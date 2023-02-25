سامر باطر by سامر باطر

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بنوك كبرى تمنع أداة الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي

سامر باطر by سامر باطر

انضم بنك جي بي مورجان إلى قائمة بنوك وول ستريت التي بدأت توجها متوقعا بمواجهة أداة الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي في التداول وغيره ومنعها امتثالا لشروط استخدام برمجيات من أطراف ثالثة بحسب بلومبرغ.

وأشار التقرير إلى أن بنك أمريكا وسيتي بنك ودويتشه بنك وغولدمان ساكس وويلز فارغو بدأت بتقييد استخدام موظفيها لبرنامج الذكاء الاصطناعي بتطبيق الدردشة تشات دي بي تي  بسبب ضرورة الامتثال مع برامج الطرف الثالث، (أي استخدام تشات جي بي تي لتحليل السوق واتخاذ قرارات الاستثمار بالاعتماد عليه.)

وقال مسؤولون تنفيذيون في بنك أوف أمريكا للموظفين إنه يحظر استخدام  ChatGPT  وقد أصبح محظورا من الاستخدام التجاري في البنك بحسب بلومبرغ  نقلاً عن أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالموضوع.

وكشفت الاجتماعات الداخلية في بنك أوف أمريكا أنه يجب فحص تقنية الدردشة بشكل صحيح قبل استخدامها في اتصالات العمل. في دويتشه بنك ، قال متحدث باسم الموظفين لم يعد بإمكانهم استخدام برنامج الدردشة الآلي. وعلى نفس المنوال ذكر متحدث باسم بنك ويلز فارغو إن البنك يفرض قيودا على استخدام ChatGPT ، إلى أن يتوصل إلى خلاصة تقييم الطرق الآمنة والفعالة لاستخدام تقنيات مثله.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...