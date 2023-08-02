السعودية : منع الفرد من امتلاك أكثر من تأمين صحي واحد

منع مجلس الضمان الصحي حصول الفرد على أكثر من تأمين صحي واحد أساسي للمستفيد، إذ وجه مجلس الضمان خطاباً لمجلس اتحاد الغرف.



أوضح من خلاله بدء معالجة وجود أكثر من تأمين صحي واحد للمستفيد ابتداء من تاريخ اليوم 1 أغسطس.



ووفقاً للخطاب، نشرت تفاصيله “عكاظ”فإن حصول العامل الأساسي أو التابع المشمول على تغطيتين تأمينيتين أو أكثر سواء من شركة تأمين واحدة أو عدة شركات، سيتم إيقافه للوثائق الجديدة والمجددة بدءاً من شهر أغسطس الجاري.

ويقدم التأمين الصحي خدماته لنحو 1.9 مليون من المشتركين السعوديين في وثائق التأمين الصحي (موظفين)، وكذلك 2.3 مليون من المشتركين السعوديين في وثائق التأمين الصحي (تابعين).

في حين بلغ عدد المشتركين غير السعوديين في وثائق التأمين الصحي (موظفين) 6.3 مليون شخص، بالإضافة إلى 1.3 مليون من المشتركين غير السعوديين في وثائق التأمين الصحي (تابعين)، ليبلغ إجمالي عدد المشتركين في وثائق التأمين الصحي 11.8 مليون شخص حتى فبراير الماضي.