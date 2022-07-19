منصة فودكس تبرم اتفاقية مع مصرف الإنماء

أعلنت منصة “فودكس” لحلول إدارة المطاعم والتقنيات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن اتفاقية استراتيجية في مجال التكنولوجيا المالية أبرمتها مع مصرف الإنماء بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال تسريع تأمين السيولة لها.

تساهم الاتفاقية الجديدة في دعم مساعي المملكة العربية السعودية الرامية إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني من الناتج المحلي الإجمالي وإطلاق العديد من برامج المسرعات الجديدة. حيث تُعد هذه الشركات من العوامل الرئيسية التي تدعم تنمية الاقتصاد وتنويعه، وتكمن قوّتها في مستوى المرونة العالي وقدرتها على التكيف مع تغير سلوك المستهلكين وظروف الأسواق.

تقوم الجهتان، بموجب هذه الاتفاقية، بإطلاق منتجات وخدمات جديدة تدعم استقلالية مالكي الشركات الصغيرة بشكلٍ كامل واتخاذ قرارات أدقّ فيما يخص أعمالهم، وإتاحة المجال لهم لبيع منتجاتهم وقبول المدفوعات من أي مكان. كما تدعم هذه الخطوة مالكي تلك الشركات لزيادة حجم مبيعاتهم ورفع قدرتهم الإنتاجية ومتابعة إحصائيات المبيعات والمخزون وإدارة شؤون العملاء.

عن الاتفاقية، صرح النائب الأول للرئيس التنفيذي بمصرف الإنماء الأستاذ صالح بن عبد الله الزميع: “لطالما حرصنا في مصرف الإنماء على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يساهم بشكلٍ رئيسي في الاقتصاد الوطني. ويسعدنا اليوم أن نتعاون مع منصة فودكس الرائدة في مجال المدفوعات والتكنولوجيا السحابية، بهدف تمكين مالكي الشركات من تسريع تطورهم ونموهم على مختلف الأصعدة. معتمدين على إمكاناتنا التقنية المتقدمة وشبكة فروعنا المنتشرة حول المملكة وقنوات مصرفية رقمية متعددة تقدم خدماتنا ومنتجاتنا المتميزة والمبتكرة والتي تعد من الأكثر تطوراً في هذا المجال، كما نتطلع إلى تعزيز ريادتنا في دعم هذا القطاع الحيوي بالتعاون مع فريق فودكس بما يخدم مصالح عملائنا والقطاع ككل”.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الزيني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة فودكس: “يسرّنا التعاون مع مصرف الإنماء الذي يُعد من أضخم المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية ويحظى بواحدةٍ من أكثر البنى التحتية المصرفية تطوراً في. وتساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظومة الشركات عموماً. كما توفر مرونة إضافية لعملاء فودكس ومصرف الإنماء من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال رقمنة العمليات، ما يوفر أسعاراً أفضل ويتيح لهم إجراء عمليات التسوية الفورية مرتين يوميًا، مما ينعكس بصورةٍ إيجابية على مالكي هذه الشركات نظراً لأهمية التدفق النقدي بالنسبة لهم”.

ويعتزم طرفا الشراكة إطلاق الخدمات والمنتجات الجديدة خلال الأشهر المقبلة دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء داخل المتاجر أو خارجها أو من خدمة الطلب من السيارات.

وحصلت فودكس رسمياً على ترخيص من البنك المركزي السعودي (ساما) بوصفها شركة تكنولوجيا مالية. ونجحت الشركة منذ انطلاقها في عام 2014 بمعالجة أكثر من 6 مليارات طلب عبر منصتها، فضلاً عن نجاحها بجمع تمويل بقيمة 170 مليون دولار أمريكي في الجولة التمويلية الثالثة بهدف تعزيز إمكاناتها الابتكارية للارتقاء بسوية الخدمات المقدمة إلى مالكي الشركات.