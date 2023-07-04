أطلقت منصة “قوى”؛ واجهة قطاع العمل في المملكة العربية السعودية، حديثاً، حاسبة تفاعلية افتراضية لتمكين المنشآت من حساب المقابل المالي لرخص العمل وذلك بناءً على المدخلات بالإضافة إلى توضيح آلية الحساب.

وأوضحت المنصة الإلكترونية، بحسب وسائل إعلام محلية، أن الحاسبة لا تأخذ بالاعتبار رخص العمل المتأخرة، أو المنتهية صلاحيتها، مع احتساب السنة 365 يوماً، حتى إذا كانت السنة كبيسة وعدد أيامها 366 يوماً.

ووضحت المنصة خانة لحساب عدد الوافدين الخاص وهم “زوج المواطنة، وزوجة المواطن، وأبناء المواطنات، والجنسيات المستثناة من الترحيل كالفلسطيني الحامل للوثائق المصرية أو التركية أو المقيم البلوشي، والقبائل النازحة من حملة بطاقات الخمس سنوات، وجواز السفر السعودي من غير السعوديين، ومواطنو مجلس التعاون الخليجي، والعاملون في المنشآت الزراعية والصيد والرعي بحد أقصى 6 عمال وافدين في النشاط”.

تأخير

أعلنت “قوى” عن وجود تأخير في تحديث نطاقات الأسبوعي، وأوضحت أنه يتم العمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديث الخدمة، وإعادتها في أقرب وقت ممكن، إذ يتم التحديث الأسبوعي بين نطاقات وأنظمة التأمينات الاجتماعية يوم السبت من كل أسبوع، يتم من خلالها احتساب نسبة وعدد الموظفين السعوديين والوافدين في نظام المنشأة.

وأوقفت منصة قوى بداية من يوليو/تموز الجاري بعض الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتوثيق 50 بالمئة من عقود العاملين في المرحلة الثانية؛ التي انتهت في الربع الثاني من العام 2023، وشملت أبرز تلك الخدمات الموقوفة (التأشيرات الفورية، نقل الخدمات، طلبات تغيير المهنة)، بعد قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلزام المنشآت بتوثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر المنصة من خلال ثلاث مراحل.