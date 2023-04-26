حذر مطار سعودي المسافرين من السفر بأنواع محددة من الحقائب التي لايسمح بنقلها في مقصورة الحقائب (الشحن) لأنها لا تتماشى مع إجراءات الأمان.

وذكر حساب مطار الملك عبدالعزيز الدولي على موقع تويتر أن الأمتعة غير المسموح بها تشمل: الأمتعة ذات الأحزمة الطويلة وحاملات الأمتعة القماشية والوزن المخالف للاشتراطات.

و لا يسمح بالأمتعة المستديرة، وغير المرتبة، أو الملفوفة بقطعة قماش، وكذلك الحقائب المربوطة بالحبال.

وينوه المطار إلى أهمية مراعاة متطلبات السفر والتحضير قبل الوصول للمطار مثل التأكد من تطابق وزن الحقائب و الأمتعة مع الوزن المسموح به كما هو محدد في كل تذكرة ، وفوائد استخراج بطاقة الصعود إلكترونياً قبل الوصول إلى المطار، مع التأكد من إحضار جواز السفر أو بطاقة الهوية، إضافة إلى الحضور للمطار في وقت كاف للرحلات الداخلية بساعتين والرحلات الدولية بثلاث ساعات.

عزيزي المسافر:

تجنباً لتأخير سفرك أحرص

على الحضور للمطار قبل موعد رحلتك بوقتٍ كافٍ.#خدمتكم_شرف pic.twitter.com/hwcJ0XkVIt — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) April 25, 2023