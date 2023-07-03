تعتزم منصة “قوى” واجهة قطاع العمل في المملكة العربية السعودية وقف بعض الخدمات الإلكترونية كالتأشيرات الفورية ونقل الخدمات وطلبات تغيير المهنة عن المنشآت غير الملتزمة بتوثيق 50 بالمئة من عقود العاملين في المرحلة الثانية التي انتهت في الربع الثاني من العام 2023.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن ذلك يأتي بعد قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلزام المنشآت بتوثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر المنصة من خلال ثلاث مراحل.

واشترطت منصة قوى أن يتم توثيق عقود العاملين بنسبة 20 بالمئة في الربع الأول، فيما سترتفع إلى 50 بالمئة في الربع الثاني، أما الربع الثالث فستصعد إلى 80 بالمئة.

وأوضحت “قوى” أن خطوات إنشاء العقد على المنصة الإلكترونية تتضمن تسع خطوات مرتبة كالتالي “تسجيل دخول حساب المنشأة، اختيار المنشأة، ثم الخدمات الإلكترونية، إنشاء عقد جديد، إدخال رمز التحقق المرسل للجوال، إدارة وتوثيق العقود، إدخال بيانات الموظف، إدخال تفاصيل العقد، رفع العقد”.

وبدأت وزارة الموارد البشرية، مؤخراً، في نقل عديد من الخدمات إلى منصة قوى، وكان أخر برنامج “أجير” المختص في تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى القوى العاملة، إذ قام البرنامج بتوحيد الدخول إلى المنصة ببيانات منصة قوى نفسها، وتم اعتماد رقم الهوية والبريد الإلكتروني وكلمة المرور المسجلة في منصة قوى.

وكانت منصة “مدد” المختصة بإيداع رواتب موظفي منشآت القطاع الخاص، اشترطت الدخول على المنصة للاستفادة من خدماتها برقم الجوال المسجل لمالك المنشأة في “أبشر” عند طلب إرسال رمز التحقق.

وكانت منصة قوى بدأت، خلال العام الماضي، في تصحيح المهن للعاملين تحت مسميات عامل، وعامل عادي، دون دفع رسوم تغيير المهنة، إذ سيتمكن أصحاب المنشآت من تصحيح أوضاع مهنة العاملين لديهم إلى عديد من المهن المعتمدة.