منظمة الصحة العالمية توصي باستمرار استخدام الأقنعة للوقاية من كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تحديث ارشاداتها حول إرتداء الأقنعة وعلاجات ” كوفيد – 19″ والإدارة السريرية كجزء من عملية مستمرة لتطوير المباديء التوجيهية ، تتم من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين الذين ياخذون بعين الاعتبار أحدث الأدلة المتاحة وتطور الوضع الوبائي .

وأوصت المنظمة في بيان باستخدام الأقنعة بغض النظر عن الوضع الوبائي المحلي ، نظراً إلى الانتشار الحالي ” لكوفيد – 19 ” على مستوي العالم ، خلال التواجد في مكان مزدحم أو مغلق أو ضعيف التهوية، وكذلك عندما يكون الشخص معرضاً لخطر الإصابة بالمرض الشديد ، مع الأخذ في الاعتبار مستويات الاستشفاء واكتظاظ المستشفيات .

كما أوصت بعزل من بدأت عليه ظهور أعراض الإصابة لدة عشرة أيام، وخمسة أيام من العزل لمن تأكدت إصابتهم مخبريا مع غياب الأعراض، حيث اثبتت الأدلة أن الأشخاص الذين لديهم أعراض الإصابة يكونون أقل عرضة لنقل الفيروس للآخرين مقارنة باولئك الذين تظهر عليهم الأعراض، مشيرة إلى أنه يتعين على النساء الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل استخدام أي مضادات للفيروسات .

ويوجد حاليا 6 خيارات علاجية مثبتة ثلاثة منها تمنع دخول الأفراد المعرضين للخطر للمستشفي ، وثلاثة تنقذ حياة المصابين بالمرض الخطير .

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت يوم الأربعاء أن المتحور الفرعي (إكس.بي.بي.1.5) من أوميكرون، المتحور بدوره من فيروس كورونا، ربما يكون المتسبب في زيادة حالات الإصابة بالفيروس.

وأضافت المنظمة أن اجتماعاً فنياً عقد في الخامس من كانون الثاني/ يناير لإجراء تقييم لمخاطر المتحور على الصحة العامة وإنه استناداً إلى خصائصه الوراثية وتقديرات معدل النمو المبكرة، ربما يساهم (إكس.بي.بي.1.5) في زيادة الإصابات.

وذكّرت أنه ليس لديها إلا “ثقة منخفضة” في التقييم لأن البيانات مستمد أغلبها من دولة واحدة فقط، وهي الولايات المتحدة التي قدمت أكثر من 80 بالمئة من بيانات التسلسلات.