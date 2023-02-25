بنوك كبرى تمنع أداة الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي

انضم بنك جي بي مورجان إلى قائمة بنوك وول ستريت التي بدأت توجها متوقعا بمواجهة أداة الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي في التداول وغيره ومنعها امتثالا لشروط استخدام برمجيات من أطراف ثالثة بحسب بلومبرغ.

وأشار التقرير إلى أن بنك أمريكا وسيتي بنك ودويتشه بنك وغولدمان ساكس وويلز فارغو بدأت بتقييد استخدام موظفيها لبرنامج الذكاء الاصطناعي بتطبيق الدردشة تشات دي بي تي بسبب ضرورة الامتثال مع برامج الطرف الثالث، (أي استخدام تشات جي بي تي لتحليل السوق واتخاذ قرارات الاستثمار بالاعتماد عليه.)

وقال مسؤولون تنفيذيون في بنك أوف أمريكا للموظفين إنه يحظر استخدام ChatGPT وقد أصبح محظورا من الاستخدام التجاري في البنك بحسب بلومبرغ نقلاً عن أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالموضوع.

وكشفت الاجتماعات الداخلية في بنك أوف أمريكا أنه يجب فحص تقنية الدردشة بشكل صحيح قبل استخدامها في اتصالات العمل. في دويتشه بنك ، قال متحدث باسم الموظفين لم يعد بإمكانهم استخدام برنامج الدردشة الآلي. وعلى نفس المنوال ذكر متحدث باسم بنك ويلز فارغو إن البنك يفرض قيودا على استخدام ChatGPT ، إلى أن يتوصل إلى خلاصة تقييم الطرق الآمنة والفعالة لاستخدام تقنيات مثله.