فريق التحرير by فريق التحرير

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منصة عملات مشفرة تتوسع في سوريا

أصبحت منصة بينانس تتيح تداول العملات المشفرة أمام السوريين

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت  منصة بينانس لتداول العملات المشفرة، إنها ستتيح في سوريا تداول العملات المشفرة مثل ا بيتكوين، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على سوريا الشهر الماضي.

وأضافت بينانس، أكبر منصة في العالم لتداول العملات المشفرة، أن السوريين سيكون لهم كامل الحرية في الوصول لمنتجاتها وخدماتها، التي تشمل أكثر من 300 نوع من الرموز المشفرة والعملات المستقرة المربوطة بالدولار أو بعملات أخرى.

وذكرت بينانس أن الليرة السورية يمكن الآن استخدامها لشراء وبيع عملات مشفرة على المنصة.

ويضيف البيان أن المنصة تمنح وصول كامل إلى منتجات وخدمات بينانس، بما في ذلك:

أكثر من 300 رمز مشفر، بما في ذلك بيتكوين، ريبل، دوج، شيب، تونكوين، وبيتكوين كاش

تداول العقود الفورية والآجلة، ومنتجات المراهنة والربح، والعملات المستقرة (ستيبل كوين) وبينانس باي لتحويلات مالية سلسة عبر الحدود، محتوى تعليمي باللغة العربية، مصمم خصيصًا للمجتمع المحلي-دعم فني متخصص لضمان انضمام المستخدمين بثقة والتداول بأمان.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...