منطاد تجسس صيني فوق أمريكا وكندا يزيد التوتر بين واشنطن وبكين

سبب منطاد تجسس صيني القلق لحكومتي الولايات المتحدة وكندا بعد رصده فوق أجواء الدولتين، واعلان الدولتين تعقب المنطاد.

وأعلن البنتاغون الخميس أنه يرصد تحركات منطاد تجسس صيني يحلق على ارتفاع شاهق فوق الأراضي الأمريكية ومواقع عسكرية حساسة، قائلا إنه لا يشكل أي تهديد مباشر.

وقالت الصين اليوم الجمعة إنها تدرس تقارير تفيد بأن منطاد تجسس صيني كان يحلق في المجال الجوي للولايات المتحدة وحثت على الهدوء ، مضيفة أنه “ليس لديها نية لانتهاك أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ أيضاً إنها ليس لديها معلومات عما إذا كانت رحلة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الصين المقرر إجراؤها هذا الشهر ستتم كما هو مقرر.

وفي إيجاز يومي، قال ماو إن السياسيين والجمهور يجب أن يمتنعوا عن الحكم “قبل أن يكون لدينا فهم واضح للحقائق” حول تقارير بالون التجسس.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين، أكبر خصوم واشنطن.

وبناء على طلب الرئيس جو بايدن، بحث البنتاغون في إمكان إسقاط المنطاد، لكنه تقرر في نهاية المطاف عدم فعل ذلك بسبب المخاطر التي يشكلها تساقط الحطام على الناس حسبما صرح للصحافيين مسؤول دفاعي كبير طلب عدم كشف اسمه.

وقال “ليس لدينا أدنى شك في أن المنطاد مصدره الصين”.

وأضاف “نتخذ خطوات لحماية أنفسنا في مواجهة عملية جمع معلومات حساسة”، مشددا على “القيمة المحدودة للمنطاد لناحية جمع معلومات استخبارية”.

وتابع المصدر نفسه “اعتبرنا أن المنطاد كبير بما يكفي ليتسبب الحطام بأضرار” إذا تم إسقاطه في منطقة مأهولة.

من جهته قال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إن قيادة الدفاع الفضائي للولايات المتحدة وكندا (نوراد) تراقب مسار المنطاد.

وأضاف في بيان “المنطاد يحلق حاليا على ارتفاع أعلى بكثير من الحركة الجوية التجارية. ولا يشكل تهديدا عسكريا أو جسديا لمن هم على الأرض”.

خطورة

قال المسؤول الأول الذي اشترط عدم كشف هويته “من الواضح أن القصد من هذا المنطاد هو المراقبة، ومساره الحالي يقوده فوق عدد من المواقع الحساسة” خصوصا قواعد جوية ومخازن صواريخ استراتيجية في ولاية مونتانا في شمال غرب الولايات المتحدة.

وأشار المسؤول إلى أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي “قبل أيام عدة”، مضيفا أن الاستخبارات الأمريكية كانت تتعقبه قبل ذلك بفترة طويلة وأن هذه ليست أول مرة يرصد الجيش الأميركي خرقا مماثلا.

لكن في هذه المرة بقي المنطاد في المجال الجوي للولايات المتحدة فترة أطول.

عند تبلغه بالأمر طلب بايدن على الفور من وزير دفاعه لويد أوستن الذي كان في الفيليبين الأربعاء، أن يقدم له خيارات، ثم أجرى الأخير مناقشات مع قادة الجيش في البنتاغون.

وقال المسؤولون إن المنطاد كان يحاول مراقبة مناطق مهمة استراتيجياً، بما في ذلك في مونتانا، حيث توجد أسلحة نووية أمريكية معزولة. وتم رصده فوق بيلينغز، مونتانا، يوم الأربعاء.

ويأتي اكتشاف البالون في وقت يشهد توترات شديدة بين الولايات المتحدة والصين وقبل أيام فقط من لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في أول زيارة يقوم بها إلى الصين سكرتير بمجلس الوزراء في إدارة بايدن.

وطبقا للمسؤول نفسه، اقتربت طائرات مقاتلة من المنطاد فوق مونتانا.

عمل مزعزع

وقد أثارت واشنطن القضية مع السلطات الصينية. وقال المسؤول الأمريكي “أبلغناهم بخطورة الواقعة. أوضحنا لهم أننا سنفعل كل ما هو ضروري لحماية شعبنا على أراضينا”.

واستنكر رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي مساء الخميس “العمل المزعزع للاستقرار” الذي تقوم به الصين والذي “يتجاهل بدون خجل سيادة الولايات المتحدة”.

ودعا مكارثي بايدن إلى “عدم التزام الصمت” مطالبا بإبلاغ أعضاء الكونغرس.

وتشكل جولة بلينكن في الصين، والمقررة يومي الأحد والاثنين، أول زيارة لهذا البلد يجريها وزير للخارجية الأمريكية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وهي تأتي في وقت تحاول القوتان العظميان منع تحول التوتر إلى صراع مفتوح.

ومن بين المواضيع الخلافية الكثيرة بين البلدين هناك ملف تايوان التي تدعي الصين أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها، فضلا عن مسألة الأنشطة الصينية في جنوب شرق آسيا.

في الفيليبين، وقع أوستن اتفاقات في وقت سابق الخميس تستهدف تعزيز الوجود العسكري الأمريكي هناك في مواجهة صعود الصين.

فوق كندا

وتحدثت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، عن “حادث ثان محتمل” بعد إعلان واشنطن عن وجود منطاد تجسس صيني منذ أيام عدة فوق الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الكندية في بيان: “رصد منطاد تجسس على ارتفاع عال ونتعقب تحركاته بنشاط”.

وأوضحت الوزارة: “الكنديون في أمان وتتخذ كندا التدابير لضمان أمن مجالها الجوي بما يشمل تتبع حادث ثان محتمل”.

وأضاف البيان: “وكالات الاستخبارات الكندية تعمل مع شركائها الأميركيين وتواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية كندا من تهديدات تجسس أجنبي”.