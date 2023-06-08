منع الولادة في اشهر الدوام في مدرسة أردنية

ارسلت مدرسة خاصة في الاردن كتاب للمعلمات العاملات فيها طالبت فيه بضرورة تنسيق الإنجاب خلال العطلة الصيفية التي تبدأ في 27 من شهر يونيو وتستمر لمدة 3 أشهر.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر وانتشر هذا الطلب كالنار بالهشيم، مثيراً موجة انتقادات لاسيما لجهة تدخل تلك المدرسة في أدق تفاصيل الحياة الخاصة.

ما دفع وزارة التربية والتعليم الأردنية إلى التعليق فوراً، مؤكدة بشكل رسمي رفضها لهذا الكتاب الصادر عن المدرسة الخاصة، الذي دعا إلى ضرورة “تنظيم الحمل بحيث تكون الولادة خلال عطلة الصيف”، وفقا لما أكد الناطق باسم الوزارة أحمد المساعف لـ”العربية.نت”.

وقال إنّ الوزارة تتابع الكتاب الصادر عن المدرسة، معتبرا أنه تصرف فردي بحق المعلمات، ولا يعبر عن سياسة عامة في التعامل مع المعلمات على مستوى الأردن.

كما أكد أن فريقا من إدارة التعليم الخاص سيزور المدرسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.