحقة عليهم لدى أي من الجهات الحكومية، قبل الحصول على الإقامة العادية أو تجديدها.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.