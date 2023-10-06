منظمة التجارة العالمية تعدّل توقعاتها وتخفضها بنسبة 50%

عدّلت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو الصادرات حول العالم هذا العام، في ظل تباطؤ الصناعات التحويلية وارتفاع التوترات الجيوسياسية.

وتوقعت منظمة التجارة العالمية في تقرير لها نمو حجم تجارة السلع 0.8%، وهو مستوى أقل بأكثر من 50% من تقديرات النمو الصادرة في نيسان/أبريل عند 1.7%.

وقالت مديرة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا إن الانخفاض المتوقع هو مصدر قلق نتيجة الآثار الضارة المترتبة على مستويات المعيشة للأشخاص حول العالم.

وأضافت: تجزئة الاقتصاد العالمي ستجعل تلك التحديات أكثر سوءً لذلك أدعو أعضاء منظمة التجارة العالمية لتجنب الحمائية.

وأشار تقرير المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها إلى أن حصة السلع الوسيطة من التجارة العالمية -مؤشر على نشاط سلاسل الإمدادات العالمية- تراجعت إلى 48.5% في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 51% في الأعوام الثلاثة الماضية.

هذا وأشار تقرير منظمة التجارة العالمية إلى أن تباطؤ التجارة واسع النطاق ويشمل عدد كبير من الدول ومجموعة واسعة من الدول.

وتوقعت منظمة التجارة العالمية انكماش أحجام الواردات في أميركا الشمالية والجنوبية وكذلك أوروبا وآسيا هذا العام.