سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تعّرف على أنواع الحقائب التي تمنعها مطارات سعودية

سامر باطر by سامر باطر

حذر مطار سعودي المسافرين من السفر بأنواع محددة من الحقائب التي لايسمح بنقلها في مقصورة الحقائب (الشحن) لأنها لا تتماشى مع إجراءات الأمان.

وذكر حساب مطار الملك عبدالعزيز الدولي على موقع تويتر أن الأمتعة غير المسموح بها تشمل: الأمتعة ذات الأحزمة الطويلة وحاملات الأمتعة القماشية والوزن المخالف للاشتراطات.

و لا يسمح بالأمتعة المستديرة، وغير المرتبة، أو الملفوفة بقطعة قماش، وكذلك الحقائب المربوطة بالحبال.

وينوه المطار إلى أهمية مراعاة متطلبات السفر والتحضير قبل الوصول للمطار مثل التأكد من تطابق وزن الحقائب و الأمتعة مع الوزن المسموح به كما هو محدد في كل تذكرة ، وفوائد استخراج بطاقة الصعود إلكترونياً قبل الوصول إلى المطار، مع التأكد من إحضار جواز السفر أو بطاقة الهوية، إضافة إلى الحضور للمطار في وقت كاف للرحلات الداخلية بساعتين والرحلات الدولية بثلاث ساعات.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...