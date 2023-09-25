الإمارات.. ملفات ساخنة على أجندة المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية

سيعقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي في فبراير 2024، ويحضره وزراء وممثلون بارزون من 164 دولة هم أعضاء منظمة التجارة العالمية.

ويأتي انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في وقت تشهد فيه حركة التجارة الدولية العديد من التحديات التي يسعى المؤتمر للتغلب عليها، وسيبني المؤتمر الـ 13 للمنظمة على مخرجات وقرارات المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة، عبر استعراض أداء النظام التجاري متعدد الأطراف، كما يتخذ المؤتمر قرارات بشأن العمل المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية، ويضع خارطة طريق للمؤتمر الوزاري الرابع عشر.

ويتصدر ملف إصلاح منظمة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بنظام تسوية المنازعات وإعادة تفعيل هيئة الاستئناف، أبرز الملفات في المؤتمر، وفقاً لـ الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر.

وأشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل عقدتها المنظمة في دبي، لعدد من الإعلاميين العرب المتخصصين في الاقتصاد و شؤون التجارة الدولية، شارك فيها أريبيان بزنس، إلى تفاؤله بخروج المؤتمر بنتائج إيجابية رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه التجارة العالمية.

وأضاف: أن أجندة المؤتمر الوزاري للمنظمة، والذي يعد بمثابة الهيئة العليا لصنع واتخاذ القرارات داخل المنظمة، ستتضمن البناء على مخرجات المؤتمر الثاني عشر الذي عقد في مقر المنظمة في جنيف خلال شهر يونيو 2022، والتي كان من أهمها اتفاقية مصايد الأسماك، من خلال العمل على ضمان دخولها حيز التنفيذ واختتام الموجة الثانية من المفاوضات بشأنها، بالإضافة إلى ملف محادثات الزراعة، وملف التجارة الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بالتمديد المؤقت لقرار منظمة التجارة العالمية الخاص بعدم فرض رسوم على التجارة الإلكترونية.

وتابع: إن هناك ملفات فرعية أخرى ستشملها أجندة المؤتمر الوزاري الـ 13 منها ملف اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية “IFD”، وانتقال المفاوضات بشأنها إلى مرحلة جديدة، إلى جانب ملف المناخ، والدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة التجارة العالمية في معالجة قضايا المناخ.

انضمام الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية في العام 1996، وترتب على انضمام دولة الإمارات إلى المنظمة تمتعها بالعديد من المزايا، أهمها التعريفات الجمركية المنخفضة على الصادرات الإماراتية، وحماية الأسواق المحلية من الإغراق، في حين تعين عليها الالتزام بعدد من الشروط منها ضرورة تحديث التشريعات والقوانين المحلية في محاور عديدة مثل الملكية الفكرية والتجارة والخدمات، وأن تتطابق منتجاتها مع المواصفات الدولية بهدف إزالة التحديات أمام تنمية وتنويع الصادرات الوطنية كي تتمكن الشركات الوطنية من أخذ دور رئيسي في التجارة الدولية.

ماهي منظمة التجارة العالمية WTO؟

هي منظمة حكومية دولية تنظم وتسهل التجارة الدولية بين الأمم. تأسست في عام 1995 لتحل محل اتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT) التي تأسست في عام 1948. تضم منظمة التجارة العالمية 164 دولة عضوًا تمثل ما يزيد عن 98% من التجارة العالمية.

وتسهل منظمة التجارة العالمية التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية بين البلدان المشاركة من خلال توفير إطار للتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية التي تهدف عادة إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وحصص التوريد والحواجز التجارية الأخرى، وُقعت هذه الاتفاقيات من قبل ممثلي الحكومات الأعضاء وأُقرت من قبل هيئاتها التشريعية. تدير منظمة التجارة العالمية أيضًا حل الخلافات المستقلة لفرض التزام المشاركين بالاتفاقيات التجارية وحل والخلافات المتعلقة بالتجارة. تحظر المنظمة التمييز بين الشركاء التجاريين، إلا أنها توفر استثناءات لحماية البيئة والأمن القومي وأهداف هامة أخرى.

مقر منظمة التجارة العالمية

يقع المقر الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، سويسرا. وهيئتها العليا لصنع القرارات هي المؤتمر الوزاري الذي يتألف من جميع الدول الأعضاء وعادة ما يُعقد كل سنتين، ويشدد على أهمية الإجماع في كل القرارات التي يتخذها. يتعامل المجلس العام، الذي يتكون من ممثلين من جميع الأعضاء، مع الوظائف اليومية. تقدم الأمانة العامة التي تضم أكثر من 600 موظف، يترأسهم المدير العام وأربعة نواب، الخدمات الإدارية والمهنية والفنية، تبلغ الميزانية السنوية لمنظمة التجارة العالمية نحو 220 مليون دولار تقريبًا، والتي يساهم بها الأعضاء بناءًا على نسبتهم من التجارة الدولية.

164دولة في منظمة التجارة العالمية

الدولة العضو تاريخ الانضمام إلى المنظمة تاريخ التوقيع على اتفاقية جات أفغانستان 29 تموز / يوليو 2016 لم توقع على اتفاقية جات ألبانيا 08 أيلول / سبتمبر 2000 لم توقع على اتفاقية جات أنغولا 23 تشرين الثاني / نوفمبر 1996 08 نيسان / أبريل 1994 أنتيغوا وباربودا 01 كانون الثاني / يناير 1995 30 آذار / مارس 1987 الأرجنتين 01 كانون الثاني / يناير 1995 11 تشرين الأول / أكتوبر 1967 أرمينيا 05 شباط / فبراير 2003 لم توقع على اتفاقية جات أستراليا 01 كانون الثاني / يناير 1995 01 كانون الثاني / يناير 1948 النمسا 01 كانون الثاني / يناير 1995 19 تشرين الأول / أكتوبر 1951 البحرين 01 كانون الثاني / يناير 1995 13 كانون الأول / ديسمبر 1993 بنغلاديش 01 كانون الثاني / يناير 1995 16 كانون الأول / ديسمبر 1972 باربادوس 01 كانون الثاني / يناير 1995 15 شباط / فبراير 1967 بلجيكا 01 كانون الثاني / يناير 1995 01 كانون الثاني / يناير 1948 بليز 01 كانون الثاني / يناير 1995 07 تشرين الأول / أكتوبر 1983 بنين 22 شباط / فبراير 1996 12 أيلول / سبتمبر 1963 بوليفيا 12 أيلول / سبتمبر 1995 08 أيلول / سبتمبر 1990 بوتسوانا 31 أيار / مايو 1995 28 آب / أغسطس 1987 البرازيل 01 كانون الثاني / يناير 1995 30 تموز / يوليو 1948 بروناي 01 كانون الثاني / يناير 1995 09 كانون الأول / ديسمبر 1993 بلغاريا 01 كانون الأول / ديسمبر 1996 لم توقع على اتفاقية جات بوركينا فاسو 03 حزيران / يونيو 1995 03 أيار / مايو 1963 بوروندي 23 تموز / يوليو 1995 13 آذار / مارس 1965 الرأس الأخضر 23 تموز / يوليو 2008 لم توقع على اتفاقية جات كمبوديا 13 تشرين الأول / أكتوبر 2004 لم توقع على اتفاقية جات الكاميرون 13 كانون الأول / ديسمبر 1995 03 أيار / مايو 1963 كندا 01 كانون الثاني / يناير 1995 01 كانون الثاني / يناير 1948 جمهورية أفريقيا الوسطى 31 أيار / مايو 1995 03 أيار / مايو 1963 تشاد 19 تشرين الأول / أكتوبر 1996 12 تموز / يوليو 1963 تشيلي 01 كانون الثاني / يناير 1995 16 آذار / مارس 1949 الصين 11 كانون الأول / ديسمبر 2001 لم توقع على اتفاقية جات كولومبيا 30 نيسان / أبريل 1995 03 تشرين الأول / أكتوبر 1981 الكونغو 27 آذار / مارس 1997 03 أيار / مايو 1963 كوستاريكا 01 كانون الثاني / يناير 1995 24 تشرين الثاني / نوفمبر 1990 ساحل العاج 01 كانون الثاني / يناير 1995 31 كانون الأول / ديسمبر 1963 كرواتيا 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 لم توقع على اتفاقية جات كوبا 20 نيسان / أبريل 1995 01 كانون الثاني / يناير 1948 قبرص 30 تموز / يوليو 1995 15 تموز / يوليو 1963 جمهورية التشيك 01 كانون الثاني / يناير 1995 15 نيسان / أبريل 1993 جمهورية الكونغو الديمقراطية 01 كانون الثاني / يناير 1997 لم توقع على اتفاقية جات الدنمارك 01 كانون الثاني / يناير 1995 28 أيار / مايو 1950 جيبوتي 31 أيار / مايو 1995 16 كانون الأول / ديسمبر 1994 دومينيكا 01 كانون الثاني / يناير 1995 20 نيسان / أبريل 1993 جمهورية الدومينيكان 09 آذار / مارس 1995 19 أيار / مايو 1950 الإكوادور 21 كانون الثاني / يناير 1996 لم توقع على اتفاقية جات مصر 30 حزيران / يونيو 1995 09 أيار / مايو 1970 السلفادور 07 أيار / مايو 1995 22 أيار / مايو 1991 إستونيا 13 تشرين الثاني / نوفمبر 1999 لم توقع على اتفاقية جات الاتحاد الأوروبي 01 كانون الثاني / يناير 1995 لم توقع على اتفاقية جات فيجي 14 كانون الثاني / يناير 1996 16 تشرين الثاني / نوفمبر 1993 فنلندا 01 كانون الثاني / يناير 1995 25 أيار / مايو 1950 فرنسا 01 كانون الثاني / يناير 1995 01 كانون الثاني / يناير 1948 الغابون 01 كانون الثاني / يناير 1995 03 أيار / مايو 1963 غامبيا 23 تشرين الأول / أكتوبر 1996 22 شباط / فبراير 1965 جورجيا 14 حزيران / يونيو 2000 لم توقع على اتفاقية جات ألمانيا 01 كانون الثاني / يناير 1995 01 تشرين الأول / أكتوبر 1951 غانا 01 كانون الثاني / يناير 1995 17 تشرين الأول / أكتوبر 1957 اليونان 01 كانون الثاني / يناير 1995 01 آذار / مارس 1950 غرينادا 22 شباط / فبراير 1996 09 شباط / فبراير 1994 غواتيمالا 21 تموز / يوليو 1995 10 تشرين الأول / أكتوبر 1991 غينيا 25 تشرين الأول / أكتوبر 1995 08 كانون الأول / ديسمبر 1994 غينيا بيساو 31 أيار / مايو 1995 17 آذار / مارس 1994 غيانا 01 كانون الثاني / يناير 1995 05 تموز / يوليو 1966 هايتي 30 كانون الثاني / يناير 1996 01 كانون الثاني / يناير 1950 هندوراس 01 كانون الثاني / يناير 1995 10 نيسان / أبريل 1994 هونغ كونغ 01 كانون الثاني / يناير 1995 23 نيسان / أبريل 1986 المجر 01 كانون الثاني / يناير 1995 09 أيلول / سبتمبر 1973 آيسلندا 01 كانون الثاني / يناير 1995 21 نيسان / أبريل 1968 الهند 01 كانون الثاني / يناير 1995 08 تموز / يوليو 1948 إندونيسيا 01 كانون الثاني / يناير 1995 24 شباط / فبراير 1950 أيرلندا 01 كانون الثاني / يناير 1995 22 كانون الأول / ديسمبر 1967 إسرائيل 21 نيسان / أبريل 1995 05 تموز / يوليو 1962 إيطاليا 01 كانون الثاني / يناير 1995 30 أيار / مايو 1950 جامايكا 09 آذار / مارس 1995 31 كانون الأول / ديسمبر 1963 اليابان 01 كانون الثاني / يناير 1995 10 أيلول / سبتمبر 1955 الأردن 11 نيسان / أبريل 2000 لم توقع على اتفاقية جات كازاخستان 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 لم توقع على اتفاقية جات كينيا 01 كانون الثاني / يناير 1995 05 شباط / فبراير 1964 كوريا الجنوبية 01 كانون الثاني / يناير 1995 14 نيسان / أبريل 1967 الكويت 01 كانون الثاني / يناير 1995 03 أيار / مايو 1963 قيرغيزستان 20 كانون الأول / ديسمبر 1998 لم توقع على اتفاقية جات لاوس 02 شباط / فبراير 2013 لم توقع على اتفاقية جات لاتفيا 10 شباط / فبراير 1999 لم توقع على اتفاقية جات ليسوتو 31 أيار / مايو 1995 08 كانون الثاني / يناير 1988 ليبيريا 14 تموز / يوليو 2016 لم توقع على اتفاقية جات ليختنشتاين 01 أيلول / سبتمبر 1995 29 آذار / مارس 1994 ليتوانيا 31 أيار / مايو 2001 لم توقع على اتفاقية جات لوكسمبورغ 01 كانون الثاني / يناير 1995 01 كانون الثاني / يناير 1948 ماكاو 01 كانون الثاني / يناير 1995 11 كانون الثاني / يناير 1991 مدغشقر 17 تشرين الثاني / نوفمبر 1995 30 أيلول / سبتمبر 1963 ملاوي 31 أيار / مايو 1995 28 آب / أغسطس 1964 ماليزيا 01 كانون الثاني / يناير 1995 24 تشرين الأول / أكتوبر 1957 جزر المالديف 31 أيار / مايو 1995 19 نيسان / أبريل 1983 مالي 31 أيار / مايو 1995 11 كانون الثاني / يناير 1993 مالطا 01 كانون الثاني / يناير 1995 17 تشرين الثاني / نوفمبر 1964 موريتانيا 31 أيار / مايو 1995 30 أيلول / سبتمبر 1963 موريشيوس 01 كانون الثاني / يناير 1995 02 أيلول / سبتمبر 1970 المكسيك 01 كانون الثاني / يناير 1995 24 آب / أغسطس 1986 مولدوفا 26 تموز / يوليو 2001 لم توقع على اتفاقية جات منغوليا 29 كانون الثاني / يناير 1997 لم توقع على اتفاقية جات الجبل الأسود 29 نيسان / أبريل 2012 لم توقع على اتفاقية جات المغرب 01 كانون الثاني / يناير 1995 17 حزيران / يونيو 1987 موزمبيق 26 آب / أغسطس 1995 27 تموز / يوليو 1992 ميانمار 01 كانون الثاني / يناير 1995 29 تموز / يوليو 1948 ناميبيا 01 كانون الثاني / يناير 1995 15 أيلول / سبتمبر 1992 نيبال 23 نيسان / أبريل 2004 لم توقع على اتفاقية جات هولندا 01 كانون الثاني / يناير 1995 01 كانون الثاني / يناير 1948 نيوزيلندا 01 كانون الثاني / يناير 1995 30 تموز / يوليو 1948 نيكاراغوا 03 أيلول / سبتمبر 1995 28 أيار / مايو 1950 النيجر 13 كانون الأول / ديسمبر 1996 31 كانون الأول / ديسمبر 1963 نيجيريا 01 كانون الثاني / يناير 1995 18 تشرين الثاني / نوفمبر 1960 النرويج 01 كانون الثاني / يناير 1995 10 تموز / يوليو 1948 عمان 09 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 لم توقع على اتفاقية جات باكستان 01 كانون الثاني / يناير 1995 30 تموز / يوليو 1948 بنما 06 أيلول / سبتمبر 1997 لم توقع على اتفاقية جات بابوا غينيا الجديدة 09 حزيران / يونيو 1996 16 كانون الأول / ديسمبر 1994 باراغواي 01 كانون الثاني / يناير 1995 06 كانون الثاني / يناير 1994 بيرو 01 كانون الثاني / يناير 1995 07 تشرين الأول / أكتوبر 1951 الفلبين 01 كانون الثاني / يناير 1995 27 كانون الأول / ديسمبر 1979 بولندا 01 تموز / يوليو 1995 18 تشرين الأول / أكتوبر 1967 البرتغال 01 كانون الثاني / يناير 1995 06 أيار / مايو 1962 قطر 13 كانون الثاني / يناير 1996 07 نيسان / أبريل 1994 رومانيا 01 كانون الثاني / يناير 1995 14 تشرين الثاني / نوفمبر 1971 روسيا 22 آب / أغسطس 2012 لم توقع على اتفاقية جات رواندا 22 أيار / مايو 1996 01 كانون الثاني / يناير 1966 سانت كيتس ونيفيس 21 شباط / فبراير 1996 24 آذار / مارس 1994 سانت لوسيا 01 كانون الثاني / يناير 1995 13 نيسان / أبريل 1993 سانت فينسنت والغرينادين 01 كانون الثاني / يناير 1995 18 أيار / مايو 1993 ساموا 10 أيار / مايو 2012 لم توقع على اتفاقية جات السعودية 11 كانون الأول / ديسمبر 2005 لم توقع على اتفاقية جات السنغال 01 كانون الثاني / يناير 1995 27 أيلول / سبتمبر 1963 سيشل 26 نيسان / أبريل 2015 لم توقع على اتفاقية جات سيراليون 23 تموز / يوليو 1995 19 أيار / مايو 1961 سنغافورة 01 كانون الثاني / يناير 1995 20 آب / أغسطس 1973 سلوفاكيا 01 كانون الثاني / يناير 1995 15 نيسان / أبريل 1993 سلوفينيا 30 تموز / يوليو 1995 30 تشرين الأول / أكتوبر 1994 جزر سليمان 26 تموز / يوليو 1996 28 كانون الأول / ديسمبر 1994 جنوب أفريقيا 01 كانون الثاني / يناير 1995 13 حزيران / يونيو 1948 إسبانيا 01 كانون الثاني / يناير 1995 29 آب / أغسطس 1963 سريلانكا 01 كانون الثاني / يناير 1995 29 تموز / يوليو 1948 سورينام 01 كانون الثاني / يناير 1995 22 آذار / مارس 1978 إسواتيني 01 كانون الثاني / يناير 1995 08 شباط / فبراير 1993 السويد 01 كانون الثاني / يناير 1995 30 نيسان / أبريل 1950 سويسرا 01 تموز / يوليو 1995 01 آب / أغسطس 1966 تايبيه الصينية 01 كانون الثاني / يناير 2002 لم توقع على اتفاقية جات طاجيكستان 02 آذار / مارس 2013 لم توقع على اتفاقية جات تنزانيا 01 كانون الثاني / يناير 1995 09 كانون الأول / ديسمبر 1961 تايلاند 01 كانون الثاني / يناير 1995 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1982 مقدونيا 04 نيسان / أبريل 2003 لم توقع على اتفاقية جات توغو 31 أيار / مايو 1995 20 آذار / مارس 1964 تونغا 27 تموز / يوليو 2007 لم توقع على اتفاقية جات ترينيداد وتوباغو 01 آذار / مارس 1995 23 تشرين الأول / أكتوبر 1962 تونس 29 آذار / مارس 1995 29 آب / أغسطس 1990 تركيا 26 آذار / مارس 1995 17 تشرين الأول / أكتوبر 1951 أوغندا 01 كانون الثاني / يناير 1995 23 تشرين الأول / أكتوبر 1962 أوكرانيا 16 أيار / مايو 2008 لم توقع على اتفاقية جات الإمارات العربية المتحدة 10 نيسان / أبريل 1996 08 آذار / مارس 1994 المملكة المتحدة 01 كانون الثاني / يناير 1995 01 كانون الثاني / يناير 1948 الولايات المتحدة 01 كانون الثاني / يناير 1995 01 كانون الثاني / يناير 1948 الأوروغواي 01 كانون الثاني / يناير 1995 06 كانون الأول / ديسمبر 1953 فانواتو 24 آب / أغسطس 2012 لم توقع على اتفاقية جات فنزويلا 01 كانون الثاني / يناير 1995 31 آب / أغسطس 1990 فيتنام 11 كانون الثاني / يناير 2007 لم توقع على اتفاقية جات اليمن 26 حزيران / يونيو 2014 لم توقع على اتفاقية جات زامبيا 01 كانون الثاني / يناير 1995 10 شباط / فبراير 1982 زيمبابوي 05 آذار / مارس 1995 11 تموز / يوليو 1948

شعار منظمة التجارة العالمية

يمثل شعار منظمة التجارة العالمية الكرة الأرضية، من خلال ستة أقواس رسومية، باستخدام الألوان الأساسية للضوء وهي الأحمر والأزرق والأخضر بالتبادل في إشارة إلى أن حركة التجارة العالمية بين الدول تلتقي لتكون تحالف استراتيجي، وتقول السيدة سو يونج المصممة للشعار: “أن الشعار يوحي بالتفائل والديناميكية من خلال الدوامة التي تدمج وتغلف روح المنظمة في تعزيز تجارة نزيهة ومفتوحة”.

أهداف منظمة التجارة العالمية

1- إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام: فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.

2- نشوء عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسلام ومسؤول بصورة أكبر: يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء يتم الاعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول.

3- توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي ليلائم مختلف مستويات المعيشة والتنمية.

4- إيجاد وضع تنافسي دولي للتجارة يعتمد على الكفاءة الاقتصادية في تخصص الموارد.

5- تحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم.

6-الاتفاق متعدد الأطراف بشأن التجارة في السلع.

7- الاتفاق بشأن التجارة في الخدمات.

8- اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حماية حقوق الملكية الفكرية:

تفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النازعات.

آلية مراجعة السياسة التجارية.

اتفاقية التجارة الثنائية.

اتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة.

نشاطات ومهام منظمة التجارة العالمية

إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:

إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.

التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.

فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.

مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.

مساعدة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.

التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

هي الوزيرة النيجيرية السابقة الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويلا، خبيرة اقتصادية وخبيرة في التنمية الدولية ولها خبرة تزيد على 30 عاما. وقد رأست مجلس تحالف غافي للقاحات (2016-2020)، والوكالة الأفريقية لتنمية القدرة على مواجهة الأخطار (2014-2020)، وشاركت في رئاسة اللجنة العالمية المعنية بالاقتصاد وتغيّر المناخ. وسبق لها أن شغلت منصب مستشار أول في مؤسسة لازارد، وكانت عضواً في مجلسي إدارة بنك ستاندرد تشارترد وتوتير. وقد عينت الدكتورة أوكونجو-إويالا مبعوثة خاصة للاتحاد الأفريقي في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) ومبعوثة خاصة لمنظمة الصحة العالمية للغرض نفسه.

وشغلت الدكتورة نغوزي أوكونجو ايويلا مرتين منصب وزيرة المالية في نيجيريا (2003-2006، و2011-2015)، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب.