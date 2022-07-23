منظومة رأس المال الجريء في السعودية تستقطب المزيد من المستثمرين

شهدت منظومة رأس المال الاستثماري الجريء في المملكة العربية السعودية نمواً سريعاً على مدى السنوات القليلة الماضية مدفوعاً بالابتكارات المستقبلية واهتمام المستثمرين المتزايد ليصبحوا جزءاً من هذا المركز التكنولوجي المتنامي الذي تجسده المملكة، كما أوردت مؤسسة “ماجنيت” المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة.

وقد جذبت المملكة العربية السعودية اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين الذين يتطلعون إلى أن يكونوا جزءاً من محور التكنولوجيا في المستقبل. وقد تمت ترجمة الاهتمام الذي أبداه المستثمرون إلى أرقام التمويل لهذا العام، حيث بلغت قيمة التمويلات التي استقطبتها المملكة أكثر من 580 مليون دولار عبر أكثر من 70 صفقة. وحققت المملكة العربية السعودية رقماً قياسياُ خلال النصف الأول من عام 2022 حيث تجاوزت المنطقة بالفعل التمويل الذي جمعته في عام 2021. وتقدمت المملكة من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات التي بلغت 79 صفقة، محققة نمواً بنسبة بلغت 36% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، حيث تمكنت المملكة من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق جذباً للاستثمار الجريء بين دول المنطقة خلال النصف الأول من عام 2022.

وإذا دققنا في البيانات، يتبين أن المملكة العربية السعودية تمثل 30% من إجمالي استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع الابتكارات التقنية والمشاريع القابلة للتطوير، شهد سوق رأس المال الاستثماري في المملكة العربية السعودية دعماً كبيراً خصوصاً من جانب المستثمرين الإقليميين. ووصل نمو تمويل رأس المال الاستثماري الجريء إلى معدل سنوي مركب 88.9% بين 2017 و 2021، لتتجاوز منظومة رأس المال الجريء في المملكة العربية السعودية عتبة 500 مليون دولار العام الماضي. ويُعزى هذا المستوى الملحوظ من التمويل إلى المكاسب المسجلة في صناعة برمجيات المؤسسات مع قيام شركة “يونيفونيك” بجمع تمويلات تجاوزت 100 مليون دولار. ومن ناحية أخرى، أدى التمويل في التجارة الإلكترونية، وشركات التكنولوجيا المالية، وصناعات المأكولات والمشروبات إلى تحقيق دفعة كبيرة لسوق المملكة العربية السعودية.

وشهدت المملكة العربية السعودية نمواً ثابتاً على صعيد تمويل الشركات الناشئة، حيث جمع قطاع المأكولات والمشروبات ما يقرب من 30% من إجمالي التمويلات الذي حصلت عليه المنطقة في النصف الأول من عام 2022. وقد تزامن هذا الاتساق في التمويل أيضاً مع الزيادة التدريجية في تدفق رأس المال ، حيث نما متوسط حجم الجولة التمويلية الواحدة في المملكة العربية السعودية بمقدار 290% بين عامي 2018 و 2021. وسجل سوق رأس المال الجريء في المملكة العربية السعودية أول جولة ميجا تُنسب إلى شركة “يونيفونيك” للبرامج المستندة إلى السحابة بقيمة 125 مليون دولار، ما دفع صناعة برمجيات المؤسسات إلى أن تصبح الصناعة الثانية الأكثر تمويلاً بعد التجارة الإلكترونية. واحتلت المأكولات والمشروبات هذا العام المرتبة الأولى مع تمويل ضخم جمعته “فوديكس” (170 مليون دولار من السلسلة سي). وفي ما يتعلق بالصفقات، كانت شركات التكنولوجيا المالية الأكثر جذباً للمستثمرين من خلال إبرام 17 صفقة ارتفاعاً من 13 صفقة في العام الماضي.