الإمارات.. ملفات ساخنة على أجندة المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية

سيعقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي في فبراير 2024، ويحضره وزراء وممثلون بارزون من 164 دولة هم أعضاء منظمة التجارة العالمية.
ويأتي انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في وقت تشهد فيه حركة التجارة الدولية العديد من التحديات التي يسعى المؤتمر للتغلب عليها، وسيبني المؤتمر الـ 13 للمنظمة على مخرجات وقرارات المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة، عبر استعراض أداء النظام التجاري متعدد الأطراف، كما يتخذ المؤتمر قرارات بشأن العمل المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية، ويضع خارطة طريق للمؤتمر الوزاري الرابع عشر.
ويتصدر ملف إصلاح منظمة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بنظام تسوية المنازعات وإعادة تفعيل هيئة الاستئناف، أبرز الملفات في المؤتمر، وفقاً لـ الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر.
وأشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل عقدتها المنظمة في دبي، لعدد من الإعلاميين العرب المتخصصين في الاقتصاد و شؤون التجارة الدولية، شارك فيها أريبيان بزنس، إلى تفاؤله بخروج المؤتمر بنتائج إيجابية رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه التجارة العالمية.
وأضاف: أن أجندة المؤتمر الوزاري للمنظمة، والذي يعد بمثابة الهيئة العليا لصنع واتخاذ القرارات داخل المنظمة، ستتضمن البناء على مخرجات المؤتمر الثاني عشر الذي عقد في مقر المنظمة في جنيف خلال شهر يونيو 2022، والتي كان من أهمها اتفاقية مصايد الأسماك، من خلال العمل على ضمان دخولها حيز التنفيذ واختتام الموجة الثانية من المفاوضات بشأنها، بالإضافة إلى ملف محادثات الزراعة، وملف التجارة الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بالتمديد المؤقت لقرار منظمة التجارة العالمية الخاص بعدم فرض رسوم على التجارة الإلكترونية.
وتابع: إن هناك ملفات فرعية أخرى ستشملها أجندة المؤتمر الوزاري الـ 13 منها ملف اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية “IFD”، وانتقال المفاوضات بشأنها إلى مرحلة جديدة، إلى جانب ملف المناخ، والدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة التجارة العالمية في معالجة قضايا المناخ.
انضمام الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية
انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية في العام 1996، وترتب على انضمام دولة الإمارات إلى المنظمة تمتعها بالعديد من المزايا، أهمها التعريفات الجمركية المنخفضة على الصادرات الإماراتية، وحماية الأسواق المحلية من الإغراق، في حين تعين عليها الالتزام بعدد من الشروط منها ضرورة تحديث التشريعات والقوانين المحلية في محاور عديدة مثل الملكية الفكرية والتجارة والخدمات، وأن تتطابق منتجاتها مع المواصفات الدولية بهدف إزالة التحديات أمام تنمية وتنويع الصادرات الوطنية كي تتمكن الشركات الوطنية من أخذ دور رئيسي في التجارة الدولية.
ماهي منظمة التجارة العالمية WTO؟
هي منظمة حكومية دولية تنظم وتسهل التجارة الدولية بين الأمم. تأسست في عام 1995 لتحل محل اتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT) التي تأسست في عام 1948. تضم منظمة التجارة العالمية 164 دولة عضوًا تمثل ما يزيد عن 98% من التجارة العالمية.
وتسهل منظمة التجارة العالمية التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية بين البلدان المشاركة من خلال توفير إطار للتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية التي تهدف عادة إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وحصص التوريد والحواجز التجارية الأخرى، وُقعت هذه الاتفاقيات من قبل ممثلي الحكومات الأعضاء وأُقرت من قبل هيئاتها التشريعية. تدير منظمة التجارة العالمية أيضًا حل الخلافات المستقلة لفرض التزام المشاركين بالاتفاقيات التجارية وحل والخلافات المتعلقة بالتجارة. تحظر المنظمة التمييز بين الشركاء التجاريين، إلا أنها توفر استثناءات لحماية البيئة والأمن القومي وأهداف هامة أخرى.
مقر منظمة التجارة العالمية
يقع المقر الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، سويسرا. وهيئتها العليا لصنع القرارات هي المؤتمر الوزاري الذي يتألف من جميع الدول الأعضاء وعادة ما يُعقد كل سنتين، ويشدد على أهمية الإجماع في كل القرارات التي يتخذها. يتعامل المجلس العام، الذي يتكون من ممثلين من جميع الأعضاء، مع الوظائف اليومية. تقدم الأمانة العامة التي تضم أكثر من 600 موظف، يترأسهم المدير العام وأربعة نواب، الخدمات الإدارية والمهنية والفنية، تبلغ الميزانية السنوية لمنظمة التجارة العالمية نحو 220 مليون دولار تقريبًا، والتي يساهم بها الأعضاء بناءًا على نسبتهم من التجارة الدولية.
164دولة في منظمة التجارة العالمية
|الدولة العضو
|تاريخ الانضمام إلى المنظمة
|تاريخ التوقيع على اتفاقية جات
|أفغانستان
|29 تموز / يوليو 2016
|لم توقع على اتفاقية جات
|ألبانيا
|08 أيلول / سبتمبر 2000
|لم توقع على اتفاقية جات
|أنغولا
|23 تشرين الثاني / نوفمبر 1996
|08 نيسان / أبريل 1994
|أنتيغوا وباربودا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|30 آذار / مارس 1987
|الأرجنتين
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|11 تشرين الأول / أكتوبر 1967
|أرمينيا
|05 شباط / فبراير 2003
|لم توقع على اتفاقية جات
|أستراليا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|01 كانون الثاني / يناير 1948
|النمسا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|19 تشرين الأول / أكتوبر 1951
|البحرين
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|13 كانون الأول / ديسمبر 1993
|بنغلاديش
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|16 كانون الأول / ديسمبر 1972
|باربادوس
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|15 شباط / فبراير 1967
|بلجيكا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|01 كانون الثاني / يناير 1948
|بليز
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|07 تشرين الأول / أكتوبر 1983
|بنين
|22 شباط / فبراير 1996
|12 أيلول / سبتمبر 1963
|بوليفيا
|12 أيلول / سبتمبر 1995
|08 أيلول / سبتمبر 1990
|بوتسوانا
|31 أيار / مايو 1995
|28 آب / أغسطس 1987
|البرازيل
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|30 تموز / يوليو 1948
|بروناي
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|09 كانون الأول / ديسمبر 1993
|بلغاريا
|01 كانون الأول / ديسمبر 1996
|لم توقع على اتفاقية جات
|بوركينا فاسو
|03 حزيران / يونيو 1995
|03 أيار / مايو 1963
|بوروندي
|23 تموز / يوليو 1995
|13 آذار / مارس 1965
|الرأس الأخضر
|23 تموز / يوليو 2008
|لم توقع على اتفاقية جات
|كمبوديا
|13 تشرين الأول / أكتوبر 2004
|لم توقع على اتفاقية جات
|الكاميرون
|13 كانون الأول / ديسمبر 1995
|03 أيار / مايو 1963
|كندا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|01 كانون الثاني / يناير 1948
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|31 أيار / مايو 1995
|03 أيار / مايو 1963
|تشاد
|19 تشرين الأول / أكتوبر 1996
|12 تموز / يوليو 1963
|تشيلي
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|16 آذار / مارس 1949
|الصين
|11 كانون الأول / ديسمبر 2001
|لم توقع على اتفاقية جات
|كولومبيا
|30 نيسان / أبريل 1995
|03 تشرين الأول / أكتوبر 1981
|الكونغو
|27 آذار / مارس 1997
|03 أيار / مايو 1963
|كوستاريكا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|24 تشرين الثاني / نوفمبر 1990
|ساحل العاج
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|31 كانون الأول / ديسمبر 1963
|كرواتيا
|30 تشرين الثاني / نوفمبر 2000
|لم توقع على اتفاقية جات
|كوبا
|20 نيسان / أبريل 1995
|01 كانون الثاني / يناير 1948
|قبرص
|30 تموز / يوليو 1995
|15 تموز / يوليو 1963
|جمهورية التشيك
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|15 نيسان / أبريل 1993
|جمهورية الكونغو الديمقراطية
|01 كانون الثاني / يناير 1997
|لم توقع على اتفاقية جات
|الدنمارك
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|28 أيار / مايو 1950
|جيبوتي
|31 أيار / مايو 1995
|16 كانون الأول / ديسمبر 1994
|دومينيكا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|20 نيسان / أبريل 1993
|جمهورية الدومينيكان
|09 آذار / مارس 1995
|19 أيار / مايو 1950
|الإكوادور
|21 كانون الثاني / يناير 1996
|لم توقع على اتفاقية جات
|مصر
|30 حزيران / يونيو 1995
|09 أيار / مايو 1970
|السلفادور
|07 أيار / مايو 1995
|22 أيار / مايو 1991
|إستونيا
|13 تشرين الثاني / نوفمبر 1999
|لم توقع على اتفاقية جات
|الاتحاد الأوروبي
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|لم توقع على اتفاقية جات
|فيجي
|14 كانون الثاني / يناير 1996
|16 تشرين الثاني / نوفمبر 1993
|فنلندا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|25 أيار / مايو 1950
|فرنسا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|01 كانون الثاني / يناير 1948
|الغابون
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|03 أيار / مايو 1963
|غامبيا
|23 تشرين الأول / أكتوبر 1996
|22 شباط / فبراير 1965
|جورجيا
|14 حزيران / يونيو 2000
|لم توقع على اتفاقية جات
|ألمانيا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|01 تشرين الأول / أكتوبر 1951
|غانا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|17 تشرين الأول / أكتوبر 1957
|اليونان
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|01 آذار / مارس 1950
|غرينادا
|22 شباط / فبراير 1996
|09 شباط / فبراير 1994
|غواتيمالا
|21 تموز / يوليو 1995
|10 تشرين الأول / أكتوبر 1991
|غينيا
|25 تشرين الأول / أكتوبر 1995
|08 كانون الأول / ديسمبر 1994
|غينيا بيساو
|31 أيار / مايو 1995
|17 آذار / مارس 1994
|غيانا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|05 تموز / يوليو 1966
|هايتي
|30 كانون الثاني / يناير 1996
|01 كانون الثاني / يناير 1950
|هندوراس
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|10 نيسان / أبريل 1994
|هونغ كونغ
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|23 نيسان / أبريل 1986
|المجر
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|09 أيلول / سبتمبر 1973
|آيسلندا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|21 نيسان / أبريل 1968
|الهند
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|08 تموز / يوليو 1948
|إندونيسيا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|24 شباط / فبراير 1950
|أيرلندا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|22 كانون الأول / ديسمبر 1967
|إسرائيل
|21 نيسان / أبريل 1995
|05 تموز / يوليو 1962
|إيطاليا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|30 أيار / مايو 1950
|جامايكا
|09 آذار / مارس 1995
|31 كانون الأول / ديسمبر 1963
|اليابان
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|10 أيلول / سبتمبر 1955
|الأردن
|11 نيسان / أبريل 2000
|لم توقع على اتفاقية جات
|كازاخستان
|30 تشرين الثاني / نوفمبر 2015
|لم توقع على اتفاقية جات
|كينيا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|05 شباط / فبراير 1964
|كوريا الجنوبية
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|14 نيسان / أبريل 1967
|الكويت
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|03 أيار / مايو 1963
|قيرغيزستان
|20 كانون الأول / ديسمبر 1998
|لم توقع على اتفاقية جات
|لاوس
|02 شباط / فبراير 2013
|لم توقع على اتفاقية جات
|لاتفيا
|10 شباط / فبراير 1999
|لم توقع على اتفاقية جات
|ليسوتو
|31 أيار / مايو 1995
|08 كانون الثاني / يناير 1988
|ليبيريا
|14 تموز / يوليو 2016
|لم توقع على اتفاقية جات
|ليختنشتاين
|01 أيلول / سبتمبر 1995
|29 آذار / مارس 1994
|ليتوانيا
|31 أيار / مايو 2001
|لم توقع على اتفاقية جات
|لوكسمبورغ
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|01 كانون الثاني / يناير 1948
|ماكاو
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|11 كانون الثاني / يناير 1991
|مدغشقر
|17 تشرين الثاني / نوفمبر 1995
|30 أيلول / سبتمبر 1963
|ملاوي
|31 أيار / مايو 1995
|28 آب / أغسطس 1964
|ماليزيا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|24 تشرين الأول / أكتوبر 1957
|جزر المالديف
|31 أيار / مايو 1995
|19 نيسان / أبريل 1983
|مالي
|31 أيار / مايو 1995
|11 كانون الثاني / يناير 1993
|مالطا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|17 تشرين الثاني / نوفمبر 1964
|موريتانيا
|31 أيار / مايو 1995
|30 أيلول / سبتمبر 1963
|موريشيوس
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|02 أيلول / سبتمبر 1970
|المكسيك
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|24 آب / أغسطس 1986
|مولدوفا
|26 تموز / يوليو 2001
|لم توقع على اتفاقية جات
|منغوليا
|29 كانون الثاني / يناير 1997
|لم توقع على اتفاقية جات
|الجبل الأسود
|29 نيسان / أبريل 2012
|لم توقع على اتفاقية جات
|المغرب
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|17 حزيران / يونيو 1987
|موزمبيق
|26 آب / أغسطس 1995
|27 تموز / يوليو 1992
|ميانمار
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|29 تموز / يوليو 1948
|ناميبيا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|15 أيلول / سبتمبر 1992
|نيبال
|23 نيسان / أبريل 2004
|لم توقع على اتفاقية جات
|هولندا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|01 كانون الثاني / يناير 1948
|نيوزيلندا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|30 تموز / يوليو 1948
|نيكاراغوا
|03 أيلول / سبتمبر 1995
|28 أيار / مايو 1950
|النيجر
|13 كانون الأول / ديسمبر 1996
|31 كانون الأول / ديسمبر 1963
|نيجيريا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|18 تشرين الثاني / نوفمبر 1960
|النرويج
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|10 تموز / يوليو 1948
|عمان
|09 تشرين الثاني / نوفمبر 2000
|لم توقع على اتفاقية جات
|باكستان
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|30 تموز / يوليو 1948
|بنما
|06 أيلول / سبتمبر 1997
|لم توقع على اتفاقية جات
|بابوا غينيا الجديدة
|09 حزيران / يونيو 1996
|16 كانون الأول / ديسمبر 1994
|باراغواي
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|06 كانون الثاني / يناير 1994
|بيرو
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|07 تشرين الأول / أكتوبر 1951
|الفلبين
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|27 كانون الأول / ديسمبر 1979
|بولندا
|01 تموز / يوليو 1995
|18 تشرين الأول / أكتوبر 1967
|البرتغال
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|06 أيار / مايو 1962
|قطر
|13 كانون الثاني / يناير 1996
|07 نيسان / أبريل 1994
|رومانيا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|14 تشرين الثاني / نوفمبر 1971
|روسيا
|22 آب / أغسطس 2012
|لم توقع على اتفاقية جات
|رواندا
|22 أيار / مايو 1996
|01 كانون الثاني / يناير 1966
|سانت كيتس ونيفيس
|21 شباط / فبراير 1996
|24 آذار / مارس 1994
|سانت لوسيا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|13 نيسان / أبريل 1993
|سانت فينسنت والغرينادين
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|18 أيار / مايو 1993
|ساموا
|10 أيار / مايو 2012
|لم توقع على اتفاقية جات
|السعودية
|11 كانون الأول / ديسمبر 2005
|لم توقع على اتفاقية جات
|السنغال
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|27 أيلول / سبتمبر 1963
|سيشل
|26 نيسان / أبريل 2015
|لم توقع على اتفاقية جات
|سيراليون
|23 تموز / يوليو 1995
|19 أيار / مايو 1961
|سنغافورة
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|20 آب / أغسطس 1973
|سلوفاكيا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|15 نيسان / أبريل 1993
|سلوفينيا
|30 تموز / يوليو 1995
|30 تشرين الأول / أكتوبر 1994
|جزر سليمان
|26 تموز / يوليو 1996
|28 كانون الأول / ديسمبر 1994
|جنوب أفريقيا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|13 حزيران / يونيو 1948
|إسبانيا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|29 آب / أغسطس 1963
|سريلانكا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|29 تموز / يوليو 1948
|سورينام
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|22 آذار / مارس 1978
|إسواتيني
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|08 شباط / فبراير 1993
|السويد
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|30 نيسان / أبريل 1950
|سويسرا
|01 تموز / يوليو 1995
|01 آب / أغسطس 1966
|تايبيه الصينية
|01 كانون الثاني / يناير 2002
|لم توقع على اتفاقية جات
|طاجيكستان
|02 آذار / مارس 2013
|لم توقع على اتفاقية جات
|تنزانيا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|09 كانون الأول / ديسمبر 1961
|تايلاند
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|20 تشرين الثاني / نوفمبر 1982
|مقدونيا
|04 نيسان / أبريل 2003
|لم توقع على اتفاقية جات
|توغو
|31 أيار / مايو 1995
|20 آذار / مارس 1964
|تونغا
|27 تموز / يوليو 2007
|لم توقع على اتفاقية جات
|ترينيداد وتوباغو
|01 آذار / مارس 1995
|23 تشرين الأول / أكتوبر 1962
|تونس
|29 آذار / مارس 1995
|29 آب / أغسطس 1990
|تركيا
|26 آذار / مارس 1995
|17 تشرين الأول / أكتوبر 1951
|أوغندا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|23 تشرين الأول / أكتوبر 1962
|أوكرانيا
|16 أيار / مايو 2008
|لم توقع على اتفاقية جات
|الإمارات العربية المتحدة
|10 نيسان / أبريل 1996
|08 آذار / مارس 1994
|المملكة المتحدة
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|01 كانون الثاني / يناير 1948
|الولايات المتحدة
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|01 كانون الثاني / يناير 1948
|الأوروغواي
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|06 كانون الأول / ديسمبر 1953
|فانواتو
|24 آب / أغسطس 2012
|لم توقع على اتفاقية جات
|فنزويلا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|31 آب / أغسطس 1990
|فيتنام
|11 كانون الثاني / يناير 2007
|لم توقع على اتفاقية جات
|اليمن
|26 حزيران / يونيو 2014
|لم توقع على اتفاقية جات
|زامبيا
|01 كانون الثاني / يناير 1995
|10 شباط / فبراير 1982
|زيمبابوي
|05 آذار / مارس 1995
|11 تموز / يوليو 1948
شعار منظمة التجارة العالمية
يمثل شعار منظمة التجارة العالمية الكرة الأرضية، من خلال ستة أقواس رسومية، باستخدام الألوان الأساسية للضوء وهي الأحمر والأزرق والأخضر بالتبادل في إشارة إلى أن حركة التجارة العالمية بين الدول تلتقي لتكون تحالف استراتيجي، وتقول السيدة سو يونج المصممة للشعار: “أن الشعار يوحي بالتفائل والديناميكية من خلال الدوامة التي تدمج وتغلف روح المنظمة في تعزيز تجارة نزيهة ومفتوحة”.
أهداف منظمة التجارة العالمية
1- إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام: فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.
2- نشوء عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسلام ومسؤول بصورة أكبر: يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء يتم الاعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول.
3- توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي ليلائم مختلف مستويات المعيشة والتنمية.
4- إيجاد وضع تنافسي دولي للتجارة يعتمد على الكفاءة الاقتصادية في تخصص الموارد.
5- تحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم.
6-الاتفاق متعدد الأطراف بشأن التجارة في السلع.
7- الاتفاق بشأن التجارة في الخدمات.
8- اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حماية حقوق الملكية الفكرية:
- تفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النازعات.
- آلية مراجعة السياسة التجارية.
- اتفاقية التجارة الثنائية.
- اتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة.
نشاطات ومهام منظمة التجارة العالمية
إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:
- إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
- التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
- فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
- مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
- مساعدة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
المدير العام لمنظمة التجارة العالمية
هي الوزيرة النيجيرية السابقة الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويلا، خبيرة اقتصادية وخبيرة في التنمية الدولية ولها خبرة تزيد على 30 عاما. وقد رأست مجلس تحالف غافي للقاحات (2016-2020)، والوكالة الأفريقية لتنمية القدرة على مواجهة الأخطار (2014-2020)، وشاركت في رئاسة اللجنة العالمية المعنية بالاقتصاد وتغيّر المناخ. وسبق لها أن شغلت منصب مستشار أول في مؤسسة لازارد، وكانت عضواً في مجلسي إدارة بنك ستاندرد تشارترد وتوتير. وقد عينت الدكتورة أوكونجو-إويالا مبعوثة خاصة للاتحاد الأفريقي في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) ومبعوثة خاصة لمنظمة الصحة العالمية للغرض نفسه.
وشغلت الدكتورة نغوزي أوكونجو ايويلا مرتين منصب وزيرة المالية في نيجيريا (2003-2006، و2011-2015)، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب.