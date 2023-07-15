مرتضى منصور: السحر الأسود سبب خسارة الزمالك أمام الأهلي

قال رئيس نادي الزمالك السابق مرتضي منصور، حديثاً، إن سبب خسارة الفريق الأبيض أمام غريمه الأهلي 1-4 لحساب الجولة الـ 31 المؤجلة من الدوري المصري لكرة القدم هو “السحر الأسود”.

وأضاف مرتضي منصور عبر الإذاعة الداخلية لنادي الزمالك، بحسب وسائل إعلام محلية يوم الخميس الماضي، إن ما حدث غير منطقي ولا يمكن تصديقه مشدداً على أن المباراة، التي جرت مساء الخميس الماضي، شهدت أحداثاً غريبة.

وتابع “ده غير الأهداف السهلة التي سجلها الأهلي في مرمى محمد صبحي، وما حدث ليس له إلا تفسير واحد وهو السحر الأسود، الذي يستخدمه محمود الخطيب رئيس الأهلي”.

وقال إن كرة محمد سيد زيزو والتي ارتطمت بالقائم الأيمن كانت من أغرب لقطات المباراة.

وأضاف أنه لن يصمت تجاه ما يفعله الخطيب وسيتخذ موقفاً حاسماً ضد كل ما يحدث.

وأوضح “تلقيت رسالة من شخص يعيش بمحافظة الفيوم، بها صورة ساحر يدعى رجب بحة، وقال إنه السبب في رحيل لاعبي الزمالك وكثرة الإصابات بالفريق، وهذا الساحر من بلد سيد عبد الحفيظ”.

وتابع “الأهلي ميكسبنيش، هم شاطوا على العارضة وخبطت فيها، والزمالك شاط في نفس المكان يبقى السحر كان في هذا المكان، والشناوي مصدش حاجة فيه حد بدل منه بيصد، وبرافو عليك يا سيد عبدالحفيظ.. في مباراة كرة قدم نفوز على الأهلي بسهولة، ولكن ساحر الفيوم بلد سيد عبد الحفيظ، هو سبب انتصاراتهم من يوم مباراة صن داونز”.

وأضاف “في الشوط الثاني الزمالك سيطر على المباراة، ولكن بعد دقائق اتصاب عمرو السيسي عشان الجن اشتغل، وأوسوريو قد كولر 100 مرة رغم أنه مدرب محترم”.

مرتضى منصور والسحر

يعرف مرتضى منصور بتصريحاته وقراراته المثيرة للجدل، وتصريحاته عن السحر، الأخيرة، ليست الأولى من نوعها، إذ قال خلال تصريحات تلفزيونية في العام 2017 إن “قوى خفية” تسببت في تعثر فريقه أمام سموحة بثلاثية نظيفة في الدوري المحلي، يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وإن “الجن منع لاعبيه من تسجيل الأهداف بعد الفرص الكثيرة التي أتيحت لهم”.

واعتبر منصور، حينها، أن لاعبي الزمالك كانوا في مواجهة “11 لاعباً من سموحة و11 لاعباً تحت الأرض”، ملقياً اللوم على “السحر”.

عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، يوم الأحد الماضي، حكماً باتاً ونهائياً بزوال صفة مرتضى أحمد منصور كرئيس لنادي الزمالك لكرة القدم.

ورفضت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري الطعنين المقامين من مرتضى منصور، ومن هيئة قضايا الدولة كممثلة لوزارة الرياضة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت، يوم 16 أبريل/نيسان الماضي، حكماً في أربع قضايا مقامة من أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، بإلزام وزير الرياضة بصفته، بإصدار قرار زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، واستبعاده من مجلس إدارة النادي.

مرتضى منصور