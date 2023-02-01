تعد دبي من المناطق الأكثر جذباً للسياح من حول العالم لما اكتسبته خلال السنوات الماضية من ثقة زوارها الذين بات بإمكانهم اضافة نشاط سياحي لجدولهم خلال زيارتهم للإمارة وهو جولة في منطاد دبي فوق المدينة لمشاهدة معالمها من ارتفاع يصل إلى 300 متر.

وتنطلق رحلات منطاد دبي رسمياً في شهر شباط/فبراير الجاري، ما يتيح للباحثين عن الإثارة فرصة لا تفوت للطيران في سماء المدينة، وستستغرق الرحلة التي تنطلق من نخلة جميرا في أتلانتس أكوافنتشر 10 دقائق ما يجعل رواد منطاد دبي قادرين على رؤية الكثير من المعالم مثل دبي مارينا وغيرها.

يمكن لجميع الأعمار الاستمتاع بالرحلة، والأطفال دون سن الثالثة يمكنهم ركوب المطاد مجانا. وبالنسبة للبالغين، فإن ثمن التذكرة يبلغ 175 درهما إماراتيا و 75 درهما إماراتيا للأطفال.

وقالت كلير أيشهورن، المدير العام لمنطاد دبي: “نحن متحمسون جدا للترحيب بالجميع لاختبار هذه التجربة الجديدة والارتقاء فوق هذه المدينة الجميلة التي نسميها الوطن. أنا فخورة للغاية بهذا المشروع والفرق التي عملت بجد لخلق شيء مذهل من شأنه إعادة تشكيل أفق المدينة وتعزيز دبي كوجهة”.