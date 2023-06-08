ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستعليممجتمع

منع الولادة في اشهر الدوام في مدرسة أردنية

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

ارسلت مدرسة خاصة في الاردن كتاب للمعلمات العاملات فيها طالبت فيه بضرورة تنسيق الإنجاب خلال العطلة الصيفية التي تبدأ في 27 من شهر يونيو وتستمر لمدة 3 أشهر.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر وانتشر هذا الطلب كالنار بالهشيم، مثيراً موجة انتقادات لاسيما لجهة تدخل تلك المدرسة في أدق تفاصيل الحياة الخاصة.

ما دفع وزارة التربية والتعليم الأردنية إلى التعليق فوراً، مؤكدة بشكل رسمي رفضها لهذا الكتاب الصادر عن المدرسة الخاصة، الذي دعا إلى ضرورة “تنظيم الحمل بحيث تكون الولادة خلال عطلة الصيف”، وفقا لما أكد الناطق باسم الوزارة أحمد المساعف لـ”العربية.نت”.

وقال إنّ الوزارة تتابع الكتاب الصادر عن المدرسة، معتبرا أنه تصرف فردي بحق المعلمات، ولا يعبر عن سياسة عامة في التعامل مع المعلمات على مستوى الأردن.

كما أكد أن فريقا من إدارة التعليم الخاص سيزور المدرسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا