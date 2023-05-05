العراق.. منصة مهن تشهد اقبالاً من الباحثين عن عمل

شهدت منصة “مهن” التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة في العراق إقبالاً ملحوظاً بعد شهر من انطلاقها، إذ قارب عدد المسجلين فيها 3 ملايين شخص، وفقاً لصحيفة “الصباح” المحلية.

المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي قال لصحيفة “الصباح”: إنَّ (منصة) مهن شهدت خلال الشهر الأول من انطلاقها إقبالاً كبيراً من الشباب الباحثين عن العمل من مختلف الاختصاصات والمراحل الدراسية، فضلاً عن أصحاب الشركات والمشاريع الاستثمارية الذين يرغبون بتوظيف الاختصاصات التي يحتاجونها”.

وأكد العقابي تسجيل آلاف الباحثين عن فرص عملفي منصة “مهن” إلى جانب المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة الذين تجاوزت أعدادهم مليوناً و700 ألف في بغداد والمحافظات.

ولفت إلى أنَّ منصة “المذكورة “مهن” تعد أول منصة على مستوى البلاد، للربط بين الشباب الباحثين عن العمل مع القطاع الخاص، وتوفير ما يحتاج إليه من عمالة ماهرة ومتنوعة لتشجيع وتنشيط سوق العمل.

وتابع العقابي أنَّ الوزارة وضعت في أولوياتها الاهتمام بالشباب ودعمهم وتوفير السبل التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، فضلاً عن إعدادها خطة لتوسعة مظلة منح القروض الميسرة للعاطلين لغرض إنشاء مشاريعهم الخاصة.

وأشار إلى أنَّ موازنة العام الحالي ستخصص مبلغ 4 مليارات دينار لقروض العمل بغية المساهمة بتشغيل الباحثين عن عمل بما يحقق منفعة كبيرة لهم وللمجتمع والحركة الاقتصادية في البلاد.

وبيّن أنَّ الوزارة تمتلك 38 مركزاً تدريبياً موزعة بين بغداد والمحافظات وهي قادرة على تدريب الباحثين عن العمل وإكسابهم المهارات اللازمة التي تؤهلهم لتسلم مهامهم الوظيفية أو إنشاء مشاريعهم الخاصة، لا سيما في القطاع الخاص، فضلاً عن امتلاكها قاعدة بيانات رصينة تضم أعداد الباحثين عن العمل ممن لديهم المؤهلات والشهادات المطلوبة لمثل هكذا وظائف.

وأوضح أنَّ طموح الوزارة يتجه نحو تشغيل الشباب والقضاء على البطالة، إذ سيتم في المرحلة المقبلة التركيز على تنفيذ خطوات ثابتة لسياسة حديثة للعمل قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتشغيل الباحثين عن عمل وزجّهم بمشاريع مدرة للدخل تؤهلهم للانخراط في سوق العمل.