ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الإمارات.. ملفات ساخنة على أجندة المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
منظمة التجارة العالمية

سيعقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي في فبراير 2024، ويحضره وزراء وممثلون بارزون من 164 دولة هم أعضاء منظمة التجارة العالمية.

ويأتي انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في وقت تشهد فيه حركة التجارة الدولية العديد من التحديات التي يسعى المؤتمر للتغلب عليها، وسيبني المؤتمر الـ 13 للمنظمة على مخرجات وقرارات المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة، عبر استعراض أداء النظام التجاري متعدد الأطراف، كما يتخذ المؤتمر قرارات بشأن العمل المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية، ويضع خارطة طريق للمؤتمر الوزاري الرابع عشر.

منظمة التجارة العالمية

ويتصدر ملف إصلاح منظمة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بنظام تسوية المنازعات وإعادة تفعيل هيئة الاستئناف، أبرز الملفات في المؤتمر، وفقاً لـ الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر.

وأشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل عقدتها المنظمة في دبي، لعدد من الإعلاميين العرب المتخصصين في الاقتصاد و شؤون التجارة الدولية، شارك فيها أريبيان بزنس، إلى تفاؤله بخروج المؤتمر بنتائج إيجابية رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه التجارة العالمية.

وأضاف: أن أجندة المؤتمر الوزاري للمنظمة، والذي يعد بمثابة الهيئة العليا لصنع واتخاذ القرارات داخل المنظمة، ستتضمن البناء على مخرجات المؤتمر الثاني عشر الذي عقد في مقر المنظمة في جنيف خلال شهر يونيو 2022، والتي كان من أهمها اتفاقية مصايد الأسماك، من خلال العمل على ضمان دخولها حيز التنفيذ واختتام الموجة الثانية من المفاوضات بشأنها، بالإضافة إلى ملف محادثات الزراعة، وملف التجارة الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بالتمديد المؤقت لقرار منظمة التجارة العالمية الخاص بعدم فرض رسوم على التجارة الإلكترونية.

وتابع: إن هناك ملفات فرعية أخرى ستشملها أجندة المؤتمر الوزاري الـ 13 منها ملف اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية “IFD”، وانتقال المفاوضات بشأنها إلى مرحلة جديدة، إلى جانب ملف المناخ، والدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة التجارة العالمية في معالجة قضايا المناخ.

انضمام الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية في العام 1996، وترتب على انضمام دولة الإمارات إلى المنظمة تمتعها بالعديد من المزايا، أهمها التعريفات الجمركية المنخفضة على الصادرات الإماراتية، وحماية الأسواق المحلية من الإغراق، في حين تعين عليها الالتزام بعدد من الشروط منها ضرورة تحديث التشريعات والقوانين المحلية في محاور عديدة مثل الملكية الفكرية والتجارة والخدمات، وأن تتطابق منتجاتها مع المواصفات الدولية بهدف إزالة التحديات أمام تنمية وتنويع الصادرات الوطنية كي تتمكن الشركات الوطنية من أخذ دور رئيسي في التجارة الدولية.

منطمة التجارة العالمية

ماهي منظمة التجارة العالمية WTO؟

هي منظمة حكومية دولية تنظم وتسهل التجارة الدولية بين الأمم. تأسست في عام 1995 لتحل محل اتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT) التي تأسست في عام 1948. تضم منظمة التجارة العالمية 164 دولة عضوًا تمثل ما يزيد عن 98% من التجارة العالمية.

وتسهل منظمة التجارة العالمية التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية بين البلدان المشاركة من خلال توفير إطار للتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية التي تهدف عادة إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وحصص التوريد والحواجز التجارية الأخرى، وُقعت هذه الاتفاقيات من قبل ممثلي الحكومات الأعضاء وأُقرت من قبل هيئاتها التشريعية. تدير منظمة التجارة العالمية أيضًا حل الخلافات المستقلة لفرض التزام المشاركين بالاتفاقيات التجارية وحل والخلافات المتعلقة بالتجارة. تحظر المنظمة التمييز بين الشركاء التجاريين، إلا أنها توفر استثناءات لحماية البيئة والأمن القومي وأهداف هامة أخرى.

مقر منظمة التجارة العالمية

يقع المقر الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، سويسرا. وهيئتها العليا لصنع القرارات هي المؤتمر الوزاري الذي يتألف من جميع الدول الأعضاء وعادة ما يُعقد كل سنتين، ويشدد على أهمية الإجماع في كل القرارات التي يتخذها.  يتعامل المجلس العام، الذي يتكون من ممثلين من جميع الأعضاء، مع الوظائف اليومية. تقدم الأمانة العامة التي تضم أكثر من 600 موظف، يترأسهم المدير العام وأربعة نواب، الخدمات الإدارية والمهنية والفنية، تبلغ الميزانية السنوية لمنظمة التجارة العالمية نحو 220 مليون دولار تقريبًا، والتي يساهم بها الأعضاء بناءًا على نسبتهم من التجارة الدولية.

164دولة في منظمة التجارة العالمية

الدولة العضوتاريخ الانضمام إلى المنظمةتاريخ التوقيع على اتفاقية جات
 أفغانستان29 تموز / يوليو 2016لم توقع على اتفاقية جات
 ألبانيا08 أيلول / سبتمبر 2000لم توقع على اتفاقية جات
 أنغولا23 تشرين الثاني / نوفمبر 199608 نيسان / أبريل 1994
 أنتيغوا وباربودا01 كانون الثاني / يناير 199530 آذار / مارس 1987
 الأرجنتين01 كانون الثاني / يناير 199511 تشرين الأول / أكتوبر 1967
 أرمينيا05 شباط / فبراير 2003لم توقع على اتفاقية جات
 أستراليا01 كانون الثاني / يناير 199501 كانون الثاني / يناير 1948
 النمسا01 كانون الثاني / يناير 199519 تشرين الأول / أكتوبر 1951
 البحرين01 كانون الثاني / يناير 199513 كانون الأول / ديسمبر 1993
 بنغلاديش01 كانون الثاني / يناير 199516 كانون الأول / ديسمبر 1972
 باربادوس01 كانون الثاني / يناير 199515 شباط / فبراير 1967
 بلجيكا01 كانون الثاني / يناير 199501 كانون الثاني / يناير 1948
 بليز01 كانون الثاني / يناير 199507 تشرين الأول / أكتوبر 1983
 بنين22 شباط / فبراير 199612 أيلول / سبتمبر 1963
 بوليفيا12 أيلول / سبتمبر 199508 أيلول / سبتمبر 1990
 بوتسوانا31 أيار / مايو 199528 آب / أغسطس 1987
 البرازيل01 كانون الثاني / يناير 199530 تموز / يوليو 1948
 بروناي01 كانون الثاني / يناير 199509 كانون الأول / ديسمبر 1993
 بلغاريا01 كانون الأول / ديسمبر 1996لم توقع على اتفاقية جات
 بوركينا فاسو03 حزيران / يونيو 199503 أيار / مايو 1963
 بوروندي23 تموز / يوليو 199513 آذار / مارس 1965
 الرأس الأخضر23 تموز / يوليو 2008لم توقع على اتفاقية جات
 كمبوديا13 تشرين الأول / أكتوبر 2004لم توقع على اتفاقية جات
 الكاميرون13 كانون الأول / ديسمبر 199503 أيار / مايو 1963
 كندا01 كانون الثاني / يناير 199501 كانون الثاني / يناير 1948
 جمهورية أفريقيا الوسطى31 أيار / مايو 199503 أيار / مايو 1963
 تشاد19 تشرين الأول / أكتوبر 199612 تموز / يوليو 1963
 تشيلي01 كانون الثاني / يناير 199516 آذار / مارس 1949
 الصين11 كانون الأول / ديسمبر 2001لم توقع على اتفاقية جات
 كولومبيا30 نيسان / أبريل 199503 تشرين الأول / أكتوبر 1981
 الكونغو27 آذار / مارس 199703 أيار / مايو 1963
 كوستاريكا01 كانون الثاني / يناير 199524 تشرين الثاني / نوفمبر 1990
 ساحل العاج01 كانون الثاني / يناير 199531 كانون الأول / ديسمبر 1963
 كرواتيا30 تشرين الثاني / نوفمبر 2000لم توقع على اتفاقية جات
 كوبا20 نيسان / أبريل 199501 كانون الثاني / يناير 1948
 قبرص30 تموز / يوليو 199515 تموز / يوليو 1963
 جمهورية التشيك01 كانون الثاني / يناير 199515 نيسان / أبريل 1993
 جمهورية الكونغو الديمقراطية01 كانون الثاني / يناير 1997لم توقع على اتفاقية جات
 الدنمارك01 كانون الثاني / يناير 199528 أيار / مايو 1950
 جيبوتي31 أيار / مايو 199516 كانون الأول / ديسمبر 1994
 دومينيكا01 كانون الثاني / يناير 199520 نيسان / أبريل 1993
 جمهورية الدومينيكان09 آذار / مارس 199519 أيار / مايو 1950
 الإكوادور21 كانون الثاني / يناير 1996لم توقع على اتفاقية جات
 مصر30 حزيران / يونيو 199509 أيار / مايو 1970
 السلفادور07 أيار / مايو 199522 أيار / مايو 1991
 إستونيا13 تشرين الثاني / نوفمبر 1999لم توقع على اتفاقية جات
 الاتحاد الأوروبي01 كانون الثاني / يناير 1995لم توقع على اتفاقية جات
 فيجي14 كانون الثاني / يناير 199616 تشرين الثاني / نوفمبر 1993
 فنلندا01 كانون الثاني / يناير 199525 أيار / مايو 1950
 فرنسا01 كانون الثاني / يناير 199501 كانون الثاني / يناير 1948
 الغابون01 كانون الثاني / يناير 199503 أيار / مايو 1963
 غامبيا23 تشرين الأول / أكتوبر 199622 شباط / فبراير 1965
 جورجيا14 حزيران / يونيو 2000لم توقع على اتفاقية جات
 ألمانيا01 كانون الثاني / يناير 199501 تشرين الأول / أكتوبر 1951
 غانا01 كانون الثاني / يناير 199517 تشرين الأول / أكتوبر 1957
 اليونان01 كانون الثاني / يناير 199501 آذار / مارس 1950
 غرينادا22 شباط / فبراير 199609 شباط / فبراير 1994
 غواتيمالا21 تموز / يوليو 199510 تشرين الأول / أكتوبر 1991
 غينيا25 تشرين الأول / أكتوبر 199508 كانون الأول / ديسمبر 1994
 غينيا بيساو31 أيار / مايو 199517 آذار / مارس 1994
 غيانا01 كانون الثاني / يناير 199505 تموز / يوليو 1966
 هايتي30 كانون الثاني / يناير 199601 كانون الثاني / يناير 1950
 هندوراس01 كانون الثاني / يناير 199510 نيسان / أبريل 1994
 هونغ كونغ01 كانون الثاني / يناير 199523 نيسان / أبريل 1986
 المجر01 كانون الثاني / يناير 199509 أيلول / سبتمبر 1973
 آيسلندا01 كانون الثاني / يناير 199521 نيسان / أبريل 1968
 الهند01 كانون الثاني / يناير 199508 تموز / يوليو 1948
 إندونيسيا01 كانون الثاني / يناير 199524 شباط / فبراير 1950
 أيرلندا01 كانون الثاني / يناير 199522 كانون الأول / ديسمبر 1967
 إسرائيل21 نيسان / أبريل 199505 تموز / يوليو 1962
 إيطاليا01 كانون الثاني / يناير 199530 أيار / مايو 1950
 جامايكا09 آذار / مارس 199531 كانون الأول / ديسمبر 1963
 اليابان01 كانون الثاني / يناير 199510 أيلول / سبتمبر 1955
 الأردن11 نيسان / أبريل 2000لم توقع على اتفاقية جات
 كازاخستان30 تشرين الثاني / نوفمبر 2015لم توقع على اتفاقية جات
 كينيا01 كانون الثاني / يناير 199505 شباط / فبراير 1964
 كوريا الجنوبية01 كانون الثاني / يناير 199514 نيسان / أبريل 1967
 الكويت01 كانون الثاني / يناير 199503 أيار / مايو 1963
 قيرغيزستان20 كانون الأول / ديسمبر 1998لم توقع على اتفاقية جات
 لاوس02 شباط / فبراير 2013لم توقع على اتفاقية جات
 لاتفيا10 شباط / فبراير 1999لم توقع على اتفاقية جات
 ليسوتو31 أيار / مايو 199508 كانون الثاني / يناير 1988
 ليبيريا14 تموز / يوليو 2016لم توقع على اتفاقية جات
 ليختنشتاين01 أيلول / سبتمبر 199529 آذار / مارس 1994
 ليتوانيا31 أيار / مايو 2001لم توقع على اتفاقية جات
 لوكسمبورغ01 كانون الثاني / يناير 199501 كانون الثاني / يناير 1948
 ماكاو01 كانون الثاني / يناير 199511 كانون الثاني / يناير 1991
 مدغشقر17 تشرين الثاني / نوفمبر 199530 أيلول / سبتمبر 1963
 ملاوي31 أيار / مايو 199528 آب / أغسطس 1964
 ماليزيا01 كانون الثاني / يناير 199524 تشرين الأول / أكتوبر 1957
 جزر المالديف31 أيار / مايو 199519 نيسان / أبريل 1983
 مالي31 أيار / مايو 199511 كانون الثاني / يناير 1993
 مالطا01 كانون الثاني / يناير 199517 تشرين الثاني / نوفمبر 1964
 موريتانيا31 أيار / مايو 199530 أيلول / سبتمبر 1963
 موريشيوس01 كانون الثاني / يناير 199502 أيلول / سبتمبر 1970
 المكسيك01 كانون الثاني / يناير 199524 آب / أغسطس 1986
 مولدوفا26 تموز / يوليو 2001لم توقع على اتفاقية جات
 منغوليا29 كانون الثاني / يناير 1997لم توقع على اتفاقية جات
 الجبل الأسود29 نيسان / أبريل 2012لم توقع على اتفاقية جات
 المغرب01 كانون الثاني / يناير 199517 حزيران / يونيو 1987
 موزمبيق26 آب / أغسطس 199527 تموز / يوليو 1992
 ميانمار01 كانون الثاني / يناير 199529 تموز / يوليو 1948
 ناميبيا01 كانون الثاني / يناير 199515 أيلول / سبتمبر 1992
 نيبال23 نيسان / أبريل 2004لم توقع على اتفاقية جات
 هولندا01 كانون الثاني / يناير 199501 كانون الثاني / يناير 1948
 نيوزيلندا01 كانون الثاني / يناير 199530 تموز / يوليو 1948
 نيكاراغوا03 أيلول / سبتمبر 199528 أيار / مايو 1950
 النيجر13 كانون الأول / ديسمبر 199631 كانون الأول / ديسمبر 1963
 نيجيريا01 كانون الثاني / يناير 199518 تشرين الثاني / نوفمبر 1960
 النرويج01 كانون الثاني / يناير 199510 تموز / يوليو 1948
 عمان09 تشرين الثاني / نوفمبر 2000لم توقع على اتفاقية جات
 باكستان01 كانون الثاني / يناير 199530 تموز / يوليو 1948
 بنما06 أيلول / سبتمبر 1997لم توقع على اتفاقية جات
 بابوا غينيا الجديدة09 حزيران / يونيو 199616 كانون الأول / ديسمبر 1994
 باراغواي01 كانون الثاني / يناير 199506 كانون الثاني / يناير 1994
 بيرو01 كانون الثاني / يناير 199507 تشرين الأول / أكتوبر 1951
 الفلبين01 كانون الثاني / يناير 199527 كانون الأول / ديسمبر 1979
 بولندا01 تموز / يوليو 199518 تشرين الأول / أكتوبر 1967
 البرتغال01 كانون الثاني / يناير 199506 أيار / مايو 1962
 قطر13 كانون الثاني / يناير 199607 نيسان / أبريل 1994
 رومانيا01 كانون الثاني / يناير 199514 تشرين الثاني / نوفمبر 1971
 روسيا22 آب / أغسطس 2012لم توقع على اتفاقية جات
 رواندا22 أيار / مايو 199601 كانون الثاني / يناير 1966
 سانت كيتس ونيفيس21 شباط / فبراير 199624 آذار / مارس 1994
 سانت لوسيا01 كانون الثاني / يناير 199513 نيسان / أبريل 1993
 سانت فينسنت والغرينادين01 كانون الثاني / يناير 199518 أيار / مايو 1993
 ساموا10 أيار / مايو 2012لم توقع على اتفاقية جات
 السعودية11 كانون الأول / ديسمبر 2005لم توقع على اتفاقية جات
 السنغال01 كانون الثاني / يناير 199527 أيلول / سبتمبر 1963
 سيشل26 نيسان / أبريل 2015لم توقع على اتفاقية جات
 سيراليون23 تموز / يوليو 199519 أيار / مايو 1961
 سنغافورة01 كانون الثاني / يناير 199520 آب / أغسطس 1973
 سلوفاكيا01 كانون الثاني / يناير 199515 نيسان / أبريل 1993
 سلوفينيا30 تموز / يوليو 199530 تشرين الأول / أكتوبر 1994
 جزر سليمان26 تموز / يوليو 199628 كانون الأول / ديسمبر 1994
 جنوب أفريقيا01 كانون الثاني / يناير 199513 حزيران / يونيو 1948
 إسبانيا01 كانون الثاني / يناير 199529 آب / أغسطس 1963
 سريلانكا01 كانون الثاني / يناير 199529 تموز / يوليو 1948
 سورينام01 كانون الثاني / يناير 199522 آذار / مارس 1978
 إسواتيني01 كانون الثاني / يناير 199508 شباط / فبراير 1993
 السويد01 كانون الثاني / يناير 199530 نيسان / أبريل 1950
 سويسرا01 تموز / يوليو 199501 آب / أغسطس 1966
 تايبيه الصينية01 كانون الثاني / يناير 2002لم توقع على اتفاقية جات
 طاجيكستان02 آذار / مارس 2013لم توقع على اتفاقية جات
 تنزانيا01 كانون الثاني / يناير 199509 كانون الأول / ديسمبر 1961
 تايلاند01 كانون الثاني / يناير 199520 تشرين الثاني / نوفمبر 1982
 مقدونيا04 نيسان / أبريل 2003لم توقع على اتفاقية جات
 توغو31 أيار / مايو 199520 آذار / مارس 1964
 تونغا27 تموز / يوليو 2007لم توقع على اتفاقية جات
 ترينيداد وتوباغو01 آذار / مارس 199523 تشرين الأول / أكتوبر 1962
 تونس29 آذار / مارس 199529 آب / أغسطس 1990
 تركيا26 آذار / مارس 199517 تشرين الأول / أكتوبر 1951
 أوغندا01 كانون الثاني / يناير 199523 تشرين الأول / أكتوبر 1962
 أوكرانيا16 أيار / مايو 2008لم توقع على اتفاقية جات
 الإمارات العربية المتحدة10 نيسان / أبريل 199608 آذار / مارس 1994
 المملكة المتحدة01 كانون الثاني / يناير 199501 كانون الثاني / يناير 1948
 الولايات المتحدة01 كانون الثاني / يناير 199501 كانون الثاني / يناير 1948
 الأوروغواي01 كانون الثاني / يناير 199506 كانون الأول / ديسمبر 1953
 فانواتو24 آب / أغسطس 2012لم توقع على اتفاقية جات
 فنزويلا01 كانون الثاني / يناير 199531 آب / أغسطس 1990
 فيتنام11 كانون الثاني / يناير 2007لم توقع على اتفاقية جات
 اليمن26 حزيران / يونيو 2014لم توقع على اتفاقية جات
 زامبيا01 كانون الثاني / يناير 199510 شباط / فبراير 1982
 زيمبابوي05 آذار / مارس 199511 تموز / يوليو 1948

شعار منظمة التجارة العالمية

يمثل شعار منظمة التجارة العالمية الكرة الأرضية، من خلال ستة أقواس رسومية، باستخدام الألوان الأساسية للضوء وهي الأحمر والأزرق والأخضر بالتبادل في إشارة إلى أن حركة التجارة العالمية بين الدول تلتقي لتكون تحالف استراتيجي، وتقول السيدة سو يونج المصممة للشعار: “أن الشعار يوحي بالتفائل والديناميكية من خلال الدوامة التي تدمج وتغلف روح المنظمة في تعزيز تجارة نزيهة ومفتوحة”.

أهداف منظمة التجارة العالمية

1- إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام: فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.

2- نشوء عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسلام ومسؤول بصورة أكبر: يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء يتم الاعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول.

3- توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي ليلائم مختلف مستويات المعيشة والتنمية.

4- إيجاد وضع تنافسي دولي للتجارة يعتمد على الكفاءة الاقتصادية في تخصص الموارد.

5- تحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم.

6-الاتفاق متعدد الأطراف بشأن التجارة في السلع.

7- الاتفاق بشأن التجارة في الخدمات.

8- اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حماية حقوق الملكية الفكرية:

  • تفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النازعات.
  • آلية مراجعة السياسة التجارية.
  • اتفاقية التجارة الثنائية.
  • اتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة.

نشاطات ومهام منظمة التجارة العالمية

إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:

  • إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
  • التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
  • فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
  • مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
  • مساعدة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
  • التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
منظمة التجارة العالمية

المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

هي الوزيرة النيجيرية السابقة الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويلا، خبيرة اقتصادية وخبيرة في التنمية الدولية ولها خبرة تزيد على 30 عاما. وقد رأست مجلس تحالف غافي للقاحات (2016-2020)، والوكالة الأفريقية لتنمية القدرة على مواجهة الأخطار (2014-2020)، وشاركت في رئاسة اللجنة العالمية المعنية بالاقتصاد وتغيّر المناخ. وسبق لها أن شغلت منصب مستشار أول في مؤسسة لازارد، وكانت عضواً في مجلسي إدارة بنك ستاندرد تشارترد وتوتير. وقد عينت الدكتورة أوكونجو-إويالا مبعوثة خاصة للاتحاد الأفريقي في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) ومبعوثة خاصة لمنظمة الصحة العالمية للغرض نفسه.

وشغلت الدكتورة نغوزي أوكونجو ايويلا مرتين منصب وزيرة المالية في نيجيريا (2003-2006، و2011-2015)، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب.

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