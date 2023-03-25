منع الروس والبيلاروس و المتحولين جنسيا من المشاركة في بطولات رياضية عالمية

أعلن اتحاد ألعاب القوى العالمي ورلد أثلتيكس، الخميس أنه اتخذ عددًا من القرارات حول المشاركة المستقبلية لاتحادات الأعضاء الروسية والبيلاروسية في ألعاب القوى ، ولوائح الأهلية للرياضيين المتحولين جنسيًا أو الذين لديهم اختلافات في التطور الجنسي.

وقال الاتحاد إنه منع المتحولات جنسيا من مسابقات ألعاب القوى في بطولات النخبة للإناث في حال كن قد اجتزن مراحل البلوغ وهم ذكور استنادا إلى رأي طبي مفاده أن بعض القدرات التي يكتسبها الذكور في سن البلوغ هي مزايا بنيوية لا يخسرونها عند كبت الهرمونات، ومن هذه المزايا الذي يحتفظ بها المتحولون من رجال إلى سيدات رئة أكبر وقلب أكبر، وعظام أطول، وقدمان ويدان أكبر حجما.

وأكد سيباستيان كو رئيس ألعاب القوى العالمي في مؤتمر صحافي إنه لن يُسمح للرياضيين المتحولين جنسيا الذين تجاوزوا سن البلوغ بالتنافس في المسابقات النسائية المصنفة عالمية اعتبارا من 31 مارس. وأضاف أن هذا القرار يستند إلى “الحاجة الملحة إلى حماية فئة الإناث”، لكن هذا القرار خاضع للمراجعة و ليس رفضا إلى الأبد.

The World Athletics Council has made a number of important decisions regarding the future participation of the Russian and Belarusian Member Federations in athletics, and the eligibility regulations for athletes who are transgender or who have Differences of Sexual Development. — World Athletics (@WorldAthletics) March 23, 2023

وفي حديثه بعد اجتماع الاتحاد قال كو إن ألعاب القوى العالمية تشاورت مع أصحاب المصلحة بما في ذلك 40 اتحادا وطنيا، واللجنة الأولمبية الدولية ومجموعات المتحولين جنسيا حول قضية الرياضيات المتحولات جنسياً. وأشار إلى أن “غالبية الذين تمت استشارتهم رأوا أن الرياضيين المتحولين جنسياً لا ينبغي أن يشاركوا في فئة السيدات”، مضيفاً “يعتقد الكثيرون أنه لا يوجد دليل كاف على أن النساء المتحولات لا يحتفظن بميزة على النساء البيولوجيات ويريدون (الذين تم استشارتهم) المزيد من الأدلة على عدم وجود أي أفضلية جسدية قبل التفكير في خيار الإدراج في فئة الإناث”.

وأضاف “القرار الذي اتخذناه كان، على ما أعتقد، لصالح رياضتنا”. وأفاد أنه سيتم إنشاء مجموعة عمل يرأسها شخص متحول جنسيا لمواصلة مراقبة التطورات العلمية، مشدداً “نحن لا نقول لا إلى الأبد. ودائما ما تكون القرارات صعبة عندما تنطوي على تضارب في الاحتياجات والحقوق بين المجموعات المختلفة، لكننا نواصل تبني وجهة النظر الداعية للحفاظ على العدالة للرياضيات (الإناث بيولوجيا) فوق كل الاعتبارات الأخرى”. وتابع “سنسترشد في هذا بالعلوم المرتبطة بالأداء البدني والأفضلية الذكورية بدنيا والتي ستتطور حتما خلال الأعوام القادمة.