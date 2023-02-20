قصرت منصة “مدد” السعودية، المختصة بإيداع رواتب موظفي منشآت القطاع الخاص، الدخول على المنصة للاستفادة من خدماتها من خلال رقم الجوال المسجل لمالك المنشأة في “أبشر” عند طلب إرسال رمز التحقق وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل 21 فبراير/شباط 2023.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد منحت المنشآت صلاحيات إثبات السداد من خلال المنصة أو من خلال توقيع اتفاقية مع البنوك السعودية، إذ يعد إيداع الرواتب لدى المنصة إثباتاً لإيداع الرواتب الشهرية وانتظامها.

اعتماد رقم الجوال المسجل في "ابشر" للدخول إلى منصة #مُدد. pic.twitter.com/iMTJpZhMCO — Mudad | مُدد (@Mudad_sa) February 19, 2023

وتبلغ رسوم التسجيل والاستفادة من خدمات المنصة 460 ريالاً في السنة للمنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العاملين بها 9 عمال فأقل، أما رسوم الخدمة السنوية للمنشآت التي يراوح عدد العاملين بها ما بين 10 – 29 موظفاً فتبلغ 575 ريالاً، ويرتفع المبلغ إلى 690 ريالاً للمنشآت التي يراوح عدد العاملين بها بين 30 – 59 موظفاً، أما المنشآت التي يعمل بها ما بين 60 – 99 موظفاً فتبلغ رسومها السنوية 805 ريالات، والمنشآت التي يعمل بها 100 – 1000 موظف فتبلغ رسومها السنوية 920 ريالاً.

وأكد المتخصص الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، أن الهدف من قصر دخول المنصة فقط من خلال الجوال المسجل في “أبشر” هو الحد من التستر التجاري، بالإضافة إلى تقليل الشكاوى من أصحاب الأعمال عن العمليات التي تتم دون معرفتهم.

و”مدد” منصة رقمية تقدم حلول متكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور في السعودية.

تعرف أكثر عن خطوات تغيير رقم الجوال المسجل في منصة مُدد: pic.twitter.com/9asL8Lc7Ca — Mudad | مُدد (@Mudad_sa) February 19, 2023