ما حقيقة منع التصوير في الحرم المكي خلال رمضان؟

نشرت وسائل إعلام عديدة نبأ منع السلطات السعودية التصوير في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك الذي بدأ اليوم الخميس في المملكة ومعظم الدول الخليجية والعربية.

وقال تقرير لوكالة فرانس برس إن آلاف المشاركات وعشرات آلاف التفاعلات حصدتها منشورات ادعت أن السلطات السعودية منعت التصوير في الحرم المكّي بسبب انتشار المقاطع الدعائية المصورة في هذا المكان الذي يُعتبر الأكثر قداسة عند المسلمين. لكن هذا الادّعاء غير صحيح والتصوير ما زال متاحاً في الحرم.

وجاء في المنشور المتداول على نطاق واسع على مواقع فيسبوك وإنستغرام وتويتر “السّعوديّة تمنع التصوير داخل الحرم” المكي.

وأضاف المنشور أن السبب وراء القرار المزعوم هو انتشار “صور تسويقية للعُمرة وفيديوهات من أمام الكعبة” لأسباب تجارية.

ويأتي انتشار هذه الشائعة عقب تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، يوم 3 مارس/آذار الماضي، إلى كافة فروع الوزارة بضرورة تهيئة المساجد والجوامع لما يخدم المصلين، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444 هـ (رمضان 2023)، وتضمن التعميم “التقيد بالتوجيهات الصادرة بشأن ضوابط تركيب الكاميرات في المساجد، وعدم استخدامها لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها”، دون أن تصدر أي توضيحات من الوزارة أو جهة رسمية تنوبها.

وأرسل أريبيان بزنس، اليوم الخميس، استفساراً إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لكن لم يتلق حتى الآن أي رد.

وقال محرر أريبيان بزنس للشأن السعودي إن من المتوقع أن يكون هناك التباس في فهم القرار فيما يتعلق بضوابط التصوير في المساجد لأن هكذا أمر تعقبه حملة إعلامية كبيرة.

وقالت وكالة فرانس برس إن مسؤولاً كبيراً في وزارة الشؤون الإسلامية ما تردّد على مواقع التواصل، وقال إن “القرار لا يتعلّق البتّة بالتصوير الشخصي للمعتمرين والمصلّين في الحرمين الشريفين”.

وأوضح “يمكن رؤية آلاف من زوّار المسجد الحرام يلتقطون صوراً شخصية بالمسجد حتى الآن”.

وأكد عدد من المعتمرين حالياً أنهم التقطوا صوراً قرب الكعبة المشرفة ونشروها على حساباتهم على مواقع التواصل من دون أي منع أو تقييد.